เด็กกตัญญูสร้าง เกมกายภาพบำบัด เพื่อคุณแม่ที่กำลังป่วยเป็นอัมพฤกษ์ คือ น้องกระแต หรือ น.ส.กวินทรา ตรีรัตนาภรณ์ ชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เจ้าของไอเดีย ธุรกิจโปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติ สำหรับผู้มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขนและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของแขน ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมธุรกิจดีเด่นในโครงการของอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา



แรงบันดาลใจของน้องกระแตมาจากการที่คุณแม่เป็นโรคอัมพฤกษ์หรือโรคหลอดเลือดในสมอง สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงทำให้เกิดอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงหรือชา ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นทันทีทันใด

“คุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองค่ะ ทำให้ซีกซ้ายของคุณแม่ทั้งแขนและขาไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ ช่วงนั้นแม่ทำงานอะไรไม่ได้เลย ต้องดูแลใกล้ ๆ คอยช่วยเหลือทุกอย่าง เพราะเดินไม่ได้ แขนและขาอ่อนแรง เป็นอัมพฤกษ์ค่ะ เข้าห้องน้ำก็ต้องเข้าไปด้วย”

คุณหมอแนะนำให้คุณแม่ฝึกกายภาพบำบัดเพื่อช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของระบบประสาทมือและแขนที่อ่อนแรง เช่น บีบลูกบอล ยืดแขน ยกแขน คุณแม่ต้องทำกายภาพบำบัดในท่าเดิมซ้ำ ๆ ทุกวันอย่างเบื่อหน่ายและเครียด เธอจึงสงสารคุณแม่มาก

ด้วยความที่คุณแม่เป็นคนชอบเล่นเกม และตอนนั้นน้องกระแตก็กำลังเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่ด้วย จึงคิดที่จะสร้างเกมให้คุณแม่เล่น เธอนำเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูศิระ ประเสริฐศักดิ์ ซึ่งคุณครูสนใจและเห็นดีด้วย จึงร่วมมือกันประดิษฐ์ คิดค้นและทดลองจนออกมาเป็น เกมตะลุยมหาสมบัติ (The Land of Treasure) โดยใช้ อุปกรณ์ Leap Motion Controller เป็นอุปกรณ์ร่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ทางแขน เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของระบบประสาทมือ

เกมตะลุยมหาสมบัติ (The Land of Treasure) มีทั้งหมด 5 ด่าน ด่านแรกจะเป็นด่านทดลองเล่นเพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ Leap Motion Controller เช่น ให้ผู้เล่นใช้มือปัดป้ายวัตถุในเกมตามจำนวนที่ระบุ และเมื่อผ่านภารกิจก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปในแต่ละด่าน เช่น เก็บชิ้นส่วนที่มากขึ้น และทำภารกิจให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น

ช่วงแรกของการทดสอบ ได้นำโปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติไปให้คุณแม่ลองเล่น ปรากฏว่าคุณแม่มีอาการดีขึ้นตามลำดับ จนปัจจุบันดีขึ้นประมาณ 90 % ทำให้น้องกระแตดีใจมาก

“พอพัฒนาตัวเกมได้ ก็ลองเอาไปให้คุณแม่ใช้ก่อนขั้นตอนแรกเลย ลองให้เล่นดูว่าแม่ชอบไหม เล่นได้ไหม ตอนนี้อาการดีขึ้น 90 % ค่ะ สามารถทำงานได้ปกติแล้ว แต่ยังต้องควบคุมการกินอาหารหรือการกินยาอยู่ค่ะ ตอนนี้คุณแม่ไม่ต้องมีการบำบัดแล้วค่ะ”

คุณครูหลายท่านในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเห็นประโยชน์ของโปรแกรมนี้ จึงแนะนำให้เขียนเป็นแผนธุรกิจส่งในนามศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

น้องกระแตและเพื่อน ๆ เห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงนำโปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติ สำหรับผู้มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขนและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของแขน ไปประชาสัมพันธ์ให้ทดลองใช้ฟรี โดยติดตั้งไว้ในคลินิกอายุรกรรมและสถานพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากการติดตามผลการใช้งาน ได้ผลตอบรับดี มีเสียงชื่นชมว่า เป็นการฝึกกายภาพบำบัดที่แปลกใหม่มาก ช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวตั้งแต่สะบักหลังจนถึงปลายนิ้วมือ ทำให้อาการดีขึ้นตามลำดับ แถมยังทำให้ไม่เบื่อ ไม่เครียด สร้างความเพลิดเพลินและแรงจูงใจให้ฝึกกายภาพบำบัด

นอกจากนั้นชุดโปรแกรมนี้ยังมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับที่ขายในต่างประเทศ เพราะเป็นการนำโปรแกรมเกมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยลดความกดดันและตึงเครียดในการฝึกกายภาพบำบัดได้

ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติฯ ยังได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอร์ฟแวร์และสมองกลฝังตัว อีกด้วย

โปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติฯ มีจำหน่าย 2 รูปแบบ ได้แก่ Set A โปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติ (The Land of Treasure) พร้อมอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Leap Motion Controller และคู่มือการใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์ ราคาชุดละ 3,500 บาท และ Set B โปรแกรมเกมตะลุยมหาสมบัติ (The Land of Treasure) ราคา 990 บาท

นอกจากนั้นยังมีบริการหลังการขาย รับประกันสินค้า เปลี่ยนคืนได้ภายใน 7 วัน จัดส่งทั่วประเทศ สั่งซื้อได้ที่ 093-784-4267 เฟซบุ๊กเพจ VR Game Innovation หรือที่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

น้องกระแต…ทั้งเก่งทั้งกตัญญู น่าชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริง ๆ ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี, สยามรัฐ , MGR Live

