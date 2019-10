ถึงแม้ไต้ฝุ่นฮากิบิสจะทำให้รักบี้ทีมชาติแคนาดาต้องอกหักเพราะถูกยกเลิกการแข่งขัน แต่ด้วยสปิริตนักกีฬาเต็มเปี่ยม จึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ลูกทีมลุกขึ้นมาลุยโคลนช่วยเจ้าบ้านญี่ปุ่นเก็บกวาดเมืองที่เละเทะเพราะถูกไต้ฝุ่นถล่ม

ในช่วงที่ไต้ฝุ่นฮากิบิสเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนี้ ตรงกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกรักบี้ 2019 ซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพพอดี ทำให้ต้องยกเลิกการแข่งขันไปหลายคู่ เช่น นิวซีแลนดืกับอิตาลี อังกฤษกับฝรั่งเศส และแคนาดากับนามิเบีย

หลังจากการแข่งขันถูกยกเลิก ทีมรักบี้ส่วนหนึ่งยังไม่กลับแคนาดา โดยมีนัดพบปะสังสรรค์กับชาวแคนาดาที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น และยังออกไปช่วยชาวชุมชนเก็บกวาดเศษดินโคลนที่พัดเข้าถล่มเมืองคาไมชิ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ ไทเลอร์ อาร์ดรอน กัปตันทีมบอกว่า พวกเขามีความตั้งใจที่จะตอบแทนน้ำใจอันงดงามของชาวญี่ปุ่นผู้เป็นเจ้าบ้าน

Following the cancellation of their match in Kamaishi, @RugbyCanada players headed out to help with recovery efforts, showing the true values of the game.

Amazing scenes and brilliant to see from the team. #RWC2019 pic.twitter.com/jdXQlyD2ZM

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 13, 2019