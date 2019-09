ด้วยเหตุที่ค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นสูงไม่ใช่เล่น ดังนั้นพ่อแม่จึงมักออมเงินเป็นทุนการศึกษาให้ลูกตั้งแต่คลอดออกมาลืมตาดูโลกเลยทีเดียว แม้แต่ลูก ๆ เองก็ยังหางานพิเศษทำในช่วงที่เรียนมัธยม เพื่อเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ จะได้ไม่ไปเป็นหนี้เงินกู้ยืมทางการศึกษาตอนเรียนมหาวิทยาลัย

เจย์ลิน ไคลเบิร์น (Jaylin Clyburn) หนูน้อยวัย 12 ปี ก้าวไปไกลกว่าการเก็บออมเงินเพื่อเรียนต่อ ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเขาตัดสินใจก่อตั้งธุรกิจ รับจ้างตัดหญ้า เป็นของตัวเอง เพื่อเริ่มเก็บออมเงินเรียนมหาวิทยาลัย โดยที่ไม่นึกเลยว่าความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเขาจะกลายเป็นไวรัลฮือฮาในโลกโซเชียล แถมยังได้ลูกค้าระดับไฮ-เอนอีกด้วย

สาเหตุที่เจย์ลินตัดสินใจ รับจ้างตัดหญ้า เพื่อออมเงินเรียนต่อนี้ เป็นเพราะเขาไม่อยากให้แม่มารับภาระในเรื่องค่าเล่าเรียนของเขา เขาจึงตัดสินใจรับจ้างตัดหญ้าอย่างน้อยก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนให้เป็นระเบียบดูสะอาดตา และยังมีรายได้ไว้เก็บออมด้วย

หนูน้อยเริ่มต้นเหมือนเด็กอื่น ๆ คือลงโฆษณาบริการของเขาในเฟซบุ๊ก บังเอิญโฆษณานี้ไปเตะตาผู้ชายคนหนึ่งชื่อ โจ ลาลิโน (Joe Lalino) เข้า โจจึงตัดสินใจยื่นมือมาช่วยเหลือด้วยการจ้างหนูน้อยเจย์ลินมาดูแลสนามของเขา เจย์ลินใช้เวลา 4 ชั่วโมงทำให้สนามของโจเนี๊ยบเรียบกริบสมบูรณ์แบบสุด ๆ สำหรับการมาให้บริการครั้งแรก นับแต่นั้นมาโจและเจย์ลินก็กลายเป็นเพื่อนซี้ปึ๊กทันที

ยิ่งไปกว่านั้นโจยังช่วยให้ธุรกิจของเจย์ลินไปโลดด้วยการสอนหนูน้อยให้ติดโฆษณาไว้ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าบนบานประตู ในตู้ขายหนังสือพิมพ์ บนกระจกรถ ทุกที่ที่คิดว่าจะได้ลูกค้าใหม่ โจต้องการช่วยเจย์ลินให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้ผลเพราะในเวลาต่อมาเรื่องราวของเจย์ลินหนูน้อยผู้แสนขยันก็กลายเป็นข่าวดัง และช่วยยกระดับธุรกิจของหนูน้อยขึ้นไปอีก

หนึ่งในลูกค้าใหม่ที่เจ๋งสุด ๆ ของเจย์ลินคือ Carolina Panthers ทีมอเมริกันฟุตบอลชื่อดังทีมหนึ่งของอเมริกาและเจย์ลินเป็นแฟนตัวยงของทีมนี้ ทันทีที่ได้ยินข่าวเรื่องธุรกิจของหนูน้อยเจย์ลิน รอน ริเวรา (Ron Rivera) ซึ่งเป็นหัวหน้าโค้ชของทีมก็จัดการให้เจย์ลินมาทำงานที่สนามของทีม และทำเซอร์ไพรซ์ให้หนูน้อย

ทีมรู้สึกประทับใจกับความมุ่งมั่นในการทำงานของแฟนตัวน้อยผู้นี้ จึงให้เจย์ลินเข้ามาเป็นสมาชิกในทีมสตาฟในสนาม และยังขอให้ Lowes (บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของอเมริกา เน้นสินค้าด้านดูแลปรับปรุงบ้าน) ซึ่งเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของทีม มอบของขวัญให้หนูน้อยเป็นเครื่องตัดหญ้าใหม่เอี่ยมรุ่นล่าสุด

12-year-old Jaylin Clyburn started mowing lawns to save for college this summer.@Lowes and @RiverboatRonHC heard his story and got him all new equipment for his growing business 💙 pic.twitter.com/PmlcdiQXH8

— Carolina Panthers (@Panthers) September 6, 2019