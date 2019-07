ผู้ชายคนนี้ช่วยคนไม่ให้ กระโดดสะพานฆ่าตัวตาย มาแล้วหลายร้อยคน

เป็นระยะเวลานานกว่า 23 ปีแล้วที่เจ้าหน้าที่สายตรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนีย เควิน บริกส์ (Kevin Briggs) ลาดตระเวนตรวจตราสะพานโกลเด้นเกตทั้งกลางวันและกลางคืน กระโดดสะพานฆ่าตัวตาย

แม้ว่าเควินจะเคยฝึกอบรมการควบคุมสภาพการจราจรบนสะพานมาแล้ว แต่ทันทีที่เขาเริ่มมาทำงานด้านนี้เขาก็รู้ทันทีว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เขาเคยอบรมมา ซึ่งในเวลานั้นเขายังไม่รู้ว่า สะพานโกลเด้นเกตเป็นหนึ่งในจุดที่คนนิยมมาฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลก

ด้วยความสูง 746 ฟุตเหนือผืนน้ำอันเย็นเฉียบของอ่าวซานฟรานซิสโก สะพานแห่งนี้ดูเหมือนดึงดูดให้คนที่ทนทุกข์เจ็บช้ำตัดสินใจมาจบชีวิตที่นี่ มีรายงานการเสียชีวิตจำนวนมากทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เจ้าหน้าที่เควินจะถูกเรียกเป็นครั้งแรก ให้มารับมือกับสถานการณ์ที่คนกำลังจะฆ่าตัวตาย

เควินบอกว่า ทุกเดือนจะมีเคสคนกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตายประมาณ 4 – 6 ราย ซึ่งเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย เพราะเขาเติบโตที่เมืองมารินเคาน์ตี้ซึ่งเชื่อมกับซานฟรานซิสโกโดยสะพานโกลเด้นเกต เขาไม่เคยฝึกอบรมให้รับมือกับสถานการณ์แบบนี้เลย

ครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่เควินพบผู้หญิงเกาะอยู่ด้านนอกของราวสะพานนั้นต้องย้อนกลับไปในปี 1994 ซึ่งเขายอมรับว่า ด้วยความที่ไม่เคยฝึกอบรมการป้องกันการฆ่าตัวตายมาก่อน เขาจึง “ทำผิดหมดทุกอย่าง”

ตอนนั้นเขาคิดอึงอลอยู่ในหัวว่า เขาต้องรับผิดชอบมั้ยถ้าเธอกระโดดลงไป เกิดอะไรขึ้นกันนี่ เขาไม่ได้ฝึกอบรมเรื่องนี้มาเลย ช่างเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมาก เขากลัวจริง ๆ

เควินเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรที่ควรทำและไม่ควรทำในขณะเผชิญหน้ากับคนที่กำลังจะฆ่าตัวตาย สิ่งที่เขาค้นพบคือ สำหรับคนที่ชีวิตถึงทางตันสุดสายป่านแล้ว คนเหล่านั้นเพียงแค่ต้องการใครสักคนที่รับฟังและใส่ใจ

เควินคิดว่าการเดินดุ่ม ๆ เข้าไปหาเลยเป็นสิ่งผิด ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาจะต้องยืนอยู่ไกล ๆ ทักทายและแนะนำตัวเองว่าเป็นใคร สวัสดีครับ ผมชื่อเควิน หรือ ผมคือสายตรวจเควิน คุณจะว่าอะไรมั้ยถ้าผมจะเข้าไปใกล้เพื่อคุยกับคุณสักนิด นั่นคือการขออนุญาตและเป็นการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ามีอำนาจเหนือกว่า

วิธีการของเควินคือ เขาจะพยายามพูดคุยอธิบายบรรเทาความตึงเครียด พยายามทำให้สถานการณ์ดูเป็นเรื่องปกติ ซึ่งยากมาก ๆ โดยเควินจะชี้ให้เห็นว่า ความทุกข์ที่เผชิญอยู่นั้นเป็นเรื่องหนักหนาไม่ว่าจะกับใครก็ตาม ซึ่งถ้าต้องทุกข์ขนาดนี้ใคร ๆ ก็อาจนึกอยากฆ่าตัวตายให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไป

ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เควินได้ช่วยชีวิตคนมาแล้วกว่า 200 คน ทำให้เขาได้รับการขนานนามว่า “ผู้พิทักษ์แห่งสะพานโกลเด้นเกต” เหลือเชื่อที่เควินบอกว่าทั้งหมดที่ทำก็เพียงรับฟังสิ่งที่คนเหล่านั้นระบายออกมา หนึ่งในผู้รอดชีวิตที่เควินช่วยเหลือไว้คือ เควิน เบอร์เธีย (Kevin Berthia) ซึ่งซาบซึ้งในบุญคุณที่เจ้าหน้าที่เควินช่วยให้เขาล้มเลิกความคิดที่จะจบชีวิตตัวเองในวันนั้น

ในวันเกิดเหตุ เควินปืนข้ามราวสะพานไปเกาะอยู่ด้านนอกด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกระโดดลงไป ลูกสาวของเควินคลอดก่อนกำหนด ทำให้ครอบครัวเป็นหนี้ธนาคารถึง 250,000 เหรียญสหรัฐ ด้วยความเครียดกดดันและหดหู่สิ้นหวังขนาดหนัก เควินยืนก้มหน้าตลอดเวลา และร้องขู่เจ้าหน้าที่เควินทุกครั้งที่เขาขยับเข้ามาใกล้

เจ้าหน้าที่เควินเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นว่า เควินอารมณ์ฉุนเฉียวมาก ไม่ยอมคุยอะไรด้วยเลย เอาแต่ตะโกนว่า ถอยไป! ถอยไป! ถ้าเข้ามาใกล้อีกก้าวเดียว กระโดดลงไปแน่! ท่าทางดูจริงจังมากจนเจ้าหน้าที่เควินเชื่อว่าถ้าขยับเข้าไปอีกก้าว เขากระโดดลงไปแน่นอน

ทั้งคู่ใช้เวลา 90 นาทีพูดคุยถึงปัญหาของเควิน โดยเจ้าหน้าที่เควินจะคอยแทรกความเห็นใจหรือให้กำลังใจบ้างเป็นระยะ เควินจะเป็นคนพูด ๆๆๆ จนกระทั่งจบการสนทนา ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจปืนข้ามราวสะพานกลับมาด้านใน และยอมเผชิญกับปัญหาอย่างกล้าหาญ

เจ้าหน้าที่เควินยังบอกอีกว่า การปืนข้ามราวสะพานออกไปห้อยต่องแต่งแบบนั้นต้องใช้ความกล้ามหาศาล แต่การยอมปืนกลับเข้ามาเพื่อเผชิญความเป็นจริงก็ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดเช่นกัน ถึงอย่างไรชีวิตก็เป็นสิ่งสวยงาม มันคุ้มค่าที่ได้มีชีวิตอยู่

ปัจจุบันเควินและเจ้าหน้าที่เควินเป็นเพื่อนกันไปแล้ว เควินทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญการป้องกันการฆ่าตัวตายและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เขายังเขียนคำนิยมที่หลังปกให้หนังสือของเจ้าหน้าที่เควินอีกด้วย หนังสือชื่อว่า “Guardian of the Golden Gate: Protecting the Line Between Hope and Despair”

หลังจากเกษียณราชการจากหน่วยลาดตระเวณทางหลวงแคลิฟอร์เนียในปี 2013 เจ้าหน้าที่เควินก็ทำงานที่เกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตายมาตลอด ด้วยประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากสะพานโกลเด้นเกต ปัจจุบันเขาเดินสายบรรยายทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเหตุผลที่คนคนหนึ่งตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเป็นทางเลือกสุดท้ายคืออะไร และเราจะเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ได้อย่างไร

