จิตอาสาของ เมลินดา เกตส์

เมลินดา เกตส์ เคยกล่าวไว้ว่า “การที่ฉันมีโอกาสไปเยือนประเทศต่าง ๆ ในซีกโลกที่กำลังพัฒนา และเห็นด้วยตาตัวเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับแม่และเด็ก ๆ ในหมู่บ้านยากจน ทำให้ฉันรู้สึกถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวฉันกับบรรดาแม่ ๆ ที่นั่น มันง่ายเหลือเกินที่ฉันจะบอกกับตัวเองว่า ‘นั่นอาจเป็นฉันก็ได้ ถ้าฉันไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกา ฉันก็อาจเป็นแม่คนนั้น’”

“ฉันอาจเป็นแม่คนนั้น” มีความหมายไม่ต่างจาก “ทุกชีวิตมีคุณค่าเท่ากัน” (All Lives Have Equal Value) ซึ่งเป็นคำขวัญประจำ มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ ที่ บิล เกตส์ สามีของเธอก่อตั้งขึ้นและที่จริง คำกล่าวนี้เป็นหัวใจของการทำงานการกุศลของเธอและบิลมาโดยตลอด

ปัจจุบันมูลนิธิแห่งนี้มีทุนในการดำเนินการสูงกว่า 42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีเจ้าหน้าที่ประจำกว่าพันคน เป้าหมายหลักของมูลนิธิแห่งนี้ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่ขาดโอกาส และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บในประเทศยากจน รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

แม้ว่ามูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ จะเป็นมูลนิธิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทว่าเมื่อเทียบกับปัญหาต่าง ๆ ที่มี เงินทุนเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาใด ๆ ได้ มูลนิธิจึงต้องร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ องค์กร และหน่วยงานสาธารณกุศลอื่น ๆ เพื่อหากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอย่างได้ผล

ที่สำคัญที่สุด เมลินดาเชื่อว่า ปัญหาของประเทศไหนก็ต้องให้คนในประเทศนั้น ๆ เป็นแกนนำในการแก้ไข เธอระวังอย่างยิ่งที่จะไม่นำแนวคิดแบบอเมริกันมาใช้ และเมื่อสามารถวางรากฐานได้ถึงระดับหนึ่งแล้ว ก็ต้องปล่อยให้คนในพื้นที่ดำเนินการต่อเอง เพื่อให้เป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างแท้จริง ไม่ใช่การเผยแพร่อุดมการณ์ ความคิด หรือการหาร่างทรงอย่างที่มูลนิธิหลายแห่งเคยทำผิดพลาดมาก่อน

แม้แต่ตัวมูลนิธิเอง เมื่อให้องค์ความรู้และความช่วยเหลือทั้งหลายไปหมดแล้ว วันหนึ่งก็ต้องปิดตัวลง ดังเจตนารมณ์ของบิลและเมลินดาที่ระบุว่า มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ จะต้องบริจาคเงินทั้งหมดภายในเวลา 50 ปีนับจากวันที่ทั้งคู่เสียชีวิต

กดเลข 2 ด้านล่างเพื่ออ่านหน้าถัดไป>>>