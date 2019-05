จอน บอง โจวี ร็อคสตาร์ใจบุญขวัญใจแฟนเพลงตลอดกาล

จอน บอง โจวี ร็อคสตาร์ใจบุญขวัญใจแฟนเเพลงตลอดกาล

ในวัย 57 ปี จอน บอง โจวี (Jon Bon Jovi) ยังคงครองตำแหน่งร็อคสตาร์ขวัญใจแฟนเพลง อย่างที่เขาเคยเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ส่วนจะด้วยวิธีใดนั้น โปรดติดตาม

จอน บอง โจวี หรือบอง โจวี ซึ่งเป็นชื่อที่แฟน ๆ คุ้นหูมากกว่านั้น มีชื่อจริงว่า จอห์น ฟรานซิส บองจิโอวี จูเนียร์ (John Francis Bongiovi, Jr.) เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ปี ค.ศ. 1962 ที่เมืองเพิร์ทแอมบอย รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ่อแม่ของจอห์นเคยรับราชการเป็นทหารเรือ แต่พ่อได้ลาออกมาเป็นช่างตัดผม ส่วนแม่เป็นเจ้าของร้านดอกไม้ จอห์นเป็นลูกชายคนโตและมีน้องชายอีกสองคน เขาหัดเล่นเปียโนและกีตาร์ตั้งแต่อายุ 13 ปี และขณะที่อายุเพียง 16 ปี จอห์นก็เริ่มเล่นดนตรีในผับ ซึ่งต่อมาคือมหาวิทยาลัยชีวิตของเขา และเป็นที่ที่เขายืนอยู่ใกล้ความฝันที่จะเป็นนักร้องมากที่สุด

ครั้งหนึ่งจอห์นเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกติดค้างโลกใบนี้ นั่นก็คือการที่พ่อและแม่เข้าใจความปรารถนาของผม พวกท่านมองเห็นความฝันของผม และไม่เคยทำให้ผมหมดกำลังใจ เชื่อเถอะว่า ถ้าคุณมีคนอย่างนี้ในชีวิต คุณจะไม่มีวันล้มเหลว”

ก่อนที่ฝันจะเป็นจริง จอห์นเคยทำงานเป็นคนทำความสะอาดในสตูดิโอบันทึกเสียงของญาติคนหนึ่ง เขาเคยตั้งวงดนตรี เคยเปลี่ยนตัวสมาชิก และเปลี่ยนชื่อวงหลายครั้ง กระทั่งถึงปี ค.ศ. 1982 วงของจอห์นได้บันทึกเสียงเพลง Runaway ที่เขาแต่งขึ้นเองเป็นครั้งแรก จอห์นนำเพลงที่เขาสุดแสนจะภาคภูมิใจไปเสนอให้กับค่ายเพลงหลาย ๆ แห่งเพื่อพิจารณา แต่กลับไม่มีที่ไหนตอบรับ เขาออกแรงฮึดเฮือกสุดท้าย ด้วยการนำเพลงนี้ไปเสนอให้กับคลื่นวิทยุเพลงร็อคที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งในกรุงนิวยอร์ก ซึ่งในที่สุดก็ยอมเปิดเพลงของเขา และทำให้ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ยอมเซ็นสัญญาที่จะทำเพลงกับเขาในปีต่อมา

วง Bon Jovi ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1983 ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ มือเบส อเล็ค จอห์น ซัช มือกลอง ทิโก ตอร์เรส มือกีตาร์ ริชี แซมโบรา และมือคีย์บอร์ด เดวิด ไบรอัน ส่วนจอห์นรับหน้าที่ร้องนำ บอง โจวี เป็นวงร็อคที่สมาชิกผูกพันกันเหนียวแน่นมากที่สุดวงหนึ่ง นอกจากการเปลี่ยนตัวมือเบสจากอเล็คเป็น ฮิว แมคโดนัลด์ ในปี ค.ศ. 1994 แล้ว หลังจากนั้นก็ไม่มีใครแยกวง ทุกคนทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง บอง โจวีออกอัลบั้มทั้งหมด 11 อัลบั้ม มีเพลงเด่นอย่าง Livin’ on a Prayer, Wanted Dead or Alive, Blaze of Glory ที่ยังคงความอมตะจนถึงวันนี้

แม้ว่าวงจะเริ่มต้นด้วยเพลงแนว “Hair Metal” ซึ่งมีความเป็นร็อคที่ถูกใจขาร็อคยุค 80 และดึงดูดใจผู้ฟังด้วยรูปลักษณ์ผมยาวฟู เสื้อหนัง และกางเกงขาเดฟ ทว่าในเวลาต่อมา วงก็ได้ใช้แนวเพลงอื่น ๆ เช่น บัลลาด ป็อป คันทรี่มาผสมผสาน ทำให้อัลบั้มของพวกเขามีพัฒนาการขึ้น เพลง It’s My Life ที่เปิดตัวในปี ค.ศ. 2001 เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าจอห์นและวงของเขายังสามารถชนะใจผู้ฟัง โดยเฉพาะผู้ฟังรุ่นใหม่ได้นับล้าน

ด้านชีวิตส่วนตัว จอห์นแต่งงานกับ โดโรธี เฮอร์ลีย์ (Dorothea Hurley) เพื่อนร่วมชั้นสมัยมัธยมปลาย ในปี ค.ศ. 1989 ซึ่งเป็นช่วงที่เขากำลังโด่งดังสุด ๆ ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 4 คน จอห์นได้ชื่อว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียวและซื่อสัตย์กับภรรยามาก ถ้าเป็นเรื่องงาน จอห์นจะเป็นผู้นำวงมาโดยตลอด แต่ถ้าเป็นเรื่องครอบครัว เขาจะยกให้ภรรยาเป็น “บอส” ในบ้านแต่เพียงผู้เดียว

