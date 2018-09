โทนี่ รากแก่น : อดีตจะดีหรือร้าย ผมก็ไม่เคยคิดอยากย้อนเวลา

View this post on Instagram

ขอบคุณชาวโคราชและทุกๆคนที่นั่นที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีมากเว่อ ขอบคุณน้องๆแฟนคลับที่น่ารักทุกคน ที่เดินทางไปเป็นกำลังใจและอยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้าย ขอบคุณป้ายไฟยิ่งใหญ่อลังกาจาก @tonifanclub @tonilooklikestyle @tonirakkaenstyle ขอบคุณ @gmm25thailand ที่จัดงานนี้ให้เราได้มีโอกาสไปเจอแฟนๆแบบใกล้ชิด สนุกเชียวหล่ะ และขอบคุณที่อดทนดูโชว์ปิดท้ายสุดพิเศษ พิเศษแค่ไหนไปหาคลิปดูกันเอง 🤣🤣🤣🙏💚 ไว้มีโอกาสอีกจะเตรียมโชว์ให้ดีกว่านี้นะ 😅🤟 #gmm25ละครสนุกความสุข2ทุ่ม