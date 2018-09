8 คำคมสอนใจและสร้างแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์การ์ตูน 8 เรื่องของ วอลท์ ดิสนี่ย์

ซีเคร็ตจึงรวบรวมคำคมจากคำพูดของตัวการ์ตูนจากภาพยนตร์การ์ตูนทั้ง 8 เรื่องของ วอลท์ ดิสนี่ย์ เพื่อให้เห็นว่าการ์ตูน มิได้สร้างมาเพื่อความบันเทิงหรือความสนุกเท่านั้น

บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนี่ย์ (The Walt Disney Company) ได้สร้างสรรค์ผลงานออกสู่สายตาผู้ชมมากว่า 60 ปี เชื่อว่าหลายท่านในวัยเด็กคงเคยชมผลงานการ์ตูนและภาพยนตร์ของบริษัทนี้มาบ้าง แต่ในวันนี้ คำพูดของตัวการ์ตูนในวัยเด็กและภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องใหม่ของดิสนี่ย์ จะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้คุณเท่านั้น แต่ยังสอนใจและให้กำลังใจแก่เราด้วย

Mulan

ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องราวที่นำเสนอคือเรื่อง “มู่หลาน” (Mulan) เรื่องราวของวีรสตรีชาวจีนนามว่า “ฮัว มู่หลัน” ลูกสาวที่มีความกตัญญูรู้คุณบุพการี ปลอมตัวเป็นผู้ชายไปรับใช้ชาติแทนพ่อที่ชรามาก คำคมสอนใจจากภาพยนตร์เรื่องนี้คือ “The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of them all.”

เป็นประโยคที่พ่อของมู่หลานกล่าวปลอบใจลูกสาวที่ไม่มีความสามารถผ่านการคัดเลือกของแม่สื่อได้ ขณะที่มู่หลานกำลังเศร้าหมดกำลังใจ เพราะหน้าที่ของลูกผู้หญิงคือการได้เข้าไปเป็นลูกสะใภ้ในครอบครัวที่ดีนั้น นางได้พลาดไปแล้ว ในสวนดอกไม้ ช่อของดอกท้อมีดอกท้อดอกหนึ่งที่ไม่เบ่งบาน พ่อจึงปลอบมู่หลานว่า “ดอกไม้ที่ผลิบานได้ยาก มันจะงดงามกว่าดอกไม้ทั้งมวล”

ความหมายของประโยคนี้สะท้อนให้เห็นว่า ถึงเวลานี้มู่หลานเปรียบเหมือนดอกไม้ที่ยังไม่ถึงเวลาเบ่งบาน คือยังไม่ถึงเวลาที่เป็นของเรา มู่หลานอาจไม่ประสบความสำเร็จในการได้รับคัดเลือกจากแม่สื่อ แต่ในภายภาคหน้ามู่หลานจะต้องประสบความสำเร็จในบางสิ่งบางอย่าง เหมือนดอกท้อดอกนี้ที่ยังไม่เบ่งบานเพราะยังไม่ถึงเวลาที่มันจะอวดโฉมความงดงามของมันนั่นเอง

The Lion King

The Lion King ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องราวของสัตว์ในทุ่งสาวันนาของแอฟริกา ขยายมุมมองของครอบครัวสิงโตที่มีหน้าที่เป็นเสมือนผู้นำของสัตว์ทั้งปวงในทุ่งหญ้าแห่งนี้ ราฟิกิ เป็นลิงแมนดริล มีบทบาทในฐานะผู้รู้ทางพิธีกรรม คำพูดแสนคมแก่ซิมบ้า สิงโตหนุ่ม ทายาทแห่งเจ้าป่ามุซาฟา ให้เห็นถึงคุณค่าของอดีต “The past can hurt. But the way I see it. You can either run from it. Or learn from it.”

“อดีตเป็นสิ่งที่เจ็บปวด แต่วิธีที่ฉันเห็น เธอสามารถวิ่งหนีมันได้ หรือเธอจะเรียนรู้จากมัน” ราฟิกิพยายามเตือนให้ซิมบ้า สิงโตหนุ่มทายาทของมุซาฟาที่ชอบธรรม ให้มีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับอดีต ถึงอดีตของพ่อจะทำให้ตนรู้สึกเจ็บปวดก็ตาม แต่อดีตก็คงไม่หายจากไปไหน เพราะมันถูกบันทึกไว้ในความทรงจำ ดังนั้นสู้ที่จะเรียนรู้จากอดีต เพื่อพัฒนาตนเอง

Pocahontas

ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องต่อมา สร้างจากบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาคือ “โพคาฮอนทัส” ลูกสาวของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง การ์ตูนโรแมนติคความรักระหว่างหญิงชาวเผ่ากับชายหนุ่มชาวอังกฤษนามว่า “จอห์น สมิทธ” โพคาฮอนทัสกำพร้าแม่มาตั้งแต่เด็ก จึงมีธรรมชาติเป็นเพื่อน นางเคารพคุณย่าต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ต้นนี้มักให้คำเตือนและความรู้ต่าง ๆ แก่นางเสมอ คุณย่าต้นไม้ ผู้ทรงความรู้ มักสอนโพคาฮอนตัสให้นางมีสติอยู่เสมอ คำพูดหนึ่งของคุณย่าต้นไม้ที่คมกินใจคือ ” Sometimes the right path is not easiest one .”

“บางครั้งเส้นทางที่ถูกต้อง ก็ไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายที่สุด” นับว่าเป็นเรื่องจริง เพราะบางครั้งการที่จะทำความดีหรือสิ่งที่ถูกต้อง มักมีอุปสรรค หรือความยากลำบาก ตรงกับคำพูดที่ว่า ทำชั่วทำง่าย ทำดีทำยาก

Dumbo

คุ้นกันไหมกับภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ Dumbo หรือ ช้างน้อยดัมโบ้ ช้างมหัศจรรย์ที่เกิดมาพร้อมกับความพิเศษคือมีใบหูที่ใหญ่ สามารถกระพือใบหูบินได้เหมือนนก ช้างน้อยเกิดในคณะละครสัตว์ ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ จึงเป็นการถ่ายทอดชีวิตของคนและสัตว์ในคณะละครสัตว์ ที่จะต้องเดินทางไปแสดงยังที่ต่าง ๆ โดยรถไฟ

ช้างน้อยดัมโบ้มีเพื่อนสนิทตัวหนึ่งเป็นหนู หนูตัวนี้มักปลอบใจและเตือนสติช้างน้อยเสมอ มันเคยกล่าวคำพูดหนึ่งที่ดีมาก ๆ ว่า “The very things that hold you down are going to lift you up.”

“สิ่งที่สอนเราจากปัญหาที่ยากที่สุด ทำให้เรารู้ว่าถ้าผ่านมันไปได้แล้ว เราจะก้าวต่อไปอีกขั้นของชีวิต และเป็นขั้นที่ดีกว่า” ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ย่อมหมายถึงบทเรียนที่เราจะได้รับ ฉะนั้นหากพบกับปัญหาอีก การแก้ปัญหาของเรา ยังดีขึ้น และจะดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

Finding Nemo

Finding Nemo หรือ นีโม ปลาน้อย หัวใจ โต๊…โต เรื่องราวของปลาการ์ตูนสองพ่อลูก ที่เกิดพลักพราก พ่อพยายามตามหาลูกจนมาเจอกับปลาความจำสั้นอย่าง “ดอรี่” และมันก็ผจญภัยไปในใต้ท้องทะเลที่แสนจะกว้างใหญ่ ดอรี่เข้าใจในความกังวลของปลาการ์ตูนจึงปลอบและให้กำลังใจว่า “When life gets you down do you wanna know what you’ve gotta do? Just keep swimming!”

“ชีวิตมีขึ้น มีลง เป็นเรื่องธรรมดา คุณต้องรับมันให้ได้ แล้วก้าวต่อไป” คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ให้ข้อคิดได้ดี โลกที่เราพักอาศัย ในหนึ่งวันจะมีกลางวันและกลางคืน และคนเราก็มีทั้งคนดี และคนไม่ดี การเกิดขึ้นของสองสิ่งจึงมีขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา ฉะนั้นการที่จะพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดี ขออย่าท้อแท้ ขอให้ก้าวต่อไป เพื่อข้างหน้าอาจจะเป็นวันที่ดีสำหรับเรา

Ratatouille

ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องต่อมาคือเรื่อง Ratatouille หรือที่รู้จักในชื่อภาษาไทยว่า “ระ-ทะ-ทู-อี่ พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับโลก” ระทะทูอี่เป็นชื่อมาจากอาหารสัญชาติฝรั่งเศส การ์ตูนเรื่องนี้จึงทอดถ่ายเรื่องราวของคนทำอาหารฝรั่งเศส คือเหตุการณ์ที่ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสแห่งหนึ่งที่เคยมีอดีตที่รุ่งเรือง แต่มาตอนนี้กลับไม่เป็นที่รู้จัก และนิยมเหมือนแต่ก่อน เจ้าหนูชื่อว่า Gusteau (กูสตราฟ) ต้องกอบกู้ชื่อเสียงของภัตตาคารแห่งนี้กลับคืนมา มันกล่้าวต่อพ่อครัวหนุ่มคนหนึ่งว่า “If you focus on what you left behind, you will never be able to see what lies ahead. Now go up and look around!”



“ปล่อยวางสิ่งที่คุณเปลี่ยนมันไม่ได้ แต่หันไปมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้เองกับมือของคุณ” แสดงให้เห็นว่า หากทำในสิ่งที่ไม่ถนัด หรือเชี่ยวชาญแล้ว มันจะกลายเป็นปัญหาของเรา ดังนั้นการที่เราเลิกล้มแล้วไปทำในสิ่งที่เราทำได้ดี มันจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

Hercules

ภาพยนตร์การ์ตูนที่สร้างจากเทวตำนานของกรีก-โรมัน โดยนำชีวประวัติของมนุษย์จอมพลังในเทพนิยายกรีกอย่าง เฮอร์คิวลิส มาถ่ายทอดเป็นการ์ตูนแสนสนุกที่ตรึงใจเด็ก ๆ ทั่วโลก เจ้าชายแห่งสรวงสวรรค์ ถูกทำให้กลายเป็นมนุษย์ และเขาก็พยายามทำความดีเพื่อให้ไปกลับไปยังสวรรค์อีกครั้ง เฮอร์คิวลิสเปรยคำพูดหนึ่งที่สร้างความกินใจให้แก่เราเป็นอย่างมากว่า “I am on my way. I can go the distance! I don’t care how far. Somehow I’ll be strong I know. Every mile will be worth my while. I would go most anywhere to find where I belong.”

"ฉันกำลังไปบนเส้นทางของฉัน ฉันจะไปให้ไกล! ฉันไม่สนใจว่าจะไกลได้แค่ไหน อย่างใดฉันจะ เข้มแข็ง ทุกระยะทางคือคุณค่าจะคุ้มค่า ฉันจะไปไหนก็ได้เพื่อหาที่ที่เป็นของฉัน"

เฮอร์คิวลิสกล่าวต่อตนเอง เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจในการที่เขาต้องไปสู่การเป็นวีรบุรุษ เพื่อได้มีโอกาสกลับไปอยู่กับครอบครัวบนสวรรค์อีกครั้ง ว่าไปแล้วคำพูดนี้ของเฮอร์คิวลิสก็ไม่เลวเลย ทำให้มีกำลังใจที่จะสู้เพื่อความฝัน หรือเป้าหมายที่วางไว้

Winnie the Pooh

ยังจำเรื่องราวของหมีน้อยตัวสีเหลืองชอบกินน้ำผึ้งได้กินอยู่ไหม ภาพยนตร์ที่จะหยิบยืนมานี้คือเรื่อง “Winnie the Pooh” ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงแต่เจ้าหมีอ้วนตัวเหลืองชอบกินน้ำผึ้งเป็นชีวิตจิตใจเท่านั้น แต่ยังพูดถึงบรรดาสัตว์ตัวอื่น เช่น รับบิ้น ทีเกอร์ อียอร์ พิกเก็ต

อียอร์เจ้าลาเชื่องช้าก็พูดอะไรที่คมคายกับเขาเป็นเหมือนกันนะ “A little consideration, a little thought for others, makes all the difference.”

บางครั้ง ความดีงามที่เล็กที่สุดที่เราทำ อาจจะเปลี่ยนโลกนี้ไปเลยก็เป็นได้ คำพูดของอียอที่แสนเรียบง่ายแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ไว้

หวังว่าคำคมจากภาพยนตร์การ์ตูนทั้ง 8 เรื่องที่ยกมานี้ จะสอนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ไม่มากก็น้อย อย่างน้อยก็ทำให้เราตระหนักได้ว่า การ์ตูน ไม่ได้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไปวัน ๆ แต่ได้เตือนสติ และสอนใจอะไรแก่เราหลายอย่าง

ที่มาและภาพจาก https://ohmy.disney.com

