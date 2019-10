ปาฏิหาริย์แห่งการดำรงอยู่ ธรรมะเพื่อการดำรงชีวิตโดย หลวงพ่อโพธินันทะ

หลักการที่สำคัญยิ่งในชีวิตประจำวันคือการดำเนินชีวิตอย่างเป็นเอกภาพกับสรรพสิ่ง หรือวิถีจิตหนึ่งเดียวอันเป็นวิถีจิตของโพธิสัตว์ เราจะต้องค้นหาวิธีการเข้าถึงจิตนี้ เราจึงไม่หลงทาง เพราะมันเป็นมรรคาแห่งพุทธะ เป็นเป้าหมายของชีวิตที่มีสาระที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต

การสำรวมระวังอยู่ในความตื่นของปัญญาญาณคือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นของเราในชีวิตประจำวัน (To be aware or being awaken is the miracle of our daily life.)

แม้พระพุทธองค์จะวางหลักการและวิธีการพัฒนาปัญญาไว้ในอริยสัจ 4 แล้วก็ตาม เราจะต้องค้นหาวิธีการเข้าถึงประสบการณ์ตรงต่อสัจจะด้วยตนเอง จนกว่าเราจะรู้ชัดถึงสภาวะที่แท้จริงของสรรพสิ่งร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น “กินก็เพื่อกิน” “ซักผ้าก็เพื่อซักผ้า” ไม่ใช่กินเพื่ออิ่ม ไม่ใช่ซักผ้าเพื่อให้มันสะอาด ทำอะไรก็รู้ชัดถึงการรู้พร้อมในความสมบูรณ์ของชีวิต นี่คือการดำรงอยู่อย่างปาฏิหาริย์ อันเป็นมรรคาแห่งพุทธะ

เมื่อธรรมชาติที่แท้จริงแสดงออกร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะสิ้นสุดลง เข้าถึงประสบการณ์ตรงต่อสัจจะในระดับจิตเหนือสำนึกอันมหัศจรรย์ยิ่ง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โมหจริต ก็จะกลายเป็นข้อเท็จจริงไปด้วย กลายเป็นพุทธกิจอันมีชีวิตชีวา คลื่นที่เป็นอาการของน้ำแท้จริงแล้วมันก็คือน้ำ ตัวเราและปรากฏการณ์ทั้งปวงก็คือธรรมชาติที่แท้หรืออันติมสัจจะ หรือสุญญตานั่นเอง พระพุทธองค์จึงกล่าวไว้ว่า “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” สรรพสิ่งก็คืออนัตตา

ถ้าผู้ใดรับรู้ไม่ว่าทางทวารใด และรู้พร้อมในความเป็นทั้งหมด ในความเป็นองค์รวมอย่างเป็นเอกภาพได้ ผู้นั้นคือผู้ที่เห็นมรรควิถีจิตหนึ่งเดียวของโพธิสัตว์ เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของการปฏิบัติภาวนากับการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันแล้ว

ที่มา ทางสายกลางสู่อิสรภาพแห่งชีวิต โดย หลวงพ่อโพธินันทะ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

Secret Magazine (Thailand)

