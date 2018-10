มาฟัง ดาราเล่านิทานชาดก กันเถอะ กับโครงการ ” บารมีดีที่ตน “

View this post on Instagram

👨‍👩‍👧‍👦ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่-ลูกและสมาชิกในครอบครัวสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ จากการเล่านิทานหรือแชร์เรื่องเล่าต่าง ๆ ผ่านการใช้เวลาร่วมกัน ซึ่งประโยชน์ของนิทานนั้นมีหลากหลาย และเป็นรากฐานที่สำคัญของพัฒนาการการเติบโตของเด็ก ๆ จนถึงวัยผู้ใหญ่ ✨1.ปลูกฝังจินตนาการ – เด็กทั่วโลกไม่ว่าจะชนชาติหรือเชื้อชาติไหนต่างก็ชื่นชอบการเล่านิทานทั้งนั้น เพราะทุกคนย่อมอยากรู้เรื่องราวของตัวละครและมักจะเอาเป็นตัวอย่าง ดังนั้นการเล่านิทานจึงเป็นการปลูกฝังเเละส่งต่อเรื่องราวที่มีความหมายที่พ่อแม่ทุกคนจะสามารถแฝงเรื่องราวที่มีทั้งความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ และความมีน้ำใจเสียสละให้กับลูกได้ 👍🏻2.ตระหนักถึงวัฒนธรรมและรากเหง้าของตัวเอง – พ่อแม่ที่เล่านิทานจากที่เคยได้ยินมาวัยเด็ก การแบ่งปันเรื่องราวจากสมาชิกหลายคนในครอบครัวจะเป็นการช่วยให้เด็กเล็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น จากอดีตทำให้คุ้นเคยกับความแตกต่างและความหลากหลายได้บ่อย ๆ 📚3.พัฒนาทักษะด้านภาษาและคำศัพท์ – การเล่านิทานเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เด็ก ๆ คุ้นเคยกับภาษาและเป็นโอกาสในการได้เรียนคำศัพท์และประโยคด้านภาษาใหม่ ๆ นิทานจึงเป็นหนึ่งในสื่อการสอนคำศัพธ์รวมถึงการออกเสียงประโยคพื้นฐาน 🎧4.ส่งเสริมทักษะการฟัง – นิทานเป็นเรื่องเล่าที่ต้องใช้ทักษะทั้งการพูดและการฟัง เด็กส่วนใหญ่อาจมีความสามารถในการฟังที่จำกัด ความสนุกและความน่าตื่นเต้นจากนิทานจะเป็นสื่อกลางที่ช่วยทำให้เด็ก ๆ สามารถเพิ่มทักษะการฟังและพัฒนาสมาธิในระยะยาว เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ในการเติบโตต่อไป 🌟5.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างเสริมจินตนาการ – การฟังนิทานและเรื่องราวต่างๆ ช่วยให้เด็กมีจินตนาการเสริมมากขึ้น เพราะเต็มไปด้วยเรื่องเล่า ตัวละคร สถานที่ และการดำเนินเรื่อง ซึ่งนอกเหนือจากภาพประกอบ นิทานที่มีเรื่องเล่าก็จะทำหน้าที่เป็นสื่อส่งเสริมจินตนาการและเป็นการเปิดกว้างต่อความคิดที่เป็นอิสระ