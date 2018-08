รักแท้ ไม่แพ้อะไรทั้งนั้น ถึงแม้หย่ากันแล้วก็กลับมาแต่งกันใหม่ได้

ช่วงแรกอาจดูเหมือนไม่ใช่ รักแท้ เพราะหลังจากแต่งงานกันมา 25 ปี มีลูก ด้วยกัน 8 คน ลอรี่ (Lorrie) และ เจฟฟ์ เอแกน (Jeff Agan) ชีวิตคู่เริ่มสั่นคลอน เนื่องจากทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างหนัก ต่างคนต่างสาดคำพูดแย่ ๆ ใส่กันตลอดเวลา จนในที่สุดไม่มีทางออกไหนดีไปกว่าหย่าขาดจากกัน

ในเวลานั้นเด็ก ๆ จำต้องกล้ำกลืนยอมรับสภาพครอบครัวที่แตกสลายอย่างขมขื่น เพราะหากฝืนต่อไป ลูกก็รังแต่จะได้ยินพ่อแม่ทะเลาะกัน บ้านลุกเป็นไฟไม่ได้หยุดหย่อน

เป็นเวลาเกือบสี่ปีที่อดีตสามีภรรยาแทบไม่ได้ติดต่อกันเลย ทั้งสองต่างคนต่างแยกย้ายไปดำเนินชีวิตของตัวเอง ปรับปรุงตัวเองใหม่และสร้างทัศนคติใหม่ ๆ

เจฟฟ์ทำงานหลายอย่าง ตั้งแต่เป็นคนขับรถบรรทุกไปจนถึงเป็นบุรุษพยาบาลในศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยโทลีโด ในขณะเดียวกันเขาก็ได้เริ่มปรับสภาพจิตใจ ด้วยการเขียนบทกวีและไปออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการสร้างความสงบให้ตัวเองโดยการออกไปเที่ยวชมธรรมชาติและฝึกสมาธิไปพร้อม ๆ กัน

และเมื่อไม่กี่เดือนก่อนทั้งลอรี่และเจฟฟ์ก็กลับมาคบกันอีกครั้งและเริ่มเดตกันเหมือนสมัยรักกันใหม่ ๆ จนกระทั่งถ่านไฟเก่าร้อนระอุจนต้านทานไม่ไหว เจฟฟ์จึงตัดสินใจขออดีตภรรยาแต่งงานกันอีกครั้ง

เริ่มด้วยเจฟฟ์มอบของขวัญให้ลอรี่เป็นบทกวีที่เขาบรรจงแต่งให้เธอชื่อ “Love Burns Anew” ใส่กรอบห่อของขวัญอย่างดี หลังจากลอรี่แกะห่อเสร็จ เธอก็อ่านบทกวีของเขาออกมาดัง ๆ ในระหว่างนั้นเจฟฟ์ก็คุกเข่าถือกล่องแหวนโดยไม่ให้เธอเห็น พอเธออ่านจบเขาก็ยื่นแหวนส่งให้ทันที แน่นอนว่าลอรี่ตอบตกลงและโผเข้ากอดอดีตสามี ท่ามกลางความดีใจของลูก ๆ

My parents were married for more than 20 years, divorced, fought a lot, went to work on themselves. Years later, they start dating and as of yesterday, this happened;

Congrats Mom and Dad! True love always finds its way back around. pic.twitter.com/KYk3qc1QK4

— Jeff (@Music1996Man) December 24, 2017