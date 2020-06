“อาภัสรา หงสกุล” แท็คทีมลูกชาย-ลูกสะใภ้ แพ็กของส่งช่วยเหลือคุณแม่ลูกอ่อน

อดีตนางสาวไทยและอดีตนางงามจักรวาลผู้ยังงามสง่าอยู่เสมอ คุณปุ๊ก-อาภัสรา หงสกุล ชวนลูกชาย ป๊อก-ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ และลูกสะใภ้ มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า แพ็กของใช้ที่จำเป็นส่งไปช่วยเหลือบรรดาคุณแม่ลูกอ่อน และเด็กเล็กที่กำลังเดือดร้อนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ลูกป๊อก ภัสสรกรณ์ ลูกมาร์กี้ ราศรี และ ดิฉัน ได้ไปช่วยกันแพ็กของใช้จำเป็นสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนและเด็กเล็กที่เดือดร้อน และ ดิฉัน ได้บริจาคเงินส่วนหนึ่งเพื่อซื้อของใช้จำเป็นเพิ่ม สำหรับล๊อตที่สองที่จะส่งไป ถึงแม้พวกเราจะช่วยเหลือได้ไม่ครบทุกคน แต่เราจะพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขอให้ทุกคนมีความสุขมาก ๆ นะคะ

27 May 2020

My son, Patsonkorn, my daughter in law, Rasri and I had help packed the necessary stuffs for mothers with baby and children who were in needed. For this second time of sending stuff, I had given some money for charity to buy more stuffs. Even though we might not help everyone, but we commit to do it as much as we can. Wishing everyone to be happy.

ล๊อตที่สองได้ทำการส่งออกไปแล้วนะคะ คุณแม่ปุ๊ก อาภัสรา ก็มาร่วมด้วยช่วยกัน หวังว่าจะช่วยคุณแม่และน้อง ๆ ที่กำลังลำบากได้ไม่มากก็น้อยนะคะ



The second lot of the necessary stuffs had been sent. Me, my son and my daughter in law had helped each other for this matter. Hoping this would help mothers with baby and children to have a better life during this hard time.

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ขอบคุณที่มา : IG @apasrahongsakula

Secret Magazine (Thailand)

บทความน่าสนใจ

ออม สุชาร์ ปลื้มใจ! เสร็จสิ้นภารกิจส่งเงินช่วยค่านมแม่ลูกอ่อนครบ 3,000 คนแล้ว

“กระแต อาร์สยาม” สร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยแก้วชัยมงคล จ.ลำปาง

ก้อง ห้วยไร่ มอบรถฉุกเฉินให้รพ.ใช้ขนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

จ.เลยตั้ง “ธนาคารข้าว ธนาคารความดี” ข้าวสารแลกการทำความดีในชุมชน

ไกลแค่ไหนก็ไป คุณครู รร.ล่องแพวิทยา จัดส่งอาหารสิ่งของจำเป็นถึงบ้านนักเรียน