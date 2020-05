ออม สุชาร์ ปลื้มใจ! เสร็จสิ้นภารกิจส่งเงินช่วยค่านมแม่ลูกอ่อนครบ 3,000 คนแล้ว

View this post on Instagram

🍼Milk for mom 3,000 คน!!! ครบแล้วค่าาา 🎉🎉🎉🎉 หวังว่าสิ่งที่พวกเราส่งไปให้คุณแม่ทุกท่านจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในวิกฤตินี้ให้คุณแม่ทุกท่านได้บ้างนะคะ ….. …. ใน 8 วันนี้ ออมต้องขอขอบคุณทีมอาสาทุกๆคนที่มาช่วยในโปรเจกนี้นะคะ @tubtimofficial พิมพ์รายชื่อเร็วมากกกๆๆๆ เพราะนางเป็นแชมป์พิมพ์ ดีด แอดมินคุณภาพ ที่ทำการตรวจสอบและพูดคุยกับคุณแม่ทั้ง 3,000 คนนะคะ น้องกี้ @kie.kosit น้องไมค์ @mike.ography @yeepunb @kevin.jin.tw @phusalee @ggyui @aofaholic @remiixerr พี่ใหม่ พี่กอย พี่ขวัญ นังเต้ @mefromnowhere 555 ไม่อาบน้ำ 3 วัน …. และที่สำคัญที่สุดขอบคุณครอบครัว องค์โฆษิตและพี่แอม @amp.ongkosit ที่มอบเงินจำนวนนี้มาให้พวกเรานำไปมอบให้คุณแม่ทุกท่านนะคะ 🙏🏻 …. หวังว่าสิ่งที่พวกเราทำจะทำให้หลายๆท่านมองเห็นทุกความลำบากของคุณแม่หลายๆท่านที่ต้องเล็กดูลูกๆ ในสภาวะวิกฤติที่แสนจะยากลำบากนี้นะคะ .. เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกท่านจากใจจริงค่ะ .