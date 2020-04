ทาทา ยัง แจกก๋วยเตี๋ยวฟรี ช่วยเหลือคนขับรถรับจ้างให้อิ่มท้อง

View this post on Instagram

เนื่องจากพวกเราก็เห็นว่าพี่ๆที่ทำอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะที่ไม่ประจำทาง อย่างเช่น แท๊กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ สามล้อรับจ้าง ก็คงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้มากเหมือนกัน พวกเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการผ่อนเบาภาระให้พี่ๆ เท่าที่เราสามารถช่วยได้ ในโครงการ #พี่ส่งเราเราส่งพี่ โดยให้พี่ๆ ที่เป็นคนขับรถรับจ้างสาธารณะไม่ประจำทาง มารับก๋วยเตี๋ยวเรือ ที่ร้านป้าเตี้ย กลับไปทานได้ฟรี! โดยแอดไลน์มาที่ @win_win (มี@ด้วยนะคะ) หรือลิงก์ https://lin.ee/hDD9wgg 1. กดเลือกเมนู เพื่อคนขับรถรับจ้างไม่ประจำทาง 2. เลือกเมนูที่ต้องการ (จำกัดเพียง คนละ 1 ชุด ต่อวัน) 3.แล้วใช้เพียงแค่ ส่งรูปถ่ายบัตรประจำตัวคนขับรถ หรือบัตรเหลือง แทนการโอนเงินซื้อของปกติ แล้วพี่ๆก็แวะเข้าไปรับ ก๋วยเตี๋ยวเรือฟรี ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเตี้ย อนุสาวรีย์ชัย ได้ตั้งแต่ช่วง 11:00 ถึงบ่าย 14:00 น. ***มีจำกัดเพียงวันละ 300 ชุดต่อวัน เท่านั้น*** ปล. 1. ลูกค้าทั่วไปก็สามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้แล้วนะครับ ที่ไลน์แอดเดียวกันเลย ค่าจัดส่งเป็นรายได้ของ #พี่ส่งเราเราส่งพี่ ทั้งหมด 100% 2. สำหรับผู้ใจบุญร่วมสมทบทุน ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ หลังจากที่ปฏิเสธมาจากภารกิจก่อนหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้ป้าเตี้ย DM ขอเลขบัญชีได้เลยครับ 3. สำหรับท่านที่สนับสนุนเป็นอย่างอื่น อาทิเช่น อาหารกล่อง เจลล้างมือ ฯลฯ รบกวนส่งของได้ที่ร้านป้าเตี้ยเช่นกันนะครับ เป็นกำลังใจให้ป้าเตี้ย​ กับภารกิจ​ของแกได้ ผ่านเพจ ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเตี้ย อนุสาวรีย์ชัย