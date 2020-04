โอปอล์-หมอโอ๊ค ขนสิ่งของจำเป็นแจกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

View this post on Instagram

วันนี้นำข้าวสาร 500 กิโลกรัม น้ำดื่ม และแอลกอฮอล์เจล 500 ชุด มาส่งมอบให้กลุ่ม Covid Relief Bankok เพื่อนำไปส่งต่อให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ค่ะ กลุ่มคนหาเช้ากินค่ำ และผู้มีรายได้น้อยมากมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตอนนี้ ถ้าใครมีความประสงค์อยากช่วยเหลือ ปอแนะนำกลุ่ม #CovidReliefBkk เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ เป็นการรวมตัวกันของหลายฝ่ายเช่น มูลนิธิ SATI การจัดการทุกอย่างมีระบบ ใช้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์เพื่อค้นหาแหล่งชุมชนที่มีความขาดแคลนมากที่สุดโดยดูจากอายุและรายได้เป็นหลัก รวมถึงการแจกจ่ายลงพื้นที่มั่นใจว่าถึงมือผู้เดือดร้อนแน่นอน สามารถช่วยเหลือได้ทั้งเป็นสิ่งของและเป็นเงินนะคะ โดยในทุก 300 บาท ที่คุณบริจาคสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและอาหารสำเร็จรูปให้แก่ 1 ครอบครัว (สมาชิก 4 คน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/groups/covidreliefbkk ค่ะ ❤