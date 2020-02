5 เรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ ยิงกราดโคราช คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน 

View this post on Instagram

กับเหตุการณ์นี้ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับญาติผู้เสียชีวิตทุกท่าน รวมถึงผู้บาดเจ็บทุกคนขอให้กลับมาหายดี และปลอดภัย ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกทีม ที่คอยให้ข้อมูล ให้การที่ช่วยเหลือ 19 ชีวิตที่อยู่ในร้านเรา มีทั้งพนักงานของร้าน NeverSay Cutz และรวมถึงคนที่เข้ามาหลบในร้านเราทุกคน ขอนับถือพลังใจสู้ของพวกคุณที่ไม่หมดกำลังใจ เมื่อคืนที่คิดอยู่ตลอดคือชีวิตของทุกคนมีความหมายมาก หาทุกช่องทางที่จะช่วยทุกคนให้ได้มากที่สุด บางอย่างอาจจะมีบางมุมที่คนไม่เข้าใจบ้าง แต่ขอให้ทราบว่าล้วนมาจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือทั้งสิ้น ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ทุกคนปลอดภัย จากแค่คนๆนึงที่ทำไปด้วยแต่ความคึกคะนองและเอาเหตุผลส่วนตัวเป็นที่ตั้ง ทางเราขอประนามผู้กระทำการในครั้งนี้ค่ะ ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งอย่างสุดซึ้งกับญาติผู้เสียชีวิตทุกท่านค่ะ 🙏🏻 #savekorat