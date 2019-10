กลับมาอีกครั้งกับ ร็อคเกอร์หัวใจสีเขียว โตโน่ ภาคิน พายเรือคายักเก็บขยะเจ้าพระยา

View this post on Instagram

“ใน2เดือนนี้ผมจะเน้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสาย…เรามาช่วยกันนะครับคนไทย เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่ หรือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ปลายน้ำเพียงอย่างเดียว มันคือเรื่องของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นน้ำลงมา 26-27 กันยายนนี้ เก็บรักษ์ จะเริ่มที่คุ้งบางกระเจ้า แล้วเดือนต่อไปคือเรื่องของการช่วยกันพายเรือดูแลสำรวจเจ้าพระยาตั้งแต่ต้นน้ำร่วมกับอาจารย์ปริญญา” ☠️🖤 #เก็บรักษ์ . . . #เก็บรักษ์ #ครั้งที่8 #ประเทศไทย #คุ้งบางกระเจ้า