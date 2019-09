ริต้า-ศรีริต้า เจนเซ่น ควงกรณ์มอบทุนการศึกษาและไหว้พระ-ทำบุญที่เชียงใหม่

View this post on Instagram

ข้าวสารอาหารแห้งและร่วมเลี้ยงอาหารเช้าให้กับนักเรียนเรียนดีที่เชียงใหม่เจ้า ขออนุโมทนาบุญนะเจ้า🙏🏻🙏🏻🙏🏻