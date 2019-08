พระเอกโป๊ป-ธนวรรธน์ ชวนบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน ในก่อการดีครั้งที่ 2

View this post on Instagram

ปลายปี62นี้ผมและเพื่อนๆนักเเสดงจะร่วมทำบุญกันด้วยการไปสร้างอาคารเรียนใหม่ ซ่อมอาคารที่ชำรุด ทรุดโทรมสร้างห้องนำ้ให้กับโรงเรียนที่ขาดเเคลน และ ถ้าได้เงินมากพอเราจะนำไปซื้ออุปกรณ์การเเพทย์ด้วย โดยปีนี้เราจะไปทำกันที่ราชบุรี เเละกาญจนบุรี ครับผม (ใครอยากร่วมบุญโอนมาที่บัญชี กสิกรไทย 049-8-02858-6 นาย ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ *บัญชีเดียวเท่านั้นครับ*) #ก่อการดี #ปี2