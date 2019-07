เอ ศุภชัย ปลื้ม เนย โชติกาบอกว่าคฤหาสน์นี้คือ “บ้านของเรา”

View this post on Instagram

น้องเนยพาเดินชมบ้าน น้องเนยบอกว่าบ้านของเรานะพี่เอ น้องเนยให้เป็นบ้านของพี่เอด้วย ดีใจน้ำตาจะไหล รักนะคะน้องเนยมีความสุขมากๆๆนะคะ HBD ❤️❤️❤️ @noeychotika