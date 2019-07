“พระก็คนนี่แหละ…” อุ๋ย – นที เอกวิจิตร

View this post on Instagram

บวชถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อวันที่19พ.ย. ที่ผ่านมาครับ วันนี้ลาสิกขาแล้วครับ บวชประมาณ4อาทิตย์กับพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ