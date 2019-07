ควีนออฟแดนซ์เมืองไทย คริสติน่า อากิลาร์ จัดกิจกรรมเรียนเต้นการกุศล เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย – Secret

View this post on Instagram

กิจกรรมเรียนเต้นการกุศลกับติ๊นา คริสติน่า อากีล่าร์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 รอบ รอบเช้า 10.00 น. – 12.00 น. และ รอบบ่าย 14.00 น. – 16.00 น. ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียนร่วมเต้นวันจันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ fb.com/ChristinaAguilarFanPage โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกับโครงการ Rabbit Sky ของเพจมะเร็งไฟท์เตอร์ https://www.facebook.com/irincancerfighter เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ทำความรู้จักกับโครงการ Rabbit Sky กันค่ะ >> https://www.youtube.com/watch?v=ddKF_iJlo2E&t= ผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญ แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมเต้น สามารถร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเอสพละนาด ชื่อบัญชี คริสตินา อากิลาร์ เลขที่บัญชี 278 – 2 – 00098 – 8 เปิดรับร่วมบุญตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562