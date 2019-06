พลอย – ชนิลเนตร ต่อสหะกุล บริหารธุรกิจด้วยใจฉันท์พี่น้อง

จากผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบปัญหาฟองสบู่แตกในช่วงปี 2540 คุณสุเมธ ต่อสหะกุลกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งด้วยร้าน “พระราม 9 ไก่ย่าง” ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ปัจจุบันพระราม 9 ไก่ย่างขยายสาขาเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ The Jas Ramintra, The Promenade และ The Market Bangkok ด้วยฝีมือการบริหารของบุตรสาวคนเก่ง คุณพลอย-ชนิลเนตร ต่อสหะกุล ซึ่งกว่าคุณพลอยจะขยายสาขาให้เติบโตได้แบบนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และเธอมีเคล็ดลับในการบริหารกิจการอย่างไร มาดูกัน

“เราไม่ได้มองเขาเป็นลูกน้อง แต่มองเขาเป็นน้อง และเราเป็นพี่ที่ต้องดูแลน้อง”

พลอย – ชนิลเนตร ต่อสหะกุล

กำเนิดพระราม 9 ไก่ย่างเพราะเผชิญกับวิกฤตฟองสบู่แตกปี 2540

“ ตอนนั้นเราถูกเลี้ยงมาอย่างคุณหนู มีพี่เลี้ยงคอยดูแล เรารับรู้มาตลอดว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร และธุรกิจอื่น เมื่อธุรกิจต่าง ๆ ของคุณพ่อล้มเพราะวิกฤตฟองสบู่แตก ตอนนั้นเรายังเด็ก และคุณพ่อก็ไม่ยอมบอกอะไรเราเลย ท่านอยู่บ้านไม่เดินทางไปดูกิจการหมู่บ้านจัดสรรเหมือนเคย ตอนนั้นทราบจากคุณพ่อแค่ว่าธุรกิจไฟแนนซ์ไม่ได้ทำแล้ว ก็ไม่คิดว่าธุรกิจอื่นของท่านจะแย่ตามไปด้วย

“ ท่านยังให้เงินเราไปโรงเรียนเหมือนปกติคือวันละ 40-50 บาท ซึ่งในตอนนั้นถือว่าเยอะแล้วสำหรับเด็ก เราก็ไม่รู้สึกผิดปกติอะไร จากนั้นหลายปีอยู่ท่านจึงเรียกลูก ๆ คือเราและพี่ชายอีก 2 คน มาบอกความจริงว่าธุรกิจของพ่อต้องปิดลงเพราะวิกฤตฟองสบู่แตก ท่านพยายามอธิบายให้พวกเราฟัง ตอนนั้นในหัวมีแต่คำว่า ‘ขนาดนั้นเลยเหรอ’ ด้วยความเป็นเด็กก็รู้สึกว่า เรารับไม่ได้ แต่ตอนนั้นยังมีบ้านมีรถ เลยไม่รู้สึกว่าครอบครัวของเราเปลี่ยนแปลงอะไร แต่ในมุมของคุณพ่อและคุณแม่ท่านคงคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มีเงินเข้าบ้าน ซึ่งท่านก็เลือกขายไก่ย่าง เพราะท่านนึกถึงวัยเด็กของท่านตอนที่อยู่อุดรธานี ชาวบ้านตั้งร้านขายไก่ย่างที่ปิ้งจากเตาถ่านอยู่ข้างทาง ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคนทำไก่ย่างแบบนี้ขายในกรุงเทพฯมากนัก พอคิดคำนวณแล้วต้นทุนก็ไม่สูงมาก ท่านจึงตัดสินขายไก่ย่าง แล้วเลือกพื้นที่ตั้งร้านเล็ก ๆ ในซอยที่ทะลุไปถนนรามคำแหง เป็นพื้นที่รกร้างและมีต้นไม้ใหญ่ เราอาศัยต้นจามจุรีเป็นร่มเงา และปรับพื้นที่ให้กลายเป็นร้าน โดยการนำอิฐมาปูเพื่อให้พื้นเรียบเสมอกัน

