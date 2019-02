เพื่อนพ้องน้องพี่เดอะสตาร์ร่วมอนุโมทนาบุญ โดม จารุวัฒน์ อุปสมบทที่บ้านเกิด

นักร้องเสียงดีแห่งเวทีเดอะสตาร์ โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม หรือ โดม เดอะสตาร์ มีข่าวเดินทางขอขมาผู้ใหญ่เพื่อลาบวชมาตั้งแต่เดือนมกราคม วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดม เดอะสตาร์หรือนาคโดมได้เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางการแสดงความยินดีจากเพื่อนพ้องน้องพี่เดอะสตาร์

โดม เดอะสตาร์ให้สัมภาษณ์กับหลายสื่อว่า หลังจากจบคอนเสิร์ต “4 โพดำ Oh My God Concert” จะเตรียมตัวบวช เพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ โดยเลือกบวชที่บ้านเกิดคือจังหวัดภูเก็ต เพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ใส่บาตรพระลูกชายอย่างสะดวก ที่จริงโดมวางแผนว่าจะบวชมาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว เพราะเห็นว่าตนเองเรียนจบและทำงานทำการแล้ว จึงมีความรู้สึกอยากตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ซึ่งท่านทั้งสองก็รอคอยโดมบวชมานานแล้ว แต่ไม่สามารถบวชเมื่อกลางปีที่แล้วได้ เนื่องจากติดงานละครเวที ถ่ายรายการ และอื่น ๆ เลยต้องเลื่อนมาเป็นหลังจบคอนเสิร์ต 4 โพดำ Oh My God Concert ทั้งนี้โดมเดินทางขอขมาลาบวชผู้ใหญ่ในตึกแกรมมี่ ตั้งแต่ช่วงราว 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

โดม จารุวัฒน์วางแผนว่าจะบวชที่บ้านเกิดประมาณ 15 วัน โดยมีกำหนดบวชในวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตก็เดินทางกลับภูเก็ตทันที

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นาคโดม จารุวัฒน์ ในวัย 27 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณที่วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง) จังหวัดภูเก็ต ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องน้องพี่เดอะสตาร์ ได้แก่ กัน นภัทร, ตั้ม วราวุธ, แคน อติรุจ และอื่น รวมทั้งญาติพี่น้องคนสนิทอีกหลายคน ร่วมกันปลงผมและรำหน้านาคกันอย่างจัดเต็ม ทั้งนี้พระจารุวัฒน์ ได้ฉายาทางธรรมจากพระอุปัชฌาย์ คือ พระครูเมตตาภิรม ว่า “อภิปสนฺโน” แปลว่า “ผู้เลื่อมใสยิ่ง”

ซีเคร็ตขออนุโมทนากับคุณโดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่ามด้วยนะคะที่บวชเพื่อทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ สาธุค่ะ

