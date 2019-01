Alex Butt อดีต ผู้บริหารไมโครซอฟท์ออกบวช เพื่อศึกษาสมาธิในพระพุทธศาสนา

ผู้บริหารไมโครซอฟท์ออกบวช! Alex (Wai Choon) Butt นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ อดีตผู้จัดการบริษัทไมโครซอฟท์ ประจำประเทศมาเลเซีย ตัดสินใจออกบวช เพื่อศึกษาการฝึกสมาธิ ในโครงการ IDOP

อเล็กซ์ บัตต์ ผู้ซึ่งคร่ำหวอดในวงการธุรกิจด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยักษ์ ใหญ่ระดับโลก เขาเชื่อว่าชีวิตต้องทำงานหนั กเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็ จ และสิ่งนี้จะทำให้เขามี ความสุข (physical well-being)

ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ค่ อยสนใจเรื่องเกี่ยวกับการพั ฒนาจิต (spiritual well-being) มากนัก มุ่งแต่จะทำงานเพียงด้านเดียว จนเมื่อคุณแม่ของเขาได้จากไปอย่ าไม่มีวันกลับ

ความมั่งคั่งทางการเงิ นและความสำเร็จด้านต่างๆ ที่อเล็กซ์มี ไม่สามารถช่วยชีวิตแม่ของเขาได้ เลย และนั่นทำให้เขาเริ่มตั้ งคำถามกับตัวเองว่า … คนเราเกิดมาทำไม ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ชีวิตที่สมบูรณ์ควรเป็นอย่างไร

แล้วอเล็กซ์ก็ได้พบกับพระภิกษุ ชาวไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ สิงคโปร์ในงานศพของแม่ เขาได้ทดลองนั่งสมาธิกับพระเป็ นครั้งแรก จนได้สัมผัสถึงความสงบของจิ ตใจอย่างที่ไม่เคยพบมาก่ อนในโลกธุรกิจ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ เขาอยากบวชเพื่ออุทิศบุญให้กั บแม่และต้องการฝึกทำสมาธิอย่ างจริงจัง

อเล็กซ์ ผู้บริหารไมโครซอฟท์ออกบวช เป็นพระเมื่อปี พ.ศ.2560

เขาเลือกตัดขาดจากโลกภายนอก ออกเดินธุดงค์ ปฏิบัติธรรม ใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบพระภิกษุ อยู่ในป่าสน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็น พระต่างชาติ อีกรูปที่เข้ามาบวชในประเทศไทย

พระอเล็กซ์กล่าวว่า “ความสุขควรจะเป็นเป้ าหมายของการมีชีวิตอยู่ และจะเป็นพลังนำพาเราไปสู่ ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความสุขที่คนเราแสวงหา ที่แท้แล้วก็อยู่ภายในตัวนี่ เอง”

ทั้งนี้พระอล็กซ์ได้ถ่ายทอดเรื่ องราวประสบการณ์ การออกบวชและความมหัศจรรย์ ของสมาธิในภาษาที่เรียบง่ ายเหมาะกับนักธุรกิจและบุคคลทั่ วไปที่กำลังแสวงหา “ความพอดีระหว่างความสุขกั บความสำเร็จ” ผ่านหนังสือที่ชื่อว่า “A CEO, An Entrepreneur, A Tourist and the Monk”

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่

https://theceomonk.com

ขอบคุณที่มาเรื่องและภาพ : พระนานาชาติ IDOP และ Alex WaiChoon Butt