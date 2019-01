ลิขิตชีวิต (สวย) ด้วยตัวเอง : จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์

หลังจากนั้นก็นําสารคดีเข้ามาอีกหลายเรื่องอย่าง แพลเน็ตเอิร์ธ ปฐพีชีวิต และบลูแพลเน็ตของบีบีซี ต่อมาก็ไปติดต่อบริษัทเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก ตอนนั้นไปโกหกอายุว่า 27 ทั้งๆ ที่อายุ 22 เพราะกลัวเขาไม่เชื่อในที่สุดก็ได้สัญญามา หลังจากนั้นก็ไปติดต่อช่องดิสคัฟเวอรี่ แชนแนล ฮิสทรี แชนแนล แล้วก็มาซื้อซีรี่ส์ฝรั่งและหนังอีกหลายพันเรื่อง

พอทํามาเรื่อยๆ ก็ตกผลึกว่าเราไม่ได้ขายแผ่นซีดี ดีวีดีนะ แต่เราขายคอนเทนต์ และเริ่มรู้ว่าตลาดคนไทยชอบอะไรไม่ชอบอะไร คนไทยไม่ค่อยชอบดูสารคดีวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คนไทยชอบดูสัตว์ประหลาด แอ๊คชั่น มหันตภัย ถ้าคนชอบกินส้มตําอย่าเสิร์ฟสเต๊กมันไม่ใช่รสนิยมของเขา

ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไม่เคยขาดทุนเลยใช่ไหมคะ

ไม่เคยเพราะคิดเสมอว่า Everything is possible. ถ้าทําอะไรอย่างหนึ่งแล้วไม่สําเร็จก็จะปรับวิธีแล้วไปหาเงินอีกแบบหนึ่งทันที วิธีคิดแบบนี้มาจากที่เราชอบเห็นโลกกว้างยิ่งศึกษาโลกมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเห็นทางออกมากขึ้นเท่านั้น ถ้าเดินไปแล้วตันก็ต้องหาทางออกทางอื่นแอนมองว่าปัญหาทําให้แข็งแกร่งขึ้น ทุกวันนี้เวลามีปัญหาก็จะคิดว่ามาอีกสิคะมาเลยจะจัดการให้ดู

บริษัทเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) เริ่มต้นได้อย่างไร

