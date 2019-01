ดิดิเยร์ ดร็อกบา นักเตะเพื่อสันติภาพ

นับตั้งแต่ ดิดิเยร์ ดร็อกบา (Didier Drogba) ใช้โอกาสที่เขาสามารถนำทีมชาติไอวอรีโคสต์ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เยอรมนีเมื่อปี 2005 พูดผ่านกล้องโทรทัศน์วิงวอนให้กองกำลังทหารที่กำลังสู้รบกันในประเทศวางอาวุธ จนเป็นผลให้สงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาอย่างยาวนานถึง 5 ปียุติลงได้ (แม้จะเป็นชั่วเวลาสั้น ๆ ก็ตาม) ดร็อกบาก็มีภาพลักษณ์ของนักเตะเพื่อสันติภาพนับตั้งแต่นั้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่ดร็อกบาทำอยู่ตลอดก็คือ การพยายามทำให้สันติภาพงอกงามขึ้นในบ้านเกิด เพราะไอวอรีโคสต์ ประเทศที่ได้รับสมญานามว่า “ช้างดำ” นั้นตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองมานาน ทำให้การพัฒนาทุกด้านหยุดชะงัก ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งอ่านเขียนไม่ได้ ไม่มีงานทำ ส่วนคนที่มีการศึกษาและมีทางเลือกมากกว่าอย่างพ่อแม่ของดร็อกบา ก็มักจะอพยพไปอยู่ต่างประเทศ ทว่าดร็อกบาก็ไม่เคยทอดทิ้งบ้านเกิด ในปี ค.ศ. 2007 เขาได้ก่อตั้งมูลนิธิดิดิเยร์ ดร็อกบา ขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การศึกษา และการสร้างโรงพยาบาลในไอวอรีโคสต์ ซึ่งเหล่านี้เป็นงานที่ดร็อกบาทำมาอย่างต่อเนื่องสมกับที่เคยพูดไว้ว่า “สิ่งที่สำคัญกว่าการเป็นนักฟุตบอลก็คือการเป็นมนุษย์”

ตอนที่ดร็อกบาอายุ 27 ปีและกำลังเป็นดาวรุ่งในวงการลูกหนัง เขาเป็นศูนย์หน้าดาวยิงที่สโมสรเชลซีเพิ่งซื้อตัวมาจากโอลิมปิก มาร์กเซย (Olympique de Marseille) สโมสรลีกเอิงของฝรั่งเศสด้วยราคา 24 ล้านปอนด์ นับว่าสูงที่สุดในตอนนั้น ซึ่งดร็อกบาก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นด้วยการช่วยให้ทีม “สิงโตน้ำเงิน” คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปีและทำให้ทีมระดับกลางตารางอย่างเชลซีกลายเป็นทีมที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

ในสนาม นอกจากดร็อกบาจะทั้งยิงแม่น ยิงคม และยิงได้ในนัดสำคัญๆ แล้ว เขายังเป็นศูนย์หน้าที่รู้จักสร้างโอกาสให้ตัวเอง ไม่ใช่ประเภทรอเพื่อนจ่ายให้เพียงอย่างเดียว และเมื่อได้ลูกแล้ว เขาก็ไม่ค่อยปล่อยให้โอกาสเสียไปง่ายๆ แต่จะทั้งจ่ายทั้งยิง แม้แต่ลูกกลางอากาศก็เล่นได้ดี อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นนักเตะตัวแสบด้วย เพราะเขามีเทคนิคในการเรียกฟาวล์และทำลายจังหวะจนหลายคนหมั่นไส้ แต่นอกสนาม ดร็อกบาได้ชื่อว่าเป็นคนที่สุภาพ ใจเย็น เป็นที่รักของเพื่อนฝูง และชอบร้องเพลงมาก ประหนึ่งมีตัวโน้ตเต้นระบำอยู่ในสายเลือดเช่นเดียวกับเพื่อนๆ ชาวแอฟริกันคนอื่นๆ

ในอีกแง่หนึ่ง ความเจ้าเล่ห์ก็เป็นคุณสมบัติของศูนย์หน้าที่โค้ชทุกคนใฝ่ฝันก็ว่าได้ โชเซ มูรีนโย (Josè Mourinho) โค้ชชื่อดังซึ่งเคยคุมทีมเชลซีอยู่สามฤดูกาล (2004 – 2007) เคยกล่าวไว้ว่า “ถ้ามีดร็อกบาอยู่ด้วย ผมก็พร้อมเข้าร่วมสงครามทุกรูปแบบ” จะมีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่บางครั้งเขาเข้าลูกแรงและทำให้ทีมโดนเป่าจุดโทษ

นอกจากนั้น ดร็อกบายังเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้ทีมสิงโตน้ำเงินคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ซึ่งเป็นถ้วยสูงสุดของฟุตบอลยุโรปในปี 2012 ชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะที่พลิกความคาดหมาย เพราะเริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ ถือเป็นช่วงที่ทีมฟอร์มตกอย่างสิ้นเชิง ทั้งๆ ที่มีผู้เล่นระดับพระกาฬมากมาย จนเพื่อนร่วมทีมหลายคนเริ่มขาดกำลังใจและไม่สามารถสร้างเกมที่เป็นต่อ จนคนรักเชลซีต้องตามลุ้นกันแบบหายใจไม่ทั่วท้องทุกนัด จนกระทั่งได้แชมป์

จะว่าไปแล้ว สถานการณ์ที่น่าอึดอัดเช่นนี้ดร็อกบาคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นภาวะที่เขาได้เผชิญมาตั้งแต่เกิด ยกตัวอย่างเช่น ความไม่สงบในไอวอรีโคสต์ทำให้ประเทศนี้ไม่พัฒนาและไม่น่าอยู่อย่างที่ควรจะเป็น หรือตัวเขาเองนั้นที่จริงเป็นนักเตะที่มีความสามารถครบเครื่อง แต่กว่าจะระเบิดฟอร์มของตัวเองได้ก็เป็นตอนที่เขารู้สึกว่าได้รับความเชื่อถือจากคนรอบข้างแล้ว ดร็อกบารู้ดีว่าบางครั้งอุปสรรคที่กั้นขวางความสำเร็จอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือมีแค่เรื่องเดียว แต่การจะผ่านมันมาได้ต้องอาศัยความอดทนเป็นสำคัญ

ดร็อกบาเกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1978 และอาศัยอยู่ที่กรุงอาบิดจัน (Abidjan) เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจนถึง 5 ขวบ จากนั้นเขาก็ย้ายไปเรียนหนังสือและเล่นฟุตบอลตามสโมสรต่างๆ ในฝรั่งเศส สุดแล้วแต่ลุงของเขาคือ มิเชล กาบา (Michel Gaba) ซึ่งเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งของไอวอรีโคสต์จะพาไป ช่วงวัยรุ่น ดร็อกบาเป็นโรคคิดถึงบ้าน จึงไม่เอาจริงเอาจังกับฟุตบอลเท่าที่ควรและไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้ ดังนั้น แม้ว่าโค้ชส่วนใหญ่จะเห็นแววนักเตะที่ดีในตัวเขา แต่ก็ไม่คิดจะปั้นเขาอย่างจริงจัง

ตอนอายุ 15 ปี พ่อแม่ของดร็อกบาซึ่งตกงานทั้งคู่ อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศ ได้ตัดสินใจย้ายมาตั้งรกรากในฝรั่งเศส เขาจึงได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งและสามารถเล่นได้ดีขึ้น

ดร็อกบาเริ่มสร้างผลงานที่น่าประทับใจเมื่อตอนที่มาอยู่กับแก็งก็อง (Guingamp) ซึ่งเป็นสโมสรในลีกเดอซ์ (อันดับสอง) ของฝรั่งเศส ขณะนั้นดร็อกบาอายุ 21 ปีและเพิ่งมีลูกชายคนแรก เขาเล่าว่า การเป็นพ่อคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิต ตั้งแต่นั้นฟอร์มการเล่นของเขาก็ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา

ดร็อกบาทำให้แก็งก็องไต่ลำดับสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ในที่สุดผลงานก็ไปเข้าตาสโมสรโอลิมปิก มาร์กเซยเข้า ตอนนั้นทีมขายเขาให้กับมาร์กเซยในราคาแค่ 3 ล้านปอนด์เท่านั้น ตั้งแต่นั้นดร็อกบาก็สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม ฝากเป็นตำนานไว้กับสโมสร ก่อนที่มาร์กเซยจะตัดใจขายเขาให้กับเชลซี

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดร็อกบาจะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้เชลซีได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรก ทว่ากว่าเขาจะได้รับการยอมรับนับถือจากแฟนๆ ก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปแล้วหลายปี ด้วยเหตุนี้ดร็อกบาจึงเห็นความสำคัญของความมุ่งมั่นและอดทนเป็นอย่างดี ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้เล่นระดับเวิลด์คลาส

อันที่จริงถ้วยยูฟ่าแชมป์เปียนส์ลีกที่เชลซีคว้ามาได้ในปี 2012 ก็เพียงพอที่จะทำให้ดร็อกบาปิดฉากการรับใช้สโมสรได้อย่างสวยงามในวัย 34 ปี เพราะเขาช่วยทีมกวาดถ้วยแชมป์มาครบทุกแชมป์ ดร็อกบาได้ย้ายไปเล่นให้กับกาลาทาซาไรในซือเปร์ลีก ตุรกี เป็นระยะเวลา 1 ปี และถูกมูรีนโยเรียกตัวกลับมายังเชลซีอีกครั้งในตำแหน่งกองหน้า แม้จะอายุ 35 ปี ซึ่งถือเป็นอายุการใช้งานช่วงท้ายๆ ของนักเตะแล้วก็ตาม

หลังจบฤดูกาล ดร็อกบาได้เซ็นสัญญาหนึ่งปีกับมอนทรีออลอิมแพกต์ในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ สหรัฐอเมริกา และในฤดูกาลถัดมา ดร็อกบาใช้เวลา 18 เดือนสุดท้ายในอาชีพของเขากับฟีนิกซ์ริ่งที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสโมสรที่เขาเป็นเจ้าของเอง ดร็อกบาเกือบคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วย USL Cup เป็นการปิดฉาก แต่ทีมพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศต่อหลุยส์วิลล์ ซิตี้ 1-0 เรียกว่าพลาดแชมป์ปิดฉากไปอย่างน่าเสียดาย ก่อนที่ดร็อกบาจะประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ด้วยวัย 40 ปี

Secret Box

Our number one opponents are not Liverpool, Arsenal or Manchester United.

It is ourselves at Chelsea.

คู่ต่อสู้หมายเลขหนึ่งของเราไม่ใช่ลิเวอร์พูล อาร์เซนอล หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

แต่เป็นตัวเราเองขณะลงเล่นให้เชลซี

– ดิดิเยร์ ดร็อกบา –