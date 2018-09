หมอ ริท เดอะสตาร์ ลูกกตัญญู ซื้อบ้านหลังใหม่ มูลค่า 30 ล้านให้บุพการี

View this post on Instagram

My new chapter in life. . ทำงานเก็บเงินมาหลายปี วันนี้ได้ฤกษ์ซื้อตึกใหม่เป็นของตัวเอง ใช้เวลาเลือกและตัดสินใจมานานหลายเดือน จนได้เป็นบ้านหลังนี้ที่ตอบโจทย์ที่สุด หวังว่าจะเป็นทั้งบ้าน ที่ทำงานและคลินิกที่ดีในอนาคตนะครับ ปล1. ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมช่วงนี้ขยันทำงานเป็นพิเศษ นี่แหละครับเหตุผล 555 ปล2. ตอนนี้ก็ทำงานไม่หนักมากครับ แค่เรียน พร้อมกับออกตรวจ อ่านวิจัย ทำวิจัย ทำ present อ่านหนังสือ ออก event ถ่ายรายการ แค่นี้เอ๊งงงง สบ๊ายยย #ritz_rueangritz #newchapterinlife #newhome #headquarters #3456