View this post on Instagram

“สายโลหิตไทยนั้นเข้มข้นนัก…ใครบังอาจมาบุกรุกย่ำยี คนไทยจะสู้จนเลือดหยดสุดท้าย…” สายโลหิต ⚔️💙เริ่มตอนแรก เสาร์ที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๒๐:๑๕ น. #ชีวิตให้แผ่นดิน #ช่อง7HD ชมสด #กด35 #Ch7HDDramaSociety #ดาราวิดีโอ