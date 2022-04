พาแอ่วเหนือ เที่ยวเชียงราย ม่วนคัก ๆ

หน้าหนาวปีนี้นี่มาช้ามาก-ก-ก (เบะปาก 1 ที) เตรียมท้าลมหนาวแบบใจเต็มร้อย แต่เมื่อยังไม่หนาวแบบสะใจก็ต้องพาตัวไปรับลมเย็น ๆ กันให้ถึงที่ เที่ยวเชียงราย กลายเป็นเมืองที่แอดตกหลุมรักเข้าเสียแล้ว ไปบ่อยกว่าบ้านตากอากาศที่สวิสเสียอีกนะ(แหงล่ะ ตั๋วแพงปานนั้น ใครจะไปกันยะ)

เที่ยวเชียงราย มางวดนี้แอดขอพาเที่ยวเช็กอินสถานที่เด็ด ๆ กันให้ม่วนคักกันนะเจ้า

สิงห์ปาร์ค

หากมาเชียงรายแล้วไม่มาแวะ เที่ยวที่สิงห์ปาร์ค หรือไร่บุญรอดถือว่ามาไม่ถึงถิ่นยิ่งช่วงไฮซีซั่นแบบนี้ คิวนั่งรถฟาร์มทัวร์เต็มเร็วมาก-ก-ก (กรีดร้องด้วยเสียงโซปราโน) เดี๊ยนมาตั้งแต่เช้า ได้คิวรถรอบบ่ายครึ่งคืออะไร ด้วยเวลาอันจำกัด

เลยต้องหันมาเช่าจักรยานแทน ขี่ไปแรกๆ ก็ชิลดีนะคะ แต่พอเจอเนินหลาย ๆ ลูกเข้าทำเอาเข่ามาดามร้องเอี๊ยดอ๊าด โรคเก๊าต์จะกำเริบขึ้นมาทันที แต่วิวรอบข้างก็ดี๊ดี ทำให้ต้องปั่นสู้ฟัด เที่ยวให้ทั่วถึง ด้านในมีทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ มีหงส์สีขาวตัวใหญ่ลอยน้ำอยู่เต็มไปหมด สวนสัตว์ขนาดย่อม มีทั้งยีราฟ ม้าลาย ให้อาหารกันได้อย่างสนุกสนานรวมถึงดูเขาสวย ๆ ของวัววาตูซี ไร่พุทรา และไร่ชากว้างสุดลูกหูลูกตา ส่วนใครไม่กลัวความสูง แนะนำเครื่องเล่นซิปไลน์ โรยตัว

โหนสะลิงชมวิวมุมสูงแบบเสียวแต่สวย

สิงห์ปาร์ค 99 หมู่ที่ 1 ถนนสายเด่นห้า – ดงมะดะ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย

เปิดบริการทุกวันเวลา 9.00 น. – 16.00 น.

โทร. 0-5317-2870

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี

ภายในประกอบกลุ่มบ้านศิลปะสไตล์ล้านนาทาด้วยสีดำ แกะสลักอย่างสวยงาม สำหรับเก็บสะสมผลงานศิลปะอันมีค่าของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ผู้มีฝีมือด้านจิตรกรรม ประติมากรรม แอดแอบเดินชมจนทั่ว ก็ทึ่งกับผลงานเก็บ

สะสมของอาจารย์ถวัลย์นับหมื่นชิ้น อาทิ เขาสัตว์ เขาควาย เขากวางกระดูกช้าง ซากสัตว์ หนังสัตว์ รวมถึงภาพวาดอันทรงพลังที่ยากจะหาดูได้ที่ไหน ฉะนั้นอย่าพลาดแวะมาที่บ้านดำเชียวนะคะ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ 414 หมู่ที่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย

เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 17.00 น.

โทร. 0-5370-5834, 0-5377-6333 และ 08-1673-1155

Melt in your mouth

แหม ไม่รู้ทำไมร้านอาหารสไตล์ยุโรปในจังหวัดเชียงราย ถึงขึ้นกันเป็นดอกเห็ด อาจเป็นเพราะอากาศเป็นใจก็เป็นได้ เช่น ร้านเมลท์อินยัวร์เมาท์ที่ตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศสวินเทจ จัดสวนแบบโพรวองซ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกอันแสนเย็นกาย สบายตา ทำเอามาดามเพลิดเพลินเสียนี่กระไร เอาละ ชิลกับบรรยากาศแล้วก็ต้องหาอะไรรองท้องกันหน่อย สั่งเลยค่ะ เมนู ชุดเมลท์ล้านนา มีแกงฮังเล ไส้อั่ว ลาบเหนือคั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคบหมูผักสด รับรองไม่ผิดหวัง ส่วนของหวานแนะนำ สตรอว์เบอร์รี่ทีรามิสุกินกับกาแฟ Melt White รสนุ่ม นมร้อน ๆ เข้ากันดีเหลือเกิน

Melt in your mouth 268 หมู่ที่ 21 ถนนเกาะลอย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 น. – 20.30 น. และ วันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. – 21.00 น.

โทร.0-5371-1199

เครื่องปั้นดินเผา ดอยดินแดง

แวะมาช็อปปิ้งผลิตภัณฑ์เซรามิกเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งผลิตชื่อดังที่ดอยดินแดงกันดีกว่า ที่นี่เป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแบบมีสไตล์ แต่ละชิ้นบรรจงปั้นเป็นงานศิลปะ เห็นแล้วน่าซื้อน่าใช้เหลือเกิน โชว์รูมด้านหน้าเป็น

ของลดราคาเนื่องจากมีตำหนินิดหน่อย ราคาถูกลงมาเยอะ แต่หากอยากได้แบบพรีเมียมเข้าไปเลือกในช็อปด้านในโลด ส่วนแอดขอพักสังขารที่ร้านกาแฟของที่นี่สักครู่ ขอบอกว่ากาแฟร้อนที่ร้านเขาเริดอยู่นะ ไอศกรีมก็อร่อย (เอ๊ะ! มา

ช็อปปิ้งหรือมากินกันแน่เนี่ย)

เครื่องปั้นดินเผา ดอยดินแดง 49 หมู่ที่ 6 (ซอยหมู่บ้านชาวเขา 5 ชนเผ่ากะเหรี่ยง) ตำบลนางแล อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

โทร. 0-5370-5291

Figure & Ground Museum Cafe

คนรักของเล่นประเภทซูเปอร์ฮีโร่จากในหนัง อาทิ Ironman, The Avengersก๊อดซิลลา โดราเอมอน ฯลฯ คงอยู่ร้านนี้ได้เป็นวัน เพราะเจ้าของร้านเขาจัดเต็มขนโมเดลออกมาโชว์กันแบบไม่หวง ดูแล้วเพลิดเพลิน รับรองเด็ก ๆ จะต้องชอบ ยิ่งอาหารบอกเลยว่าเอนจอยสุด ๆ สั่งตามเดี๊ยนเลยค่ะ สลัดผักน้ำฟักทองสูตรบ้านม่อนม่วน น้ำสลัดอร่อยมาก สเต๊กหมูพริกไทยดำ เนื้อนุ่มกินกับเฟรนช์ฟรายส์และสลัดผักเลิศที่สุด หรือจะสั่งข้าวแกงฮังเลสูตรคุณนายกรองกาญจน์ จานนี้จานเดียวก็อิ่มยาวแล้ว

Figure & Ground Museum Café

199/9 หมู่ที่ 2 ซอยวัดใหม่หน้าค่าย 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย

เปิดบริการทุกวันเวลา 10.00 น. – 20.00 น.

โทร. 0-5202-3595



เก้าไม้กาแฟ Coffee Drip และ ป๊าม๊าโจบีกู

บอกเลยว่าร้านนี้แนวมาก เริ่มที่เก้าไม้กาแฟ ร้านสโลว์คอฟฟี่บาร์ ใช้เมล็ดกาแฟคั่วอ่อนอย่างเดียวเพื่อคงรสชาติของ

กาแฟแบบธรรมชาติที่สุด แถมยังชงกาแฟจากแก้วดริปทุกเมนูให้รสเบา ๆ ละมุนละไมดีแท้ เมนูสุดปลื้มยกให้ คอฟฟี่เจลลี่ อร่อยหอมนมกับเจลลี่เคี้ยวได้หนึบหนับ อีกแก้วคือ เก้าไม้เย็นสูตร No 1, No 2, No 3ตอนที่ไปเหลือแค่ No 1

เลยโชคดีได้ลองลิ้มรสกาแฟหมักกับไซรัประดับ 7 วัน นั่งจิบเพลิน ๆ ในบรรยากาศบ้านสวนริมหนองน้ำสุดชิล ในบริเวณเดียวกันมีเคาน์เตอร์ครัวเปิดและโต๊ะไม้ยาวสำหรับนั่งกินอาหารฝีมือพี่โจ เชฟเฉพาะกิจที่จะทำอาหาร บริการลูกค้าเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์เท่านั้น ชื่อร้านนั้นอ่านยากไปนิด ป๊าม๊าโจบีกู ถามไถ่ได้ความว่ามาจากชื่อคนในครอบครัวพี่โจนั่นเอง แต่ละวันมีแค่ 2 เมนู คือจานหลักและสลัดเวียนกันไป แอดได้ลอง ไก่หมักผงกะหรี่ราดซอสมะเขือยาว และ สลัดปูอัดสาหร่ายแดงราดน้ำสลัดวาซาบิ พี่โจเขาทำสด ๆ ปรุงจะจะกันตรงนั้นเลย ไฟไม่มี พัดลมไม่ต้อง นั่งกินในบรรยากาศธรรมชาติใต้ร่มไม้ใหญ่นี่แหละเริดสุดแล้ว

เก้าไม้กาแฟ Coffee Drip (ติดกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย)

ถนนสายเด่นห้า – ดงมะดะ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย

เปิดบริการทุกวันพฤหัสบดี – วันอังคาร เวลา 10.00 น. – 17.00 น. (หยุดวันพุธ)

ป๊าม๊าโจบีกู เปิดบริการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 น. – 16.00 น.

The Roast

คอกาแฟตัวจริงต้องมาร้านนี้เลยนะ เพราะพี่สาโรจน์เจ้าของร้านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟระดับแอดวานซ์ มีอุปกรณ์การชงเก็บสะสมเพียบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไซฟ่อน แก้วดริป หม้อโมก้า เครื่องเอสเปรสโซแบบพกพา มาดามเลยจัดมันทุกหมวด เห็นพี่เขาอยากโชว์ของก็ต้องลองเสียหน่อย กาแฟที่ร้านใช้เมล็ดของปางขอน พี่สาโรจน์แกขึ้นดอยไปเลือกเองกับมือ จนมั่นใจว่าจะได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพมากที่สุด แถมมีเครื่องคั่วเองอยู่ในร้านด้วย รับรองว่าดื่มแล้วจะไม่ผิดหวังกับกาแฟกลิ่นหอมกรุ่น รสนุ่มละมุนสุด ๆ ว่าแล้วก็ซื้อเมล็ดกาแฟคั่วกลางกลับมาชงเองที่บ้านถุงใหญ่ ๆ เอาให้ฟินไปเลย

The Roast ถนนสันโค้งหลวง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 7.15 น. – 17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

โทร. 08-8700-0762

Eat Sleep Cafe & Bed

คาเฟ่ริมแม่น้ำกกอีหนึ่งแห่งที่นั่งสบายเหลือเกิน ไม่ว่าจะด้านในหรือสนามหญ้าด้านนอกก็ชิลยาว ๆ ได้ทั้งวัน เมนูโดน ๆ

แอดชอบ น้ำบ๊วยซ่า เปรี้ยวซ่าสะใจชะมัด ส่วนกาแฟ Eat Sleep Signature ก็เข้มข้นไม่เบา สั่ง บราวนี่รูปหมี มากินด้วยนะ อิ่มพุงอิ่มใจอิฉันจริง ๆ ส่วนพื้นที่ข้างกันเป็นห้องพักบรรยากาศน่ารัก แหม เสียดายที่แอดมีที่พักแล้วนะ ไม่งั้นจะสิงสถิตอยู่ที่นี่แน่ ๆ (ฟังดูน่ากลัว หลอน ๆ ยังไงไม่รู้นะคะ)

Eat Sleep Café & Bed

58/9 หมู่ที่ 20 ถนนแควหวาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย

เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 น. – 20.00 น.

โทร. 0-5371-4818 และ 09-1067-8272

Happynest Hostel

ที่พักสำหรับแอดทริปนี้คือแฮ็ปปี้เนสต์โฮสเทลแห่งนี้ค่ะ เขาตกแต่งได้อบอุ่น สบายตา ด้วยวัสดุไม้ เหล็ก โทนสีขาว คุณตี้หนึ่งในเจ้าของ เป็นสถาปนิกออกแบบร่วมกับหุ้นส่วนสถาปนิกด้วยกัน สร้างสรรค์ให้เป็นโฮสเทลสไตล์ไทย ๆ

ประดับประดาด้วยข้าวของในเชียงราย จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้หลายคนหลงรักคือ พื้นที่บริเวณล็อบบี้ดูสวยและฮิปสเตอร์มาก มีหรือที่แอดะพลาดถ่ายรูปไปหลายช็อตแน่นอน ตรงนี้เป็นที่ที่ทุกคนจะได้ใช้เวลาร่วมกันพราะในห้องพักส่วนใหญ่จะไม่มีทีวี นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งเครื่องซักผ้า แพนทรีเล็ก ๆ สำหรับทำอาหารเล็กน้อย ทีวีบริเวณชั้นลอย จักรยานสำหรับเช่าปั่นเที่ยวได้ตามสบาย ส่วนห้องพักมีให้เลือกหลายระดับ เหมาะสำหรับมาพักกับเพื่อนแบบสนุก ๆ อาทิ ห้องเตียง 2 ชั้น มี 2 เตียง นอนได้ 4 คน ถ้ามา 3 คนไม่ครบคู่เลือกห้องเบาะฟูก 3 เบาะ รับรองลงตัว ไม่มีเหงาเป็นติ่งเกาหลีหรือมาแบบสวีทไม่อยากให้ใครรบกวนก็มีห้องคู่ 2 คน และห้องสำหรับครอบครัว 4 คน ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 300 – 2,300 บาท รวมอาหารเช้าด้วยนะ (เริดตรงนี้) ใครวางแผนมาเที่ยวแบบประหยัด มีงบไม่มากอยากพักใจกลางเมือง แนะนำที่นี่เลย รับรองคุมค่าใช้จ่ายได้อยู่หมัด

Happynest Hostel

931 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย

เปิดบริการทุกวัน โทร. 0-5371-5031

เรื่อง : Madame Reeves ภาพ : อัศวิน นรินท์ชัยรังษี

