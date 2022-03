7 โรงแรมติดทะเลหัวหิน ประจวบฯ ก็แค่ปากซอย

คิดถึงแสงแดดและลมทะเล อิอิ วันนี้แอดมาแนะนำ โรงแรมติดทะเลหัวหิน เพราะร่างกายต้องการชาน์จพลังจากธรรมชาติ อยากไปฟังเสียงคลื่นที่ตอบกลับมาว่า ซู่…ซู่ เพื่อกลับมาสู้กันต่อ

7 โรงแรมติดทะเลหัวหิน มีที่ไหนบ้างมาดูกันค่ะ

1. Seapine Recreation Centre ที่พักติดริมทะเลสวนสนประดิพัทธิ์ หัวหิน

Seapine Recreation Centre เป็นที่พักตากอากาศบรรยากาศดีตั้งอยู่ในพื้นที่ทหารแต่เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นหรือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเหล่าบรรดาข้าราชการ ทหาร ต่างๆ แต่ตอนนี้สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้บริการในสถานที่แห่งนี้ และนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปพักผ่อนสบายๆ กันได้ ขอบอกว่าบรรยากาศริมทะเลสวยมากๆ เดินเล่นยาม ชมบรรยากาศประหนึ่งเป็นชายหาดส่วนตัวเลยทีเดียวค่ะ

บรรยากาศที่ Seapine Recreation Centre

กิจกรรมพาย SUP BOARD

ร่วมกิจกรรมทำอาหารกับเชฟ

นอกจากบรรยากาศดีน่านั่งชิวๆ ถ่ายรูปรัวๆ กันแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำมากมายภายในโรงแรม ขอบอกว่าไม่เบื่อแน่นอน อาทิ กิจกรรมสำหรับคนที่ชอบแนว Water Sports อย่างพ่าย SUP-BOARD, paddle board ,เจ๊ตสกี ,บานาน่าโบ๊ต และ ไคท์บอร์ทดิ้งโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและสอนการเล่นให้ด้วยนะ สำหรับสายกิน ก็มีคลาสทำอาหารโดยเชฟของทางโรงแรมมาสอนเทคนิคการปรุงอาหารให้อร่อยใน Cooking Class ให้เราได้ฝึกลองทำเมนูอร่อยด้วยตัวเองและวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปทำเมนูแกงเขียวหวานทานกันด้วยค่ะ ทำง่ายมากๆ เลย เลยกลายป็นมื้อค่ำของเราวันนี้ไปเลย นอกจากเมนูที่เราทำเองแล้วยังมีเมนูอาหารอร่อยให้ได้เลือกทานมากมายสำหรับห้องอาหารของที่นี่ด้วยนะ รสชาติอร่อยมากๆ หน้าตาอาหารก็น่าทานเลยทีเดียวค่ะ และใครที่ชอบปิ้งย่างบาร์บีคิวริมทะเลต้องห้ามพลาดเช่นกันค่ะ สนุกด้วยอิ่มอร่อยด้วย ดีงาม

บรรยากาศภายในห้องพัก สวยน่านอนมากๆ เลยจ้า

ส่วนห้องพักวันนี้เราขอแนะนำเป็น One-Bedroom Suite – ซีไพน์ วิง ห้องพักสุดหรูหรากว้างขวาง ตกแต่งสวยงามน่าพักผ่อน ภายในห้องนี้จะมี 1 ห้องนอน แยกเป็นสัดส่วน มีส่วนของห้องนั่งเล่น และส่วนของห้องครัว ภายในหัองน้ำก็จะมีอ่างให้นอนแช่สบายๆ อีกด้วย ห้องนี้เราจะมองเห็นวิวทะเล ตรงระเบียงห้องนอนพอดีเลยค่ะ ออหไปยืนชมวิวเก๋ๆ ได้เลย ส่วนตัวแล้วชอบนะรู้สึกเหมือนได้มานอนพักผ่อนในบรรยากาศที่ดูเป็นส่วนตัว เงียบสงบดี ห้องก็กว้าง โปร่งสบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบมากๆ หิ้วกระเป๋าเข้าพักเลย นอกจากที่นี่จะมีห้องพักสวยๆให้เลือกมากมายแล้ว สำหรับใครที่ชอบกางเต้นท์สไตล์แคมป์ปิ้ง ทางโรงแรมเค้าก็มีบริการที่พักแบบเต็นท์ริมทะเล ในโซนส่วนตัวให้ด้วยนะ พร้อมห้องน้ำส่วนตัว นอนฟังเสียงคลื่น รับลมทะเล ชิวไม่ไหว ต้องห้ามพลาดนะจ๊ะ

ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือสนามกอล์ฟของที่นี่ ใครที่ชอบตีกอล์ฟต้องมาค่ะ เป็นสนามกอล์ฟที่สวยมากๆ ติดริมทะเล บรรยากาศนี่สุดยอดเลย จ้า สายถ่ายภาพก็ต้องถ่ายภาพแบบรัวๆ เลยมุมดีมุมสวยเพียบนะ

ห้องอาหารทะเลจ้อง มื้อค่ำวันนี้เราทานกันที่นี่ค่ะ ชมวิวทะเลไปด้วย

เมนูอาหารของที่นี่ก็น่าทานทั้งนั้นเลยนะ รสชาติอร่อยดีเลยค่ะ

ย่างบาร์บีคิวกันริมทะเล

ชิวๆ ริมทะเลยามเย็น โรแมนติกมากมาย

ห้องอาหารมื้อเช้า พร้อมบุฟเฟ่ต์อร่อย ๆ

ไปเที่ยวกันค่ะ หาเวลาว่างไปพักผ่อน ผ่อนคลายความเครียดกันสักวันสองวันเชื่อว่าการได้พักผ่อนในสถานทีสวยๆ ดีๆ ก็ช่วยเราเติมพลังได้นะ

บอกต่อ!!! เที่ยวยกก๊วน ชวนฟินยกแก๊ง กับปาร์ตี้ BBQ ริมทะเล นอนรับลมเย็นๆที่บังกะโลบนชายหาดสีขาว เที่ยววันธรรมดาฟินกว่าในราคาเริ่มต้นเพียง 4,500 บาท ที่ Seapine Recreation Centre

พิกัด : Seapine Recreation Centre (สถานพักฟื้นและพักผ่อน) สวนสนประดิพัทธ์ ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 032-655 994, หรือ 090-9856347, 081-9449897, 091-7127061

Email: [email protected]www.seapine.co.th

2. Ace of Hua Hin Resort

Ace of Hua Hin Resort (เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ต) รีสอร์ตบรรยากาศดี ตั้งอยู่ติดชายหาดชะอำ-หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดดเด่นด้วยดีไซน์และสถาปัตยกรรมที่สวยหรูมีสไตล์ หลักๆ ภายในรีสอร์ทจะใช้โทนสีฟ้า ขอบบอกว่าสวยน่าไปมากๆ ค่ะ ใครที่ชอบถ่ายภาพเตรียมชุดสวยๆ และเมมกล้องให้ดีเลยค่ะมุมถ่ายรูปเยอะมากๆ รับรองว่ามีรูปสวย เก๋ เท่ มีสไตล์ไว้อวดในโลกโซเชี่ยลแน่นอน

ไฮไลท์แรกเมื่อมาที่นี่ต้องไปโพสต์ท่าสวยๆ ที่สระว่ายน้ำซึ่งหนึ่งในสระว่ายน้ำที่นี่สระว่ายน้ำกลางของทางรีสอร์ทคือสระว่ายน้ำสีน้ำเงินเข้มวิวทะเล ที่นี่เค้ามีสระว่ายน้ำถึง 4 สระเลยทีเดียวค่ะ มีทั้งสระว่ายน้ำส่วนตัวที่อยู่ที่ห้องเอซ สวีท ห้องเอซ ทรอปิคอล สวีท และสระว่ายน้ำที่ทอดยาวจากใจกลางโรงแรมและผ่านห้องพักที่วันนี้เราได้พักกันด้วยค่ะ คือเปิดประตูแล้วเดินลงเล่นสระว่ายน้ำได้เลย เริ่ดมากๆ เตรียมชุดว่ายน้ำให้พร้อมนะจ๊ะ

ไฮไลท์ต่อมาเป็นห้องอาหาร The Ivy (ดิ ไอวี) ที่ไม่ควรพลาดสำหรับสายกิน หรือคนที่อยากจะพาคนพิเศษมาดินเนอร์เก๋ๆ สวยๆ โรแมนติก ริมทะเล เพราะ ดิ ไอวี นั้นเป็นห้องอาหารบรรยากาศดี ได้ชมวิวทะเลและวิวสระว่ายน้ำสวยๆ บรรยากาศสุดโรแมนติกสุดๆ ค่ะ

ซึ่งห้องอาหารนี้เค้าเสิร์ฟทั้งอาหารไทย อาหารท้องถิ่นของชาวชะอำ หัวหิน และเพชรบุรี อาหารทะลอร่อยๆ และอาหารนานาชาติ ต้องบอกว่าห้องอาหารนี้เค้าจะเปิดเป็นมื้อกลางวัน และมื้อค่ำนะ ถ้าใครพักที่นี่ก็ไม่ต้องออกไปที่ไหนเลยค่ะ สามารถกิน ดื่มได้ที่นี่ตลอดทั้งวันเลย ซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นมื้อค่ำ เพื่อดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเล ชั้นบนของห้องอาหารรับลมทะเลชิวๆ

ส่วนห้องพักที่เราได้พักในวันนี้คือ ห้องเอซ จูเนียร์ สวีท ติดสระว่ายน้ำ เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นน้ำสุดๆ ค่ะ ตื่นมาเดินลงสระว่ายน้ำได้สบายๆ เลย ห้องนี้กว้างถึง 60 ตร.ม. เลยนะ นอนได้ 2 ท่าน และบวกเพิ่มเด็กได้อีก 1 ท่าน ใครที่มาเป็นครอบครัวเล็กๆ ห้องนี้กำลังดีเลยค่ะ ภายในห้องพักก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของใช้ในห้องน้ำ เสื้อคลุมอาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว เครื่องเป่าผม เตารีด อ่างอาบน้ำ โต๊ะทำงาน ตู้นิรภัย ทีวีและอื่นๆ อีกมากมายไว้ให้บริการ พักห้องนี้คือนอนหลับสบายมากๆค่ะเตียงนุ่มนอนสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนสุดๆ แนะนำเลยค่ะห้องสวยมากๆ

มื้อเช้าที่นี่ทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหาร The Exchange ห้องอาหารอยู่บริเวณล็อบบี้ การตกแต่งสวยมากๆ เสิร์ฟอาหารเช้าสดใหม่ทุกวัน มีเมนูอร่อยให้เลือกทานมากมายเลยค่ะ เปิดตั้งแต่ 6.30น. ถึง 10.30น. เลย ทานอิ่มยันสายเลยจริงๆ ค่ะ

นอกจากนี้ยังมีห้องพักมี่เป็นส่วนตัวและรองรับครอบครัวใหญ่ รวมไปถึงแก๊งเพื่อนอีกหลายประเภท อาทิ ห้องเอซ สวีท การ์เด้นวิว ห้องเอซ สวีท วิวทะเล ห้องเอซ พรีเมียมวิว และห้องเอซ ทรอปิคอล สวีท และอื่นๆ ให้เลือกด้วยนะลองสอบถามกับทางรีสอร์ทกันได้ค่ะ

ช่วงนี้ใครกำลังมองหาที่พักสวยๆ ติดทะเล อาหารอร่อย บรรยากาศดี มีมุมถ่ายรูปมากมาย แนะนำมาที่ Ace of Hua Hin Resort แห่งนี้เลยค่ะ สวยน่าพักดีมากเลย

พิกัด : Ace of Hua Hin Resort เลขที่ 1392 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76130

ติดต่อสอบถาม : 032-421-777 Facebook : Ace of Hua Hin Resort

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Inbox Facebook

Line: @aceofhuahinresort หรือ https://lin.ee/gc1MoaV

3. อมารี หัวหิน (Amari Hua Hin)

โรงแรมอมารี หัวหิน (Amari Hua Hin) บรรยากาศภายในโรงแรมตกแต่งสวยงาม ด้านนอกอาคารก็มีสวนสวยๆ ให้ความร่มรื่น มีลานกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายได้มาฝึกโยคะยามเช้ากัน หรือมานั่งพักผ่อนสบายๆ ซึ่งที่นี่เค้าก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบมากๆ ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปา และห้องอาหารต่างๆ ไว้ค่อยให้บริการกับคนที่ที่เข้ามาพักผ่อนที่นี่รับรองว่าได้รับความสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะ

ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือการได้ลิ้มรสชาติอาหารของที่นี่ซึ่งมีทั้งมื้อกลางวัน และ ชุด Afternoon tea ที่เสิร์ฟมาพร้อมกับความอร่อยทั้งคาว-หวาน หลากหลายเมนู รสชาติแต่ละเมนูอร่อยเลยค่ะ จะอยู่ที่ห้อง Coral Lounge ที่เปิดให้บริการอยู่บริเวณล็อบบี้ เค้ามีเสิร์ฟเครื่องดื่ม ของว่างและมื้อกลางวัน มานั่งทานสวยๆ ที่นี่ได้

สำหรับมื้อค่ำจะพลาดไม่ได้เช่นกันกับ ห้องอาหาร Shoreline Beach Club ร้านอาหารติดชายหาดวิวทะเลสวยๆ ยามเย็น จะไปเดินเล่นริมชายหาดก่อนมื้อค่ำ บรรยากาศโรแมนติกนั่งชิวๆ ทานอาหารไปชมวิวไป เริ่ดสุด ยิ่งช่วงพระอาทิตย์ตกคือไม่อยากลุกไปไหนเลยค่ะถ่ายภาพกันรัวๆ เลยทีเดียว

ต้องหาเวลาว่างมาบ้างแล้วค่ะ สำหรับใคที่กำลังมองหาที่พักบรรยากาศดี แนะนำว่ามาที่ อมารี หัวหิน (Amari Huahin) แห่งนี้รับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะ และรับรองว่าสะอาดปลอดภัยเพราะทางโรงแรมเค้าใส่ใจและปฏิบัติตามมาตรการเรื่องโรคติดต่อในสถานการณ์โควิด 19 นี้อย่างดี มั่นใจได้ค่ะ

พิกัด : Amari Huahin เลขที่ 117/74 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร 032 616 600

4. Anantara Hua Hin Resort & Spa

วันนี้จะพาไปพักผ่อนชาร์ทพลังกันแบบเต็มอิ่มกับ Anantara Hua Hin Resort & Spa รีสอร์ทสไตล์ทรอปิคอลแบบไทยๆ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น มีทั้งสระบัวสวยๆ ให้ได้นั่งมอง และบรรยากาศชิวๆ ริมทะเลสุดแสนจะโรแมนติก ซึ่งวิลล่าและห้องพักแต่ละหลังก็มีการออกแบบในแบบไทยโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอาคารทรงเตี้ยหน้าจั่วตั้งเรียงรายท่ามกลางธรรมชาติ และภายในรีสอร์ทยังประดับตกแต่งให้เห็นถึงความเป็นไทยผสมผสานความร่วมสมัยอยู่ในตัวสวยงามน่าหลงไหล ขอบอกว่าแค่ได้ก้าวเข้าไปก็รู้สึกถึงความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆ เลยค่ะ สำหรับใครที่กำลังอยากพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติแนะนำให้มาพักที่นี่เลยค่ะ คืนเดียวไม่พอนะต้อง2คืนยาวๆ เลย

วันนี้จะพาไปพักผ่อนชาร์ทพลังกันแบบเต็มอิ่มกับ Anantara Hua Hin Resort & Spa รีสอร์ทสไตล์ทรอปิคอลแบบไทยๆ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น มีทั้งสระบัวสวยๆ ให้ได้นั่งมอง และบรรยากาศชิวๆ ริมทะเลสุดแสนจะโรแมนติก ซึ่งวิลล่าและห้องพักแต่ละหลังก็มีการออกแบบในแบบไทยโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอาคารทรงเตี้ยหน้าจั่วตั้งเรียงรายท่ามกลางธรรมชาติ และภายในรีสอร์ทยังประดับตกแต่งให้เห็นถึงความเป็นไทยผสมผสานความร่วมสมัยอยู่ในตัวสวยงามน่าหลงไหล

ขอบอกว่าแค่ได้ก้าวเข้าไปก็รู้สึกถึงความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆ เลยค่ะ สำหรับใครที่กำลังอยากพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติแนะนำให้มาพักที่นี่เลยค่ะ คืนเดียวไม่พอนะต้อง2คืนยาวๆ เลย

สำหรับคนที่ชอบธรรมชาติแนะนำห้อง Junior Lagoon View Suite ห้องจูเนียร์ลากูนวิวสวีท ห้องพักวิวสวนและสระบัวสวยๆ แถมยังได้เข้าไปชิวๆ ลากูน พูลแอนด์บาร์ สระสวยๆ แบบส่วนตัวสุดๆ ด้วย ภายในห้องออกแบบด้วยพื้นไม้สัก และเพดานสูง ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย ภายในห้องยังกว้างขวางมีมุมโต๊ะทำงาน มุมนั่งเล่น มีอ่างอาบน้ำให้แช่น้ำชิวๆ รวมทั้งตกแต่งด้วยผ้าพื้นเมือง ในห้องยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไว้ให้บริการแบบครบครัน มีระเบียงยื่นออกไปให้นั่งชิวๆ ชมสระบัวยามเย็น และสัมผัสไออุ่นจากแสงแดดในยามเช้าบรรยากาศดี

ถ้ามากับคนรู้ใจนะโรแมนติกมากๆ เลยค่ะ แนะนำเลย แต่ก็ยังมีห้องพักอีกหลายห้องให้เลือกนะซึ่งแต่ละห้องก็สวยไม่แพ้กัน ใครอยากได้วิวสวน วิวทะเล ก็เลือกได้ตามชอบเลยค่ะ รับรองว่านอนหลับสบายตลอดทั้งคืนเพราะเตียงนุ่มนอนสบายมากๆ

ส่วนมื้อค่ำก็ทานอาหารอร่อยกันที่ห้องอาหาร Sai Thong (ทรายทอง) ห้องอาหารริมทะเลวิวสวย ยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกท้องฟ้ามีแสงสีทองเป็นริ้วๆ สวยงามมากๆ โรแมนติกเลยทีเดียวค่ะ ห้องอาหารนี้เค้าจะเสิร์ฟอาหารทะเลสดใหม่ เมนูอาหารไทย เอเชีย และตะวันตก ให้ได้เพลิดเพลินกับความอร่อยหลากหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะ

ซึ่งวันนี้เราก็ได้ทานเซ็ตอาหารไทยแบบเมนูขันโตกซึ่งอร่อยมากๆ มีหลายเมนูให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแกงปูใบชะพลู เสิร์ฟมาพร้อมเส้นหมี่ แกงมัสมั่นเนื้อ และเมนูนานาชาติที่เหล่าเพื่อนๆ ได้สั่งกัน อิ่มเพลินเลยทีเดียวค่ะพร้อมบรรยากาศลมพัดเย็นๆ ริมทะเลคือดีมากๆ ส่วนมื้อเช้าที่นี่เค้าเสิร์ฟความอร่อยแบบบุฟเฟ่ต์เมนู มีทั้งอาหารไทย และนานาชาติ ข้าวเหนียวหมูปิ้งก็มีนะ มื้อเช้าจัดเต็มมากๆ สำหรับที่นี่ห้ามพลาด หรือจะสั่งให้เสิร์ฟที่ห้องพักก็ได้นะ สำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัว

มื้อเช้าอร่อยๆ มีอาหารหลากหลายมากเลยนะ

เลือกไม่ถูกเลยว่าจะทานอะไร แต่รสชาติอร่อยครบรสเลยค่ะ

อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับคนชอบนวดต้องมาผ่อนคลายกันที่ อนันตรา หัวหิน สปา ซึ่งเป็นสปาที่ได้รับรางวัล บรรยากาศในสปาก็ผ่อนคลายมากๆ เงียบสงบมีให้เลือกทั้งนวดแผนไทย หรือนวดอโรม่าแบบผ่อนคลาย โดยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยๆ รับรองว่าคุณจะสบายจนเผลอหลับไปเลยทีเดียวค่ะ ต้องลองนะ

มื้อกลางวันในวันที่ 2 เป็นการทานอาหารในสไตล์ปิกนิกในสวน

เป็นเซ็ตอาหารที่มีทั้งอาหารคาว-หวาน เครื่องดื่ม ผลไม้ต่างๆ ให้ทานอร่อยๆ กัน ชอบเบเกอรี่ที่นี่มากเลยค่ะอร่อยดี

อิ่มอร่อยกับ คานาเป้ อาหารและเครื่องดื่มยามบ่ายวันที่ 2 วันนี้นั้นนั่งชิวๆ ริมสระบัวค่ะ บรรยากาศดีอีกแล้ว โชคดีมากๆ ที่มาแล้วไม่ค่อยเจอฝนเท่าไหร่ เมนูวันนี้จะเป็นแบบนานาชาติทั้งคาว – หวานค่ะ

มื้อค่ำในวันที่ 2 วันนี้ยังคงทานอาหาร ห้องอาหาร Sai Thong (ทรายทอง) ค่ะ วันนี้เป็นอาหารนานาชาติ อาหารไทย และซีฟู้ด สั่งแบบตามใจมากเลยค่ะเพราะเมนูน่าทานทั้งนั้น เมนูแนะนำมื้อค่ำนี้เป็นเมนูสเต๊กเนื้อแกะชิ้นโต เนื้อนุ่มมาก และเมนูซีฟู้ดย่าง เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ด ขอบอกว่าอร่อยและทานเพลินมากค่ะมื้อนี้อิ่มแบบเต็มพุงสุดๆ

มื้อเช้าเก๋ๆ ในห้องพัก สำหรับใครที่ไม่อยากลงไปทานอาหารที่ห้องอาหาร

หรือไม่อยากเจอคนเยอะๆ ก็สามารถเลือกสั่งอาหารมาทานที่ห้องได้นะ

สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมาที่นี่บอกไว้เลยเมมเต็มแน่นอน มีมุมถ่ายรูปเพียบ ไม่ว่าจะเป็นมุมสระว่ายน้ำ มุมสวนสวยๆ ริมทะเล สวยทุกมุมค่ะ เพราะฉะนั้นเตรียมชุดสวยๆ และเมมให้พร้อมแล้วไปพักผ่อนที่อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แห่งนี้กันเลยจ้า ส่วนตัวแอดมินชอบที่นี่มากๆ ถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปพักผ่อนอีกหลายๆ ครั้งเลยค่ะ แต่ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวเลยอยากบอกต่อความสุขนี้ให้เพื่อนๆ ได้ตามไปเช็คอินกันค่ะ

พิกัด : Anantara Hua Hin Resort & Spa เลขที่ 43/1 ถนนเลียบหาดเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110‭

ติดต่อสอบถามได้ที่ : +66 32 520 250‬‭

[email protected]

‬ Facebook : Anantara Hua Hin Resort & Spa

5. Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin

สัมผัสมนต์เสน่ห์ย้อนวันวานริมทะเลหัวหิน ณ Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin สถานที่แห่งความทรงจำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต้องบอกว่าถ้าใครได้มาพักที่นี่บอกเลยว่าจะติดใจสวยงามน่าหลงใหลจริงๆ ค่ะ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ตกแต่งในสไตล์โคโลเนียลย้อนยุคเป็นอาคารผสมผสานระหว่างปูนกับไม้สูงสามชั้นตัวอาคารใช้โทนสีขาวครีมหลังคาสีแดงโดดเด่นสวยงาม มีพื้นที่ติดชายหาดให้ได้ไปเดินเล่นชมวิวริมทะเลกัน

ส่วนบริเวณโดยรอบของโรงแรมแวดล้อมไปด้วยต้นไม้และสวนไม้ดัดที่สวยงามร่มรื่น ตรงสวนไม้ดันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเซ็นทาราเลยค่ะ เพราะเค้าจะดัดต้นไม้ให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ยีราฟ ห่าน ผีเสื้อ กระต่าย กวาง สวยมากๆ ถ้าใครได้มาที่นี่จะต้องแวะเข้าไปถ่ายรูปในสวนสวยๆ นี้กันค่ะ

และโรงแรมแห่งนี้ก็เปิดมายาวนานกว่าร้อยปีเลยทีเดียว เดิมจะรู้จักกันในยุคก่อนในชื่อ “โรงแรมรถไฟหัวหิน” เป็นโรงแรมที่มีความหรูหรามากๆ ในสมัยนั้น ถือว่าเป็นสถานที่พักตากอากาศชายทะเลแห่งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ จนมาถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา ก็ยังคงความคลาสสิกสวยงามน่าหลงใหลอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมในดวงใจใครหลายๆ คน เมื่อมาพักที่หัวหินต้องมาพักที่นี่เลยค่ะ แนะนำจริงๆ นะสวยมากๆ

ภายในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ก็จะประกอบไปด้วยอาคาร 3 อาคาร สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัย แต่ยังคงรูปทรงให้คล้ายกับอาคารเดิมเพื่อความสวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ โดยมีลักษณะและอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่แตกต่างกันออกไป โดยจะเน้นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุที่ทำจากไม้เป็นหลักค่ะจะเห็นได้จากลวดลายการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารจะใช้ไม้ส่วนใหญ่เลย อาคารทั้ง 3 ประกอบไปด้วย

อาคารเรลเวย์วิง (Railway Wing) หรืออาคารเก่าสมัยเป็นโรงแรมรถไฟเดิม เพดานห้องพักในอาคารนี้จะสูงเพื่อให้ระบาย อากาศได้ดีเนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และพื้นห้องพักจะใช้ไม้สัก

อาคารโคโลเนียลวิง (Colonial Wing) จะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ บรรยากาศภายในห้องพักจะสไตล์โคโลเนียล ของอังกฤษที่จะเน้นความหรูหรา สุขุม นุ่มนวล อุปกรณ์ตกแต่งห้องก็ยังเน้นใช้วัสดุที่เป็นไม้เป็นหลัก โทนสีห้องจะออกสีน้ำตาล

อาคารการ์เด้นวิง (Garden Wing) ห้องจะมีลักษณะที่ใหญ่และสว่างกว่าห้องพักของอาคารอื่น ๆ เฟอร์นิเจอร์ก็ยังคงใช้ไม้ เป็นวัสดุหลัก อาคารนี้เหมาะสำหรับแขกที่รักความเงียบ และสงบ ไม่พลุกพล่าน ทัศนียภาพโดยรอบจะเป็นสวนสวยให้เห็นโดยรอบ รวมทั้งมีสระว่ายน้ำ และน้ำพุประดับเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับอาคารนี้

และมีในส่วนของวิลล่า สำหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวหรือจะพาครอบครัวและคนพิเศษ มาพักผ่อน วิลล่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่บอกเลยว่าสวยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นบ้านไม้สีขาวภายในตกแต่งสวยงาม มี1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่นที่แยกออกมาข้างนอก มีห้องน้ำทั้งข้างในห้องนอนและด้านนอก มีสระส่วนตัวอยู่ภายในวิลล่า จะนั่งจะนอนชิวๆ ก็สบายและเป็นส่วนตัวมากๆ ค่ะ

ห้องพักสามารถแบ่งตามชนิดของห้องได้ ดังนี้

ห้องพักแบบดีลักซ์ จำนวน 87 ห้อง ราคาเริ่มต้น 5,500++ บาท (Deluxe Room)

ห้องพักแบบพรีเมียม ดีลักซ์ จำนวน 32 ห้อง ราคาเริ่มต้น 6,000++ บาท (Premium Deluxe Room)

ห้องพักแบบแฟมิลี่ จำนวน 17 ห้อง ราคาเริ่มต้น 6,500++ บาท (Family Room)

ห้องพักแบบแฟมิลี่ พูลเทอร์เรส จำนวน 21 ห้อง ราคาเริ่มต้น 7,200++ บาท (Family Room Pool Terrace)

ห้องพักแบบพรีเมียม ดีลักซ์ คลับ จำนวน 21 ห้อง ราคาเริ่มต้น 8,000++ บาท (Premium Deluxe Club Room)

ห้องพักแบบสวีท จำนวน 31 ห้อง ราคาเริ่มต้น 9,000++ บาท (Suite)

ห้องพักวิลล่าสามารถแบ่งตามชนิดของห้องได้ ดังนี้

วิลลา 1 ห้องนอน การ์เดน วิว จำนวน 4 หลัง ราคาเริ่มต้น 9,900++ บาท (Villa One Bedroom Garden View)

พูล วิลลา 1 ห้องนอน จำนวน 16 หลัง ราคาเริ่มต้น 10,500++ บาท (Villa One Bedroom with Private Pool)

พูล วิลลา สวีท 1 ห้องนอน จำนวน 22 หลัง ราคาเริ่มต้น 11,500++ บาท (Villa One Bedroom Suite with Private Pool)

จำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 209 ห้อง และ วิลล่า จานวน 42 หลัง

สำหรับห้องพักของเราในวันนี้เป็น ห้องพักแบบพรีเมียม ดีลักซ์ (Premium Deluxe Room) สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ แต่ต้องบอกเลยว่าขนาดเตียงคู่คือใหญ่ซะใจมากๆ ประหนึ่งเตียงเดี่ยวมารวมกันเลยค่ะ ภายในห้องก็ยังคงสไตล์โคโลเนียลย้อนยุคตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีเพดานที่สูงโปร่งให้ความรู้สึกโล่งสบายดีค่ะ ห้องที่ผักได้เข้าไปพักจะมองเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นพอดีค่ะ และมองเห็นทะเลหน่อยๆ ด้วย ใครที่ตื่นเช้าออกมาชมพระอาทิตย์ขึ้นก็โรแมนติกเหมือนกันนะ ในส่วนของห้องที่ผักได้พักจะมีมื้อเช้า และตั้งแต่ห้องพักที่เป็นห้องสวีทและวิลลาจะมีในส่วนของบริการจาก เดอะ คลับ (The Club) ให้ไปจิบน้ำชาและทานขนมกันชิวๆ ช่วงบ่ายได้ด้วยนะ เราได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ เริ่ดมากๆ

นอกจากจะมีห้องพักสวยๆ ให้เลือกแล้ว ภายในโรงแรมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการแก่ลูกค้ามากมาย อาทิ

สระว่ายน้ำ สำหรับผู้ใหญ่ 4 สระ สำหรับเด็ก 4 สระ

สนามวอลเลย์บอลชายหาด

สนามเปตอง

ลานหมากรกขนาดยักษ์ (ซึ่งสามารถเล่นได้จริง)

ห้องเกมส์และสนุกเกอร์

สนามเทนนิส

สโมสรสำหรับเด็กเล็ก (Kid’s Club)

โต๊ะปิงปอง

สนามพัตต์กอล์ฟ 2 สนาม

และมีห้องอาหารที่พร้อมเสิร์ฟเมนูอร่อยให้ฝากท้องกันด้วยค่ะ ตั้งแต่มื้อเช้าที่ ห้องอาหารเรลเวย์ (Railway Restaurant) ช่วงกลางวันจิบน้ำชาและทานขนมอร่อยๆ ได้ที่ เดอะ มิวเซียม คอฟฟี่แอนด์ที คอร์นเนอร์ (The Museum Coffee & Tea Corner) ที่บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ รวมถึงเบเกอรี่และอาหารว่าง และมื้อค่ำสุดโรแมนติกริมทะเลที่ห้องอาหารโคสต์ บีชคลับแอนด์บิสโทร (COAST Beach Club & Bistro) มาพักที่นี่ครบจบในที่เดียวจริงๆ ถือว่าเป็นที่พักผ่อนที่เหมาะกับคู่รัก ครอบครัวและเพื่อนๆ จริงๆ เลยค่ะ

จิบน้ำชาทานขนมกันที่ เดอะ คลับ (The Club)

สำหรับ เดอะ คลับ (The Club) จะให้บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ ขนมของว่างให้สำหรับแขกผู้มาใช้บริการห้องสวีทและวิลล่าให้ได้ไปอิ่มอร่อยยามบ่ายกัน ซึ่งเมนูอาหารจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์มีทั้งขนม เครื่องดื่ม ไว้บริการ

หรือสำหรับใครที่ไม่ได้ลิ้มลองของว่างที่เดอะ คลับ แวะไปนั่งจิบน้ำชาสวยๆ ทานขนมอร่อยๆ ที่ เดอะ มิวเซียม คอฟฟี่แอนด์ที คอร์นเนอร์ (The Museum Coffee & Tea Corner) เป็นบริเวณล็อบบี้เก่าตั้งแต่สมัยยังเป็นโรงแรมรถไฟ ที่นี่เค้าก็ให้บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ รวมถึงเบเกอรี่และอาหารว่าง พร้อมชมวิวสวยๆ ของสวนไม้ดัด และชมข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่สมัยรถไฟเก่ามากมายหลายอย่างเก็บไว้ตกแต่งที่นี่ด้วย

The Museum Coffee & Tea Corner เสิร์ฟของว่างแบบไทยๆ พร้อมน้ำชาหอมอร่อย

ที่ห้องอาหารนี้จะอยู่ริมชายหาดมองเห็นวิวทะเลสวยๆ ยามเย็น จะเสิร์ฟอาหารนานาชาติสไตล์ “คอสโมโพลิแทน” (Cosmopolitan) เคล้ากลิ่นอายตะวันตกแต่ผสานรสชาติแบบตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวอาหารจะเป็นแบบ อะ ลา คาร์ท (à la carte) ให้เลือกทานตามชอบเลยค่ะ

โดยเมนูต่างๆ ของที่นี่ถูกรังสรรค์เมนูอร่อยโดยเชฟมากประสบการณ์ พร้อมทั้งคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกมาเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองกันสดใหม่ทุกวันรับรองว่าอร่อยถูกปากแน่นอนเลย เมนูที่ห้ามพลาดถ้ามาที่นี่ต้องลอง อาทิ เมนูกริลล์ร้อนๆ จากเตาอย่างสเต็กเนื้อต่างๆ อาหารทะเลสดใหม่ พาสต้าและพิซซ่าสไตล์อิตาเลี่ยนแบบต้นตำรับ รวมถึงสลัดนานาชนิดให้คุณเลือกรับประทานกัน

เมนูแนะนำ ได้แก่

เมนูทูน่า เซบิเช่ ทอสทาดา (Tuna Ceviche Tostadas) (ราคา 310++ บาท)

เมนูสลัดพาวเวอร์ โบวล์ (COAST Power Bowl) (ราคา 390++ บาท)

เมนูสลัดแซลมอน เดรสซิ่งขิงและน้ำผึ้ง (Salmon Salad With Fresh Ginger & Honey Dressing) (ราคา 320++ บาท)

สเต็กพอร์คชอปคู่ซอสเปปเปอร์คอร์นรสเข้ม (Pork Chop With Peppercorn Sauce) (ราคา 390++ บาท)

เมนูสเต็กเซอร์ลอยน์แองกัสคู่ซอสไวน์แดง (Angus Sirloin Steak With Red Wine Jus) ( ราคา 890++ บาท)

เมนูสเต็กปลาหิมะคู่ซอสครีมไวน์ขาวส้มยูสุและมันฝรั่งบด (Snow Fish with Orange & White Wine Sauce) (ราคา 550++ บาท)

เมนูสปาเก็ตตี้หอยทะเลครีมซอสไวน์ขาว (Mussel & Clam Pot) (ราคา 290++ บาท)

ปิดท้ายด้วยเมนูขนมหวานอย่าง เมนูเครมบรูเล่ ลำไย (Longan Crème Brûlée) (ราคา 220++ บาท)

และ เมนูแอปเปิล ครัมเบิล คู่ซอสครีมวานิลลา (Apple Crumble with Vanilla Sauce) ( ราคา 210++ บาท)

**ให้บริการตลอดทุกวันสำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ แบบรายการอาหาร อะ ลา คาร์ท (à la carte) ในราคาเริ่มต้น 140++ บาท

มื้อเช้าที่ห้องอาหารเรลเวย์ (Railway Restaurant)

สำหรับอาหารเช้าของห้องอาหารเรลเวย์จะเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ การตกแต่งภายในห้องอาหารเหมือนชานชาลารถไฟสวยมากๆ มีให้นั่งทานทั้งข้างนอกวิวสวนสวยๆ หรือจะนั่งทานด้านในแอร์เย็นๆ ก็เลือกได้ตามชอบเลยค่ะ ส่วนเมนูอาหารก็มีหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเมนูไข่ต่างๆ ขนมปังเบเกอร์รี่ ขนมจีบซาลาเปา ซูชิ สลัดผัก ผลไม้ อาหารไทย และห้ามพลาดเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้ สมูทตี้ของทางโรงแรมนะจ๊ะเพราะว่าอร่อยสดชื่นมากๆ เวลาดื่มยามเช้าต้องลองนะ

สำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนในวันหยุด หรืออยากจะลาพักร้อนมาที่หัวหิน แนะนำว่ามาพักที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน (Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin) แห่งนี้คุณจะได้สัมผัสความสะดวกสบายและความสวยงามของที่แน่นอนค่ะ จองเลย ^^

พิกัด : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน เลขที่ 1 ถ. ดำเนินเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ : +66 (0) 3251 2021-38 แฟ็กซ์: +66 (0) 3251 1014

อีเมลล์: [email protected] เว็บไซต์: www.centarahotelsresorts.com

6. เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีชรีสอร์ท หัวหิน

เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีชรีสอร์ท หัวหิน (Centra by Centara Cha Am Beach Resort Hua Hin) ที่พักติดทะเลบรรยากาศดี เงียบสงบพักผ่อนสบาย ที่นี่เป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทสวยติดชายหาดชะอำ เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการหนีความวุ่นวายจากในเมืองเข้ามาพักผ่อนชิวๆ ในราคาสบายกระเป๋า พร้อมห้องพักน่ารัก และวิวสวยๆ ของทะเลชะอำ

เมื่อเข้ามาพักที่นี่บอกเลยว่าไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ได้นะ เพราะในโรงแรมเค้ามีทั้งห้องอาหารที่ชื่อว่า ห้องอาหารแซนด์ ติดริมทะเลให้บรรยากาศสุดชิวมากๆ เค้าเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มราคาไม่แพง สำหรับใครที่ชอบเล่นน้ำเค้าก็สระว่ายน้ำกว้างขวางนะมีถึง 2สระเลยทีเดียว ส่วนสระว่ายน้ำกลางจะมาพร้อมสไลเดอร์และเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ ให้เด็กๆ ได้เล่นกันด้วย เก๋มากเวอร์ มีคลับคิท และฟิตเนส และถ้าใครลืมเอาชุดว่ายน้ำ หรืออยากจะทานขนม เครื่องดื่ม มินิมาร์ทเล็กจำหน่ายสินค้าให้เลือกซื้อกันได้ ร้านจะอยู่ตรงโถงล๊อบบี้โรงแรมนี่เองจ้า ไม่ต้องออกไปไหนเลยจริงๆ

ส่วนห้องพักแต่ละห้องเค้าก็ตกแต่งแบบเรียบๆ สไตล์มินิมอล สะอาดตา มีให้เลือกหลายประเภทเลย ไม่ว่าจะเป็น ห้องพูลแอดเซส เป็นห้องที่มีสระว่ายน้ำตรงระเบียงห้องเลย ลงเล่นชิวๆได้เลย หรือมากับคนรู้ใจจะเลือกเป็นห้องเอ็กเซ็กคูทีฟสวีท ห้องสวยกว้างขวางแบ่งเป็นสัดส่วนมีทั้งห้องรับแขก โซนมินิบาร์ เหมาะที่จะมากับครอบครัว

หรือจะเลือกแบบห้องที่เห็นวิวทะเลอย่างห้องดีลักซ์โอเชี่ยนวิว ที่จะมองเห็นวิวทะเล ให้อีกอารมณ์ชิวๆ ดีเลยทีเดียวค่ะ และยังมีห้องอีกหลายประเภทก็ลองเลือกกันดูนะจ๊ะ และทุกห้องเค้ามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างดี และมีการตรวจวัดผู้เข้าพักทุกคนตามมาตรการความปลอดภัยด้วยนะ พักผ่อนแบบหายห่วงจ้า

มื้อค่ำอร่อยๆ ไม่ต้องออกไปไหนไกลแนะนำห้องอาหารแซนด์ เป็นห้องอาหารวิวทะเลมีทั้งโซนที่เป็น Indoor ห้องแอร์เย็นๆ หรือจะ Outdoor ชิวๆ นั่งรับลมริมทะเลก็เก๋ให้เลือกตามชอบ ส่วนเมนูอาหารเค้าจะเสิร์ฟเป็นเมนูอาหารนานาชาติ เป็นแบบ A la carte

เมนูแนะนำที่ต้องลอง อาทิ เมนูยำ 2 กษัตริย์ รสชาติแซ่บถึงใจ (ราคา290 บาท) เมนูซุปต้มยำกุ้ง เมนูนี้คือดีงามรสชาติกลมกล่อมถึงเครื่อง กุ้งตัวโตเนื้อเด้งหวานอร่อย (ราคา290 บาท) เมนูสเต๊กปลากะพงซอสเขียวหวาน เมนูนี้เด็ดตรงซอสเขียวหวานที่มีรสเข้มข้นเข้ากับเนื้อปลากะพงชิ้นโตเนื้อแน่นหวานเข้ากันลงตัวมากๆ ต้องลองค่ะ (ราคา 530 บาท) และขนมหวานอย่าง เมนูโอเปร่าเค้ก เมนูขนมปิดท้ายมื้ออร่อยได้ดีเลยมีความผสมผสานรสชาติที่หลากหลายรสชาติในเมนูเดียววาไรตี้สุดๆ เลยจ้า (ราคา 230 บาท) และยังมีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูให้เลือกอีกด้วยนะ

มื้อเช้าที่นี่เค้าก็จะเสิร์ฟเมนูแบบบุฟเฟ่ต์ มีทั้งอาหารไทยและเทศ ให้เลือกลิ้มรสกัน ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมีให้เลือกทั้งหมดและไก่ เมนูนี้ต้องลองค่ะ ซดร้อนๆ ตอนเช้าคือดีงาม อร่อยนะ ส่วนเครื่องดื่มมีโซนชากาแฟโบราณด้วย มีปาท่องโก๋ให้ทานคู่กันด้วยอร่อยดีค่ะ หรือจะทานอาหารเช้าแบบ Breakfast ก็มีแฮม ไส้กรอก และเมนูไข่ต่างๆ ให้เลือกด้วยนะ

พิกัด : โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีชรีสอร์ท หัวหิน ( Centra by Centara Cha Am Beach Resort Hua Hin )

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 032-508-234

📲Facebook : https://m.facebook.com/centrachaam/ Centra by Centara Cha Am Beach Resort Hua Hin

7. InterContinental Hua Hin Resort

อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ( InterContinental Hua Hin Resort ) เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ประทับใจมากๆ เมื่อได้มาเข้าพัก ทั้งในเรื่องของบรรยากาศภายในโรงแรม ห้องพักสวยๆ การให้บริการต่างๆ ภายในโรงแรม ร่วมไปถึงการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานที่ดูแลเราตั้งแต่วันแรกที่เข้าพัก ทำให้การพักผ่อนครั้งนี้รู้สึกได้ถึงความสะดวกสบายมากเลยทีเดียวค่ะ วันนี้เลยอยากจะแนะนำสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักสวยๆ บรรยากาศดีๆ ติดริมทะเลหัวหิน แนะนำมาที่นี่เลยค่ะ สะดวกสบายใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งด้วยนะ

InterContinental Hua Hin Resort โรงแรมสวยบรรยากาศดีตกแต่งในสไตล์ไทยโคโลเนียลหรูหราเรียบง่ายในโทนสีขาว วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งที่นี่จะใช้ไม้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ใช้ภายในโรงแรม การประดับตกแต่งต่างๆ มีการฉลุลวดลายลงบนไม้ให้ดูสวยงาม

ที่นี่เค้าจะแบ่งโซนที่พักออกเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จะมีอาคารที่เราไปเช็คอินกันอยู่ตรงกลาง ส่วนบริเวณกลางโรงแรมระหว่าง 2 ฝากฝั่งที่พักนั้นเค้าจัดเป็นสวนสวยๆ ถอดยาวไปถึงสระว่ายน้ำของโรงแรมเลยค่ะ สระว่ายน้ำที่นี่ก็สวยงามน่าลงไปแหวกว่ายและถ่ายรูปกันเก๋ๆ แถมยังมองเห็นวิวทะเล และสามารถเดินเล่นริมชายหาดได้เลยสวยมาก บรรยากาศให้สิบสิบไปเลยไม่หัก

วันนี้เราขอแนะนำห้องพักห้องพักสวีท Club InterContinental Hua Hin Suite ห้องพักกว้างขวางตกแต่งสวยงาม มีกลิ่นอายของความเป็นสไตล์วิคตอเรียหรูหรา ภายในห้องมีการจัดพื้นที่เป็นสัดส่วน มีมุมนั่งเล่นที่มีโซฟาที่กว้างเหมาะแก่การรับแขก มีมุมนั่งทำงานสบายๆ มีระเบียงด้านนอกกว้างขว้างพร้อมที่นั่งเล่นชิวๆ ร่วมไปถึงมีอ่างจากุซซี่ให้นอนแช่ชิวๆ กันด้วย และภายในห้องก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่เข้าพักแบบครบ รู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยเมื่อได้มาพักที่นี่ ห้องสวยมาก นอนหลับสบายเชียวค่ะ

มื้อค่ำของที่นี่วันนี้เราจะทานกันที่ร้านอาหาร Azure ร้านอาหารติดชายหาดของทางโรงแรม วิวสวยๆ ริมทะเลแบบนี้ต้องทานอาหารทะเลอร่อยๆ กันค่ะ ที่นี่มีเมนูอร่อยหลากหลายเมนูเลย มีทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติฟิวชั่น อาหารทะเล และเครื่องดื่ม ให้ได้สั่งทานกันเคล้ากับบรยากศริมทะเลยามเย็น อาทิ เมนูสปาเก็ตตี้ต้มยำทะเล เมนูหัวหินซีฟู้ดซุป ที่มีทั้งหอยแมลงภู่ กุ้ง หอยเชลล์ ปลาหมึก ปลาทะเล และขนมปังอยร้อนๆ เมนูสปาเก็ตตี้หอยลายผัดพริกสดกระเทียมซอสไวน์ขาว เมนูพิซซ่าหน้ากุ้งมังกร และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย รสชาติขอบอกว่าอร่อยทุกจานเลยค่ะ

มื้อเช้าที่อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน ขอบอกว่าห้ามพลาดเลยค่ะ เค้าเสิร์ฟอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหาร Pirom มีโซนที่นั่งแบบ Indor ภายในห้องอาหารและโซน Outdoor ชมวิวสวนสวยๆ ยามเช้าซึ่งเช้าๆ อากาศไม่ร้อนมากเท่าไหร่ มาดูไลน์บุฟเฟ่ต์กันค่ะ เค้ามีเมนูอร่อยให้เลือกเพียบเลย ซึ่งถ้าเป็นอาหารจาหลักอย่างเมนูไข่ ต่างๆ American Breakfast จะต้องสั่งพนักงาน ส่วนเมนูอาหารอื่นๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง เบเกอรี่ น้ำผลไม้ สามารถเดินไปหยิบที่ไลน์บุฟเฟ่ต์ได้เลยค่ะ ความเก๋คือที่นี่เค้ามีเมนูขนมครกให้ทานด้วยทำแบบสดๆ ร้อนๆ เลือกไส้ได้ด้วยนะว่าอยากทานไส้อะไร มีขนมถ้วยก็อร่อยหวานมันถึงกะทิ สายกินอย่างเราบอกเลยอาหารเช้าที่นี่ดีงามมากๆ ไปลองทานกันค่ะ

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📲โทร : 032-616-999

📱เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/interconhuahin

💻เว็บไซต์ : https://huahin.intercontinental.com

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย : Amontep Chaonikhom

