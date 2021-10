พาไปทานติ่มซำอร่อยๆ แบบจุใจอลังการงานสร้างกันที่ห้องอาหาร ห้องอาหารจีน ซิน เทียน ตี้ (Xin Tian Di) ของโรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park กันค่ะ

ห้องอาหารจีน ซิน เทียน ตี้ (Xin Tian Di) ห้องอาหารบรรยากาศดี ตกแต่งสวยงาม ที่นี่เค้าเสิร์ฟอาหารจีนกวางตุ้งต้นตำรับ และอาหารจีนแนวฟิวชั่น โดยฝีมือเชฟมากประสบการณ์ ซึ่งความพิเศษของที่นี่คือเค้าคำนึงถึงสุขภาพ เลยมีเมนูอร่อยที่ดีต่อสุขภาพให้เลือกทานกันด้วย รูปแบบการนำเสนอก็จะออกเป็นโมเดิร์นสไตล์ น่าทานมากๆ เลยค่ะ

ซึ่งตอนนี้เค้ามีบุฟเฟ่ต์ติ่มซำเปิดให้ลิ้มรสกันแล้ว เป็นมื้อกลางวัน เป็นอาหารจีนหลากหลายเมนูทั้งแบบอะลาคาร์ท และบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ (All You Can Eat Dim Sum) เมนูมีให้เลือกเพียบเลยนะขอบอก ไม่ว่าจะเป็น ซาลาเปา ,ฮะเก๋า, ขนมจีบหมู-กุ้ง, หมูทอดซอสวาซาบิ, ขาไก่เต้าซี่, หมูทอดซอสน้ำผึ้งพิเศษ ,กุ้งทอดครีมสลัดวาซาบิ และอีกมากมาย เรียกว่าอิ่มจุกๆ ไปเลยจ้า ส่วนรสชาติต้องบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลย (หรือฉันหิว) แต่ถือว่ารสชาติดีงามต้องไปลิ้มลองด้วยตัวเอง แนะนำให้ลอง กุ้งทอดครีมสลัดวาซาบิ อร่อยมาก ขนมจีบกุ้งก็อร่อยนะเธอ ไปลองสั่งทานกันได้เลย





















พิเศษ! สำหรับใครที่ดูรีวิวนี้จากเพจ A Cuisine จะได้เครื่องดื่มเป็น ชา หรือ เกกฮวยฟรี!!! ด้วยนะจ๊ะ ใครดูรีวิวนี้ให้พิเศษเลย











ไปสิจ๊ะ ไปทานกันบุฟเฟต์ติ่มซำมื้อกลางวัน (วันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. – 15.00 น.)

ติ่มซำบุฟเฟ่ต์วันพฤหัสบดี – ศุกร์ ราคาท่านละ 750++ บาท

ติ่มซำบุฟเฟ่ต์วันเสาร์ – อาทิตย์ ราคาท่านละ 950++ บาท

พรีเมียมติ่มซำบุฟเฟ่ต์ วันพฤหัสบดี – อาทิตย์ ราคาท่านละ 1,250++ บาท

โปรโมชั่นพิเศษ วันพฤหัสบดี – ศุกร์ “มา 3 จ่าย 2” วันเสาร์ – อาทิตย์ มา “4 จ่าย 3”

ห้องอาหารซิน เทียน ตี้ (Xin Tian Di) โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

บุฟเฟ่ต์ติ่มซำให้บริการวันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. – 15.00 น. (สั่งอาหารได้ถึงเวลา 14.30 น.)

ซื้ออาหารกลับบ้านหรือสั่งผ่านบริการเดลิเวอรี่ วันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. – 19.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเมนูได้ที่ https://bit.ly/XTDBuffetTH

สำรองที่นั่งที่ https://bit.ly/xtdreservations

หรือโทร 0 2632 9000 ต่อ ซิน เทียน ตี้*ให้บริการนั่งรับประทานในร้าน จำนวนที่นั่ง 50% ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย : Amontep Chaonikhom

