Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park โรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพฯ

ปักหมุดที่พักหรูกลางกรุงที่แสนจะสะดวกสบาย พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูอร่อยหลากหลายเมนู ที่ Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park นี่เองจ้า ขอบอกว่ามาพักที่นี่อิ่มท้อง นอนหลับสบาย สถานที่แนะนำสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ

Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park (โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค) โรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสีลม ประมาณ 300 เมตร เดินได้ไม่ไกล แถมโรงแรมยังใกล้แหล่งช้อปปิ้งน่านสีลมอีกด้วย เดินทางสะดวกสบายมากๆ ค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาที่พัก อยากเปลี่ยนบรรยากาศ ไม่อยาก Work From Home เปลี่ยนมา Work From Hotel เก๋ๆ กันก็ได้นะ ช่วงนี้มีโปรสุดพิเศษมาแนะนำด้วยค่ะ

บริเวณล็อบบี้ตกแต่งสีสันจัดจ้านสุดๆ





บรรยากาศที่ Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park สวยหรูหราดูดี

วันนี้เราพามาพักที่ห้องดีลักซ์ ซึ่งห้องนี้จะได้สิทธิพิเศษคลับเล้าจน์ให้เราได้อิ่มอร่อยกันชิวๆ กันด้วยนะ มาสำรวจภายในห้องจะเห็นว่าห้องกว้างขวางมาก มีมุมต่างๆ ให้ได้ใช้สอยกันชิวๆ เลย ห้องนี้มีขนาด 46 ตารางเมตร ห้องพักได้รับการออกแบบตกแต่งแบบร่วมสมัยเรียบง่ายๆ บรรยากาศสบายๆ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบ ไม่ว่าจะเป็นทีวี ตู้เย็น เตารีด อ่างอาบน้ำ แอร์เย็นฉ่ำ อินเตอร์เน็ต มีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่นั่งสบายๆ สำหรับใครที่ต้องทำงานเหมาะมากค่ะ นอกจากนี้ยังมีโซฟากว้างๆ ให้นั่งชิวๆ มีเตียงที่กว้างนอน2คนแบบสบายๆ เลยทีเดียวค่ะ

บรรยากาศภายในห้องพักกว้างขวาง มีมุมต่างๆ ให้ชิวๆ









มุมโต๊ะทำงาน และมุมนั่งเล่น









นั่งสวยๆ จิบน้ำชายามบ่ายกับชุด Afternoon tea set ในห้องพัก













เข้าเช็คอินช่วยบ่ายกว่าๆ ก็หิวเลย ซึ่งเราก็สามารถสั่ง Afternoon tea set ขึ้นมาทานที่ห้องได้นะ แบบไม่ต้องออกจากห้องก็นั่งจิบน้ำชายามบ่ายกันเก๋ๆ ชมวิวเมืองริมหน้าต่างได้นะจ๊ะ ได้อีกบรรยากาศในช่วงโควิดแบบนี้จริงๆ ค่ะ ซึ่งในเซ็ตเมนูก็มีทั้งคาว- หวานเลยค่ะ สโคนที่นี่อร่อยดีนะ ไม่แห้งเกินไปทานคู่กับแยมผลไม้ เนยอร่อยมากๆ ส่วนเครื่องดื่มก็สามารถสั่งได้ทั้งชาร้อน กาแฟ หรือ Soft Drink ต่างๆ ได้ตามชอบเลย





ช่วง 5โมงเย็น – 1 ทุ่มก็จะมี Happy Hour









เมนูอร่อยเพียบเลยค่ะ แต่ละวันก็จะพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูกันไป สั่งได้ไม่อั้นเลย







ยังไม่จบค่ะจิบน้ำชายามบ่ายแล้ว ช่วง 5โมงเย็น – 1ทุ่มก็จะมี Happy Hour ให้ได้อิ่มอร่อยกับคลับเล้าจน์ต่อเลย ที่นี่เรียกว่ามาพักต้องมีพุงแน่ๆ เลยจ้า คลับเล้าจน์ที่นี่เค้าจะเสิร์ฟของว่างตั้งแต่เบาๆ ไปจนหนักเลย และเครื่องดื่มแบบไม่อั้นเลยด้วย เมนู Salad Bowl เมนู Cheese Platter (cheese) เมนู Deep Fried Dory with Garlic and Chili Sauce เมนู Crab meat Pizza เมนู Seaweed with Chicken soup (แกงจืดสาหร่ายไก่) และเมนูขนม อย่าง Hokkaido Milk Cake และผลไม้สดตามฆดูกาล แต่ละวันก็จะพลัดเปลี่ยนเมนูให้ไม่เบื่อเลยค่ะ ที่สำคัญสั่งได้เรื่อยๆ จนกว่าจะหมดเวลาค่ะ ไม่ต้องทานมื้อเย็นแล้ว

ทานมื้อเช้าแบบอลังการ สั่งได้ไม่อั้นค่ะ





















มื้อเช้าก็อลังการนะส่วนตัวชอบอาหารเช้าที่สุดค่ะ เพราะว่ามีหลากหลายเมนูมากๆ แบบนานาชาติสุดๆ ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น ครบเลย เป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยสั่งได้เรื่อยๆ เลยค่ะ





เมนูก๋วยเตี๋ยวกับเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้ง





เมนูไข่ก็น่าทานมากๆ





มีมื้อเช้าแบบญี่ปุ่น และติ่มซำแบบจีนด้วยจ้า





ปิดท้ายด้วยขนมหวานอร่อยๆ หลากหลายเมนูให้เลือก







บรรยากาศที่สระว่ายน้ำของโรงแรม

นอกจากนี้ภายในโรงแรมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้บริการไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำบรรยากาศเหมือนอยู่บาหลี หรือสำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายเค้าก็มีห้องฟิตเนสให้ได้เข้าไปใช้ได้ด้วยนะ

อยากไปสัมผัสความสบายและอิ่มอร่อยแบบนี้กันแล้วใช่มั๊ย ไปค่ะ

พิกัด : โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก ติดต่อได้ที่ อีเมล [email protected]

หรือโทร 0 2632 9000 ต่อฝ่ายสำรองห้องพัก

Facebook: https://m.facebook.com/crowneplazabangkok/

LINE: @Crowneplazabkk

