วันนี้พามาชิวๆ ท่ามกลางขุนเขาที่เขาใหญ่กันบ้าง ที่นี่คือ Isaan-Isan Boutique Resort by Andacura Premium ค่ะ ขอบอกว่าที่นี่นั้นเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติแบบสุดๆ น่ามา Work From Hotel มากๆ เลยจ้า

Isaan-Isan Boutique Resort ที่พักสวยๆ โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติ เป็นที่พักสไตล์บูทีครีสอร์ทแบบอีสาน บรรยากาศภายในโรงแรมก็สบายๆ เงียบสงบ มองไปรอบๆ ก็จะเห็นถึงความเก๋ในเรื่องดีไซน์ที่ก็มีนำเอาศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานมาเป็นไอเดียไปจนถึงการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นการนำเอามาขาวม้าพื้นเมืองมาประดับตกแต่ง การนำเอาเครื่องจักรสานต่างๆ หรือหุ่นผีตาโขนลวดลายสวยๆ มาประดับซึ่งจะสะดุดตาตรงหน้าล็อบบี้นั่นเองค่ะ ส่วนภายในล็อบบี้ก็สวยนะ ระหว่างรอเช็คอินก็ถ่ายภาพรัวๆ เลยค่ะ

บรรยากาศที่ Isaan-Isan Boutique Resort เขาใหญ่











บรรยากาศแวดล้อมไปด้วยเขาและธรรมชาติ เหมาะแก่การพักผ่อนมากๆ ค่ะ

ภายในห้องพักที่เราได้พักกันในวันนี้ค่ะ





เลือกเป็นเตียงคู่จะได้นอนแบบสบายๆ กับเพื่อน ชิวมากค่ะ





ในส่วนของห้องพักที่นี่เค้าก็มีหลากหลายประเภทให้เลือกพักนะ ซึ่งแต่ละห้องตกแต่งในสไตล์อีสาน ป่นๆ ความเป็นญี่ปุ่นหน่อยๆ ด้วย ส่วนห้องพักที่เราได้พักกันในวันนี้เป็นห้องพักแบบ Superior Rooms ห้องขนาดกำลังพอดีๆ ประมาณขนาด 29 ตรม. ตกแต่งเรียบง่าย พร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในห้องครบครัน ห้องนี้จะอยู่ชั้นล่างของตัวตึกเป็นเตียงคู่ นอนสบายๆ จะมากับเพื่อนสนิท หรือมา WFH ที่นี่ก็ชิวๆ ดีนะคะ





มุมถ่ายรูปสวยๆ เมื่อมาที่นี่ต้องจัดสัก 100 รูปเลยค่ะ







มุมถ่ายรูปเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไปอีก เพราะมีต้นไผ่สวยๆ เป็นอุโมงค์ให้ยืนสวยๆ ถ่ายรูปกันค่ะ





วิวดีแบบนี้พลาดไม่ได้นะจ๊ะ





นั่งทานมื้อเย็นในบรรยากาศแบบอีสาน แบบงานวัด ดูหนังกลางแปลงคือได้ฟิวเวอร์











ชุดหมูกระทะ และ ชุดจิ้มจุ่ม พร้อมผักเครื่องเคียงแบบฟินๆ จ้า





ห้ามพลาดไฮไลท์มื้อเย็นท่ามกลางธรรมชาติ ชมบรรยากาศขุนเขา แสงแดดยามเย็น ทานหมูกระทะ จิ้มจุ่ม และเมนูอร่อยต่างๆ พร้อมชมหนังกลางแปลง ประหนึ่งนั่งทานข้าวที่งานวัดเลยทีเดียวค่ะ และมีเครื่องดื่มต่างๆ ในสไตล์อีสานให้เลือกลองกันด้วยนะ ห้องอาหารที่นี่เค้าก็จะเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นเมนูอีสานพื้นถิ่น อร่อยๆ รสชาติดี แซบอีหลีหลายเมนูเลยค่ะ





ชุดกับข้าวแบบอีสาน เสิร์ฟมาในปิ่นโตเก๋ๆ





เครื่องดื่มสไตล์ Isaan-Isan Boutique Resort

ส่วนอาหารเช้าก็เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ มีทั้งข้าวเหนียวหมูปิ้ง อาหารไทยที่ผลัดเปลี่ยนเมนูแต่ละวัน ชอบสุดๆ คือน้ำพริกตาแดงที่รสชาติเผ็ดถึงใจ แซ่บ!!! ทานคู่กับผักสดคืออร่อยมากๆ และมีเมนูอื่นๆ ให้เลือกเยอะเลย นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มอย่างชา กาแฟแบบโบราณให้ได้เลือกอิ่มอร่อยกันด้วยนะ ต้องไปลองแล้วจ้า

มื้อเช้าแบบจัดเต็มความจุก อิ่มฟินกับหลากหลายเมนูที่ห้องอาหารของทางรีสอร์ท บรรยากาศแบบอีสาน อีสาน เป็นห้องอาหารที่มีสีสันมากๆ เลยค่ะ และเมนูมื้อเช้าก็หลากหลายมากๆ

เมนูน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะ

















เดินเลือกตักได้แบบบุฟเฟ่ต์เลยนะ







แนะนำสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักฟิวธรรมชาติแบบนี้มาที่ Isaan-Isan Boutique Resort by Andacura Premium ที่นี่เลยค่ะ โปรโมชั่นสุดคุ้ม สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ ห้องพัก+มื้ออาหารสุดอร่อย เพียงจับคู่ปุ๊บ รับส่วนลดปั้บ 10% Pairing room with any packages get 10% discount.



พิกัด: Isaan-Isan Boutique Resort by Andacura Premium เลขที่ 54 ม.17 ต หมูสี อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30450

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 044-011-888

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/isaanandacura/

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย : Amontep Chaonikhom

