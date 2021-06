Z through by the zign Pattaya วิลล่าสุดหรู บรรยากาศดี ใกล้กรุง

วันนี้ชวนมาเช็คอินกับสถานที่สวยๆ ที่น่าพักผ่อนอีกหนึ่งที่กันค่ะ ที่นี่คือ โรงแรม ซีทรู บายเดอะซายน์ พัทยา (Z through by the zign Pattaya) โรงแรมสวยสไตล์วิลล่าบรรยากาศดี ห้องกว้างพักสบาย ชิวๆ ใกล้กรุง

Z through by the zign Pattaya วิลล่าสุดหรู บรรยากาศดี ณ เมืองพัทยา โรงแรมสวยใกล้กรุง จุดเด่นของที่นี่คือ สระว่ายน้ำกว้างขวาง เข้าถึงหน้าห้องพักเลยทีเดียว เหมือนห้องลอยอยู่เหนือน้ำ มองไปรอบๆ มีแต่สีฟ้าเต็มไปหมดเลยจ้า อารมณ์เหมือนมาเที่ยวมัลดีฟส์เลยทีเดียว สวยมากๆ ใครที่ชอบถ่ายรูปเตรียมเมมให้พร้อม ชุดว่ายน้ำต้องมี

บรรยากาศภายในโรงแรม ซีทรู บายเดอะซายน์ พัทยา (Z through by the zign Pattaya)

เข้าไปเช็คอินกันที่ล็อบบี้โรงแรมกันค่ะ

นอกจากความสวยอลังการของสระว่ายน้ำแล้วนั้น ในส่วนของห้องพักที่นี่ก็ตกแต่งได้สวยงามไม่แพ้วิวเลยค่ะ มีห้องหลายแบบให้เลือก ซึ่งจะเป็นวิลล่า 2 ชั้น วิวก็สวยไม่แพ้กันนะ ซึ่งมีทั้งหมด 4 โซนให้เลือก ประเภทห้องก็จะมี Deluxe Pool View Room ในโซน Light Pool View , Deluxe Pool Access โซน Ozone , Deluxe Pool View โซน Viva และ Deluxe Pool Access Room โซน Emotion โดยการตกแต่งจะเน้นในเรื่องของอารมณ์ ความรัก มีทั้งแบบสดใส แบบร้อนแรง แบ่งออกมาในรูปของสีสันที่ตกแต่งภายในห้อง เหมาะกับการพาคนพิเศษมาพักผ่อนเลยจ้า









โชคดีมากๆ วันที่ไปนั้นท้องฟ้าสดใส

เข้ากับบรรยากาศของสีสระว่ายน้ำที่มีความฟ้าเข้ากับท้องฟ้าเลย อากาศดีมากค่ะ

บรรยากาศภายในห้องพัก Deluxe Pool Access Room โซน Emotion





ห้องที่เราได้พักในวันนี้เป็น Deluxe Pool Access Room โซน Emotion อยู่ชั้นล่างของวิลล่า ติดกับสระว่ายน้ำ ห้องตกแต่งในโทนสีดำกับสีแดงให้อารมณ์ของความร้อนแรง แซ่บเวอร์ มากๆ โรแมนติกไปอีก ภายในห้องมีความเก๋ตรงที่เราสามารถมองเห็นพื้นน้ำอยู่ภายในห้องได้เลย ใครอยากได้ภาพเก๋ๆ ก็ดำน้ำลงไปใต้พื้นห้องแล้วถ่ายรูปนะคือเริ่ดมาก (แต่วันที่ผักไปคือไม่ได้ว่ายน้ำเลยค่ะ) ส่วนใครที่ชอบชิวๆ ออกไปนอนชมวิวสระว่ายน้ำ จิบเครื่องดื่มเย็นๆ ก็ดีนะ แบบไปพัทยาไม่ต้องไปพักที่พักติดทะเลก็เก๋ด้วยวิวสระว่ายน้ำได้ เก๋ๆ ว่าแล้วอยากไปพักอีก

เข้ามาชมห้องพักกันค่ะ ห้องนี้สีสันจัดจ้านมากๆ มีมุมนั่งเล่นกว้างขวาง ถัดขึ้นไปเป็นที่นอน

ซึ่งเตียงที่นี้ก็กว้างนอนสบายมากค่ะ ยกพื้นระหว่างห้องนั่งเล่นกับเตียงด้วยนะเก๋ๆ





บริเวณมุมนั่งเล่นของห้องค่ะ









สิ่งอำนวยความสะดวกบอกเลยว่าที่นี่เค้าก็ครบนะจ๊ะ ทั้ง Wifi ของใช้ภายในห้องน้ำ แอร์เย็นฉ่ำ อ่างอาบน้ำ สระว่ายน้ำ ห้องอาหาร Spazio และอื่นๆ เรียกได้ว่าเหมาะแก่การมาพักผ่อนจริงๆ ช่วงนี้เงียบสงบมากๆ และทางโรงแรมเค้าก็รักษาความสะอาดอย่างดีและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่ออย่างในช่วงโควิดแบบนี้สบายใจได้เลยจ้า

ห้องพักในโซนต่างๆ









ห้องพักโทนสีฟ้าสดใส น่าพักอีกห้องสำหรับเพื่อนฝูงและครอบครัว ค่ะ















ห้องพักในโทนสีชมพู หวานๆ น่ารัก เป็นความรักแบบหวานๆ โลกนี้สีชมพู

บรรยากาศบริเวณรอบๆ โรงแรมค่ะ









ห้องพักโทนสีเหลืองสดใส เหมาะกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ห้องกว้างขวาง

มีเตียงใหญ่ และเตียงเล็ก นอนชิวๆ 3 ท่านเลยจ้า











มื้อเช้าแบบเก๋ๆ ถ่ายรูปกับสระว่ายน้ำสวยๆ กันค่ะ

ถ่ายรูปกันจ้า





อาหารเช้าแบบ Floating Breakfast

และห้ามพลาดอาหารเช้าแบบเก๋ๆ ที่เสิร์ฟถึงห้อง วันนี้ผักให้เค้าเสิร์ฟเป็น Floating Breakfast แบบเก๋ๆ เอามาถ่ายรูปกับสระว่ายน้ำสวยๆ เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ Z through เลยค่ะมาที่นี่ต้องได้ถ่ายรูปกับอาหารเช้าในสระว่ายและถ่ายรูปกับวิวสระสวยๆ ด้วย เริ่ดมากแม่ เมนูอาหารเช้าเค้าคือจัดเต็มมากๆ มีเมนูเพียบเลยรับรองอิ่มไม่ว่าจะเป็นเมนู ไข่ เบเกอรี่ น้ำผลไม้ แพนเค้ก ชา กาแฟ จัดมาเต็มจริงๆค่ะ ที่เห็นในภาพสำหรับ 2 ท่านนะ เยอะมากๆ เลย อร่อยด้วยนะ

ถ่ายรูปรัวๆ เลยจ้า ใครอยากสัมผัสความสวยๆ มีรูปเก๋ๆ อัพลง Facebook หรือ IG ต้องมาค่ะ





ทานอาหารที่หน้าห้องพักชิวๆ เล่นน้ำกันไป

นอนอาบแดดสักหน่อย ชิวๆ









บรรยากาศยามค่ำคืน สวยๆ ค่ะ

อยากไปกันแล้วใช่มั๊ย ไปค่ะ จองเลย!!! ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะอิน

พิกัด : โรงแรม ซีทรู บายเดอะซายน์ พัทยา (Z through by the zign Pattaya ) เลขที่ 555/74 หมู่ 5 ถนนนาเกลือ 12 อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โปรโมชั่น June Wonder



🛏ห้องดีลักซ์ ชั้น 2 วิวสระน้ำ ( Deluxe Pool View) THB 2,499.-

🛏ห้องดีลักซ์ ติดสระน้ำ ( Deluxe Pool Access) THB 2,999.-

จองห้องพักที่ 👉 https://bit.ly/CheckZThrough

📌เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองห้องพัก

☎️ 038 – 225-097-8, 038225-862-3

📩 [email protected]

📱ไลน์ @zthroughpattaya

📲Facebook : Z Through by the Zign

🔖 ซื้อเว้าเชอร์ได้ 👉 โรงแรมโดยตรง หรือ Megatix: http://bit.ly/ZT66FlashSale

LINE Shop 👉 https://shop.line.me/@zthroughpattaya

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย : Amontep Chaonikhom

บทความเช็คอินกินเที่ยวแนะนำ