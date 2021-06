เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีชรีสอร์ท หัวหิน ที่พักติดทะเลบรรยากาศดี

วันนี้อยากชวนเพื่อนมานั่งชิวๆ ริมทะเล หยุดพักผ่อนแบบสบายๆ คลายความเครียดกันแบบ New Normal ในช่วงโควิด 19 ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ และปลอดภัย ที่ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีชรีสอร์ท หัวหิน (Centra by Centara Cha Am Beach Resort Hua Hin) แห่งนี้กันค่ะ

เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีชรีสอร์ท หัวหิน (Centra by Centara Cha Am Beach Resort Hua Hin) ที่พักติดทะเลบรรยากาศดี เงียบสงบพักผ่อนสบาย ที่นี่เป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทสวยติดชายหาดชะอำ เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการหนีความวุ่นวายจากในเมืองเข้ามาพักผ่อนชิวๆ ในราคาสบายกระเป๋า พร้อมห้องพักน่ารัก และวิวสวยๆ ของทะเลชะอำ

ที่พักติดทะเลสวยๆ น่าพัก

โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีชรีสอร์ท หัวหิน

(Centra by Centara Cha Am Beach Resort Hua Hin)

ในโซนสระว่ายน้ำหน้าห้องพักสามารถลงเล่นหน้าห้องได้เลย เริ่ดไปอีกค่ะ





บรรยากาศภายในโรงแรมน่าพักมากๆ ขอบอกเลยค่ะ





เมื่อเข้ามาพักที่นี่บอกเลยว่าไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ได้นะ เพราะในโรงแรมเค้ามีทั้งห้องอาหารที่ชื่อว่า ห้องอาหารแซนด์ ติดริมทะเลให้บรรยากาศสุดชิวมากๆ เค้าเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มราคาไม่แพง สำหรับใครที่ชอบเล่นน้ำเค้าก็สระว่ายน้ำกว้างขวางนะมีถึง 2สระเลยทีเดียว ส่วนสระว่ายน้ำกลางจะมาพร้อมสไลเดอร์และเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ ให้เด็กๆ ได้เล่นกันด้วย เก๋มากเวอร์ มีคลับคิท และฟิตเนส และถ้าใครลืมเอาชุดว่ายน้ำ หรืออยากจะทานขนม เครื่องดื่ม มินิมาร์ทเล็กจำหน่ายสินค้าให้เลือกซื้อกันได้ ร้านจะอยู่ตรงโถงล๊อบบี้โรงแรมนี่เองจ้า ไม่ต้องออกไปไหนเลยจริงๆ

พาครอบครัวและเด็กๆ มาเล่นน้ำกันค่ะ มีสไลเดอร์ด้วยนะ เด็กๆ ชอบมากๆ แน่นเลย





แค่บรรยากาศก็น่าไปแล้ว

ชมวิวบนระเบียงกันหน่อย





ห้องพักของเราในวันนี้เป็นห้องที่มองเห็นวิวทะเลค่ะ บรรยากาศดีมาก





ส่วนห้องพักแต่ละห้องเค้าก็ตกแต่งแบบเรียบๆ สไตล์มินิมอล สะอาดตา มีให้เลือกหลายประเภทเลย ไม่ว่าจะเป็น ห้องพูลแอดเซส เป็นห้องที่มีสระว่ายน้ำตรงระเบียงห้องเลย ลงเล่นชิวๆได้เลย หรือมากับคนรู้ใจจะเลือกเป็นห้องเอ็กเซ็กคูทีฟสวีท ห้องสวยกว้างขวางแบ่งเป็นสัดส่วนมีทั้งห้องรับแขก โซนมินิบาร์ เหมาะที่จะมากับครอบครัว หรือจะเลือกแบบห้องที่เห็นวิวทะเลอย่างห้องดีลักซ์โอเชี่ยนวิว ที่จะมองเห็นวิวทะเล ให้อีกอารมณ์ชิวๆ ดีเลยทีเดียวค่ะ และยังมีห้องอีกหลายประเภทก็ลองเลือกกันดูนะจ๊ะ และทุกห้องเค้ามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างดี และมีการตรวจวัดผู้เข้าพักทุกคนตามมาตรการความปลอดภัยด้วยนะ พักผ่อนแบบหายห่วงจ้า

ห้องกว้างขวางดีนะ





มื้อค่ำในบรรยากาศดีๆ มองวิวทะเล

บรรยากาศที่ห้องอาหารแซนด์ บรรยากาศริมทะเล ชิวๆ

ตอนที่ไปนั้นมีฝนพรำๆ เย็นสบายเชียวคะ

ทานมื้อค่ำกันค่ะ









เครื่องดื่มที่นี่เค้ามีหลากหลายแบบให้เลือกนะ อร่อยด้วยนะ ลองสั่งดื่มกันค่ะ

มื้อค่ำอร่อยๆ ไม่ต้องออกไปไหนไกลแนะนำห้องอาหารแซนด์ เป็นห้องอาหารวิวทะเลมีทั้งโซนที่เป็น Indoor ห้องแอร์เย็นๆ หรือจะ Outdoor ชิวๆ นั่งรับลมริมทะเลก็เก๋ให้เลือกตามชอบ ส่วนเมนูอาหารเค้าจะเสิร์ฟเป็นเมนูอาหารนานาชาติ เป็นแบบ A la carte เมนูแนะนำที่ต้องลอง อาทิ เมนูยำ 2 กษัตริย์ รสชาติแซ่บถึงใจ (ราคา290 บาท) เมนูซุปต้มยำกุ้ง เมนูนี้คือดีงามรสชาติกลมกล่อมถึงเครื่อง กุ้งตัวโตเนื้อเด้งหวานอร่อย (ราคา290 บาท) เมนูสเต๊กปลากะพงซอสเขียวหวาน เมนูนี้เด็ดตรงซอสเขียวหวานที่มีรสเข้มข้นเข้ากับเนื้อปลากะพงชิ้นโตเนื้อแน่นหวานเข้ากันลงตัวมากๆ ต้องลองค่ะ (ราคา 530 บาท) และขนมหวานอย่าง เมนูโอเปร่าเค้ก เมนูขนมปิดท้ายมื้ออร่อยได้ดีเลยมีความผสมผสานรสชาติที่หลากหลายรสชาติในเมนูเดียววาไรตี้สุดๆ เลยจ้า (ราคา 230 บาท) และยังมีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูให้เลือกอีกด้วยนะ

เมนูอาหารค่ำวันนี้ค่ะ มีทั้งคาว – หวาน เครื่องดื่ม ครบจบในที่เดียวเลยค่ะ

อิ่มอร่อยแบบไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยจ้า





เมนูยำ 2 กษัตริย์

เมนูสเต๊กปลากะพงซอสเขียวหวาน





เมนูซุปต้มยำกุ้ง

เมนูโอเปร่าเค้ก

บรรยากาศภายในห้องอาหารแซนด์

มื้อเช้า กับบุเฟ่ต์อิ่มแบบจุกๆ สบายพุง

บรรยากาศภายในห้องอาหารเช้า นั่งห่างๆ กันดีกว่าเนอะ

มื้อเช้าที่นี่เค้าก็จะเสิร์ฟเมนูแบบบุฟเฟ่ต์ มีทั้งอาหารไทยและเทศ ให้เลือกลิ้มรสกัน ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมีให้เลือกทั้งหมดและไก่ เมนูนี้ต้องลองค่ะ ซดร้อนๆ ตอนเช้าคือดีงาม อร่อยนะ ส่วนเครื่องดื่มมีโซนชากาแฟโบราณด้วย มีปาท่องโก๋ให้ทานคู่กันด้วยอร่อยดีค่ะ หรือจะทานอาหารเช้าแบบ Breakfast ก็มีแฮม ไส้กรอก และเมนูไข่ต่างๆ ให้เลือกด้วยนะ





น่าทานมั๊ยคะ อาหารเช้าของเราวันนี้เบาๆ ^^





ตักอาหารสวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะ

บรรยากาศริมทะเล





ถ่ายรูปกันหน่อยค่ะ









วิวสระว่ายน้ำสวยๆ ค่ะ

จองเลยจ้า ดีงามนะ 😘🌊🌴

🎉โปรโมชั่นปังๆ ที่ต้องห้ามพลาด!!!

ห้องพักดิลักซ์วิวทะเล 1 คืน

อาหารเช้า 1 มื้อ

อาหารกลางวัน 1 มื้อ

อาหารเย็น 1 มื้อ

อินเทอร์เน็ตไร้สาย​ (WI-FI)

📆ระยะเวลาการจองและเข้าพัก: ตั้งแต่วันนี้ -30 มิถุนายน 2564

📌 จองเลย: https://page.line.me/997eogsc

📍พิกัด : โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีชรีสอร์ท หัวหิน ( Centra by Centara Cha Am Beach Resort Hua Hin )

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 032-508-234

📲Facebook : https://m.facebook.com/centrachaam/ Centra by Centara Cha Am Beach Resort Hua Hin

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย : Amontep Chaonikhom

ขอบคุณภาพโดรน : โดยเพจเที่ยววัวตายควายล้ม

