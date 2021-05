ชวนมาพักผ่อนแบบชิวๆ ริมทะเลพร้อมกับย้อนวันวานอันแสนโรแมนติกที่หัวหินกันค่ะ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการย้อนวันวาน วันนี้เราเลยจะพามาสัมผัสความสวยงามสุดคลาสสิก ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน (Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin) แห่งนี้กันค่ะ

สัมผัสมนต์เสน่ห์ย้อนวันวานริมทะเลหัวหิน ณ Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin สถานที่แห่งความทรงจำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต้องบอกว่าถ้าใครได้มาพักที่นี่บอกเลยว่าจะติดใจสวยงามน่าหลงใหลจริงๆ ค่ะ

บรรยากาศภายในโรงแรม Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin









บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม





โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ตกแต่งในสไตล์โคโลเนียลย้อนยุคเป็นอาคารผสมผสานระหว่างปูนกับไม้สูงสามชั้นตัวอาคารใช้โทนสีขาวครีมหลังคาสีแดงโดดเด่นสวยงาม มีพื้นที่ติดชายหาดให้ได้ไปเดินเล่นชมวิวริมทะเลกัน ส่วนบริเวณโดยรอบของโรงแรมแวดล้อมไปด้วยต้นไม้และสวนไม้ดัดที่สวยงามร่มรื่น ตรงสวนไม้ดันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเซ็นทาราเลยค่ะ เพราะเค้าจะดัดต้นไม้ให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ยีราฟ ห่าน ผีเสื้อ กระต่าย กวาง สวยมากๆ ถ้าใครได้มาที่นี่จะต้องแวะเข้าไปถ่ายรูปในสวนสวยๆ นี้กันค่ะ และโรงแรมแห่งนี้ก็เปิดมายาวนานกว่าร้อยปีเลยทีเดียว เดิมจะรู้จักกันในยุคก่อนในชื่อ “โรงแรมรถไฟหัวหิน” เป็นโรงแรมที่มีความหรูหรามากๆ ในสมัยนั้น ถือว่าเป็นสถานที่พักตากอากาศชายทะเลแห่งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ จนมาถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา ก็ยังคงความคลาสสิกสวยงามน่าหลงใหลอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมในดวงใจใครหลายๆ คน เมื่อมาพักที่หัวหินต้องมาพักที่นี่เลยค่ะ แนะนำจริงๆ นะสวยมากๆ





บริเวณสวนไม้ดัดสวยๆ ในโรงแรม











ภายในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ก็จะประกอบไปด้วยอาคาร 3 อาคาร สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัย แต่ยังคงรูปทรงให้คล้ายกับอาคารเดิมเพื่อความสวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ โดยมีลักษณะและอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่แตกต่างกันออกไป โดยจะเน้นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุที่ทำจากไม้เป็นหลักค่ะจะเห็นได้จากลวดลายการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารจะใช้ไม้ส่วนใหญ่เลย อาคารทั้ง 3 ประกอบไปด้วย

อาคารเรลเวย์วิง (Railway Wing) หรืออาคารเก่าสมัยเป็นโรงแรมรถไฟเดิม เพดานห้องพักในอาคารนี้จะสูงเพื่อให้ระบาย อากาศได้ดีเนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และพื้นห้องพักจะใช้ไม้สัก

อาคารโคโลเนียลวิง (Colonial Wing) จะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ บรรยากาศภายในห้องพักจะสไตล์โคโลเนียล ของอังกฤษที่จะเน้นความหรูหรา สุขุม นุ่มนวล อุปกรณ์ตกแต่งห้องก็ยังเน้นใช้วัสดุที่เป็นไม้เป็นหลัก โทนสีห้องจะออกสีน้ำตาล

อาคารการ์เด้นวิง (Garden Wing) ห้องจะมีลักษณะที่ใหญ่และสว่างกว่าห้องพักของอาคารอื่น ๆ เฟอร์นิเจอร์ก็ยังคงใช้ไม้ เป็นวัสดุหลัก อาคารนี้เหมาะสำหรับแขกที่รักความเงียบ และสงบ ไม่พลุกพล่าน ทัศนียภาพโดยรอบจะเป็นสวนสวยให้เห็นโดยรอบ รวมทั้งมีสระว่ายน้ำ และน้ำพุประดับเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับอาคารนี้





ห้องพักแบบวิลล่า









ห้องนั่งเล่นในวิลล่าซึ่งแยกออกมากจากตัวห้องนอน











สระว่ายน้ำขนาดเล็กอยู่ในตัววิลล่า ชิวๆ สบายๆ เป็นส่วนตัวมากๆ ค่ะ

และมีในส่วนของวิลล่า สำหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวหรือจะพาครอบครัวและคนพิเศษ มาพักผ่อน วิลล่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่บอกเลยว่าสวยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นบ้านไม้สีขาวภายในตกแต่งสวยงาม มี1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่นที่แยกออกมาข้างนอก มีห้องน้ำทั้งข้างในห้องนอนและด้านนอก มีสระส่วนตัวอยู่ภายในวิลล่า จะนั่งจะนอนชิวๆ ก็สบายและเป็นส่วนตัวมากๆ ค่ะ

บรรยากาศภายในห้องน้ำในห้องพักวิลล่ามีความหรูหราสวยงาม

ห้องพักสามารถแบ่งตามชนิดของห้องได้ ดังนี้



• ห้องพักแบบดีลักซ์ จำนวน 87 ห้อง ราคาเริ่มต้น 5,500++ บาท (Deluxe Room)



• ห้องพักแบบพรีเมียม ดีลักซ์ จำนวน 32 ห้อง ราคาเริ่มต้น 6,000++ บาท (Premium Deluxe Room)



• ห้องพักแบบแฟมิลี่ จำนวน 17 ห้อง ราคาเริ่มต้น 6,500++ บาท (Family Room)



• ห้องพักแบบแฟมิลี่ พูลเทอร์เรส จำนวน 21 ห้อง ราคาเริ่มต้น 7,200++ บาท (Family Room Pool Terrace)



• ห้องพักแบบพรีเมียม ดีลักซ์ คลับ จำนวน 21 ห้อง ราคาเริ่มต้น 8,000++ บาท (Premium Deluxe Club Room)



• ห้องพักแบบสวีท จำนวน 31 ห้อง ราคาเริ่มต้น 9,000++ บาท

(Suite)

ห้องพักวิลล่าสามารถแบ่งตามชนิดของห้องได้ ดังนี้



• วิลลา 1 ห้องนอน การ์เดน วิว จำนวน 4 หลัง ราคาเริ่มต้น 9,900++ บาท

(Villa One Bedroom Garden View)



• พูล วิลลา 1 ห้องนอน จำนวน 16 หลัง ราคาเริ่มต้น 10,500++ บาท

(Villa One Bedroom with Private Pool)



• พูล วิลลา สวีท 1 ห้องนอน จำนวน 22 หลัง ราคาเริ่มต้น 11,500++ บาท

(Villa One Bedroom Suite with Private Pool)



จำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 209 ห้อง และ วิลล่า จานวน 42 หลัง

บรรยากาศภายในห้องพักแบบพรีเมียม ดีลักซ์





เตียงใหญ่กว้างขวางนอนสบายมากๆ





มีมุมโต๊ะทำงานและตู้มินิบาร์ในห้องนอน

ชมวิวนอกระเบียง





สำหรับห้องพักของเราในวันนี้เป็น ห้องพักแบบพรีเมียม ดีลักซ์ (Premium Deluxe Room) สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ แต่ต้องบอกเลยว่าขนาดเตียงคู่คือใหญ่ซะใจมากๆ ประหนึ่งเตียงเดี่ยวมารวมกันเลยค่ะ ภายในห้องก็ยังคงสไตล์โคโลเนียลย้อนยุคตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีเพดานที่สูงโปร่งให้ความรู้สึกโล่งสบายดีค่ะ ห้องที่ผักได้เข้าไปพักจะมองเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นพอดีค่ะ และมองเห็นทะเลหน่อยๆ ด้วย ใครที่ตื่นเช้าออกมาชมพระอาทิตย์ขึ้นก็โรแมนติกเหมือนกันนะ ในส่วนของห้องที่ผักได้พักจะมีมื้อเช้า และตั้งแต่ห้องพักที่เป็นห้องสวีทและวิลลาจะมีในส่วนของบริการจาก เดอะ คลับ (The Club) ให้ไปจิบน้ำชาและทานขนมกันชิวๆ ช่วงบ่ายได้ด้วยนะ เราได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ เริ่ดมากๆ

บริเวณสระว่ายน้ำวิวทะเล

สวนวงกตสวยๆ

นอกจากจะมีห้องพักสวยๆ ให้เลือกแล้ว ภายในโรงแรมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการแก่ลูกค้ามากมาย อาทิ



– สระว่ายน้ำ สำหรับผู้ใหญ่ 4 สระ สำหรับเด็ก 4 สระ

– สนามวอลเลย์บอลชายหาด

– สนามเปตอง

– ลานหมากรกขนาดยักษ์ (ซึ่งสามารถเล่นได้จริง)

– ห้องเกมส์และสนุกเกอร์

– สนามเทนนิส

– สโมสรสำหรับเด็กเล็ก (Kid’s Club)

– โต๊ะปิงปอง

– สนามพัตต์กอล์ฟ 2 สนาม





และมีห้องอาหารที่พร้อมเสิร์ฟเมนูอร่อยให้ฝากท้องกันด้วยค่ะ ตั้งแต่มื้อเช้าที่ ห้องอาหารเรลเวย์ (Railway Restaurant) ช่วงกลางวันจิบน้ำชาและทานขนมอร่อยๆ ได้ที่ เดอะ มิวเซียม คอฟฟี่แอนด์ที คอร์นเนอร์ (The Museum Coffee & Tea Corner) ที่บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ รวมถึงเบเกอรี่และอาหารว่าง และมื้อค่ำสุดโรแมนติกริมทะเลที่ห้องอาหารโคสต์ บีชคลับแอนด์บิสโทร (COAST Beach Club & Bistro) มาพักที่นี่ครบจบในที่เดียวจริงๆ ถือว่าเป็นที่พักผ่อนที่เหมาะกับคู่รัก ครอบครัวและเพื่อนๆ จริงๆ เลยค่ะ

จิบน้ำชาทานขนมกันที่ เดอะ คลับ (The Club)













บรรยากาศภายใน เดอะ คลับ





















สำหรับ เดอะ คลับ (The Club) จะให้บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ ขนมของว่างให้สำหรับแขกผู้มาใช้บริการห้องสวีทและวิลล่าให้ได้ไปอิ่มอร่อยยามบ่ายกัน ซึ่งเมนูอาหารจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์มีทั้งขนม เครื่องดื่ม ไว้บริการ

บริเวณเดอะ มิวเซียม คอฟฟี่แอนด์ที คอร์นเนอร์

ของใช้โบราณตั้งแต่สมัยยังเป็นโรงแรมรถไฟ









เสิร์ฟของว่างแบบไทยๆ พร้อมน้ำชาหอมอร่อย









หรือสำหรับใครที่ไม่ได้ลิ้มลองของว่างที่เดอะ คลับ แวะไปนั่งจิบน้ำชาสวยๆ ทานขนมอร่อยๆ ที่ เดอะ มิวเซียม คอฟฟี่แอนด์ที คอร์นเนอร์ (The Museum Coffee & Tea Corner) เป็นบริเวณล็อบบี้เก่าตั้งแต่สมัยยังเป็นโรงแรมรถไฟ ที่นี่เค้าก็ให้บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ รวมถึงเบเกอรี่และอาหารว่าง พร้อมชมวิวสวยๆ ของสวนไม้ดัด และชมข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่สมัยรถไฟเก่ามากมายหลายอย่างเก็บไว้ตกแต่งที่นี่ด้วย

มื้อค่ำริมทะเลสุดแสนโรแมนติก







นั่งทานมื้อค่ำพร้อมเสียงเพลงจากนักร้องและนักดนตรีแบบสดๆ





มื้อค่ำสุดโรแมนติกริมชายหาด ที่ห้องอาหารโคสต์ บีชคลับแอนด์บิสโทร (COAST Beach Club & Bistro)











เสิร์ฟเครื่องดื่มหลากสีสัน อร่อยชื่นใจ

สเต็กเนื้อสุดพรีเมี่ยม เนื้อนุ่มอร่อยจนต้องสั่งเพิ่มรัวๆ เลยค่ะ











ที่ห้องอาหารนี้จะอยู่ริมชายหาดมองเห็นวิวทะเลสวยๆ ยามเย็น จะเสิร์ฟอาหารนานาชาติสไตล์ “คอสโมโพลิแทน” (Cosmopolitan) เคล้ากลิ่นอายตะวันตกแต่ผสานรสชาติแบบตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวอาหารจะเป็นแบบ อะ ลา คาร์ท (à la carte) ให้เลือกทานตามชอบเลยค่ะ โดยเมนูต่างๆ ของที่นี่ถูกรังสรรค์เมนูอร่อยโดยเชฟมากประสบการณ์ พร้อมทั้งคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกมาเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองกันสดใหม่ทุกวันรับรองว่าอร่อยถูกปากแน่นอนเลย เมนูที่ห้ามพลาดถ้ามาที่นี่ต้องลอง อาทิ เมนูกริลล์ร้อนๆ จากเตาอย่างสเต็กเนื้อต่างๆ อาหารทะเลสดใหม่ พาสต้าและพิซซ่าสไตล์อิตาเลี่ยนแบบต้นตำรับ รวมถึงสลัดนานาชนิดให้คุณเลือกรับประทานกัน









เมนูแนะนำ ได้แก่ เมนูทูน่า เซบิเช่ ทอสทาดา (Tuna Ceviche Tostadas) (ราคา 310++ บาท) , เมนูสลัดพาวเวอร์ โบวล์ (COAST Power Bowl) (ราคา 390++ บาท) , เมนูสลัดแซลมอน เดรสซิ่งขิงและน้ำผึ้ง (Salmon Salad With Fresh Ginger & Honey Dressing) (ราคา 320++ บาท) , สเต็กพอร์คชอปคู่ซอสเปปเปอร์คอร์นรสเข้ม (Pork Chop With Peppercorn Sauce) (ราคา 390++ บาท) , เมนูสเต็กเซอร์ลอยน์แองกัสคู่ซอสไวน์แดง (Angus Sirloin Steak With Red Wine Jus) ( ราคา 890++ บาท) , เมนูสเต็กปลาหิมะคู่ซอสครีมไวน์ขาวส้มยูสุและมันฝรั่งบด (Snow Fish with Orange & White Wine Sauce) (ราคา 550++ บาท) , เมนูสปาเก็ตตี้หอยทะเลครีมซอสไวน์ขาว (Mussel & Clam Pot) (ราคา 290++ บาท) ปิดท้ายด้วยเมนูขนมหวานอย่าง เมนูเครมบรูเล่ ลำไย (Longan Crème Brûlée) (ราคา 220++ บาท) และ เมนูแอปเปิล ครัมเบิล คู่ซอสครีมวานิลลา (Apple Crumble with Vanilla Sauce) ( ราคา 210++ บาท)

**ให้บริการตลอดทุกวันสำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ แบบรายการอาหาร อะ ลา คาร์ท (à la carte) ในราคาเริ่มต้น 140++ บาท

วิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ระเบียงห้องพัก อากาศสดใสยามเช้าค่ะ

ห้องอาหารเรลเวย์ (Railway Restaurant)

บรรยากาศภายในห้องอาหาร













มื้อเช้าที่ห้องอาหารเรลเวย์ (Railway Restaurant)



สำหรับอาหารเช้าของห้องอาหารเรลเวย์จะเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ การตกแต่งภายในห้องอาหารเหมือนชานชาลารถไฟสวยมากๆ มีให้นั่งทานทั้งข้างนอกวิวสวนสวยๆ หรือจะนั่งทานด้านในแอร์เย็นๆ ก็เลือกได้ตามชอบเลยค่ะ ส่วนเมนูอาหารก็มีหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเมนูไข่ต่างๆ ขนมปังเบเกอร์รี่ ขนมจีบซาลาเปา ซูชิ สลัดผัก ผลไม้ อาหารไทย และห้ามพลาดเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้ สมูทตี้ของทางโรงแรมนะจ๊ะเพราะว่าอร่อยสดชื่นมากๆ เวลาดื่มยามเช้าต้องลองนะ







นั่งทานมื้อเช้าอร่อยๆ พร้อมวิวสวนสวยๆ ยามเช้าค่ะ

สำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนในวันหยุด หรืออยากจะลาพักร้อนมาที่หัวหิน แนะนำว่ามาพักที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน (Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin) แห่งนี้คุณจะได้สัมผัสความสะดวกสบายและความสวยงามของที่แน่นอนค่ะ จองเลย ^^

พิกัด : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน เลขที่ 1 ถ. ดำเนินเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110



ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ : +66 (0) 3251 2021-38 แฟ็กซ์: +66 (0) 3251 1014



อีเมลล์: [email protected] เว็บไซต์: www.centarahotelsresorts.com

ข้อมูลโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย Amontep Chaonikhom

