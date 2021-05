พามาดินเนอร์สุดหรู พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆ และพักผ่อนแบบชิวๆ ที่ห้องสวิทสุดหรูหรา กันที่ BANYAN TREE BANGKOK โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ย่านสาทรนี่เองค่ะ

ช่วงนี้หลายๆ คนอาจจะรู้สึกเบื่อๆ รู้สึกอยากพักผ่อนแต่ออกไปไหนมาไหนลำบากแต่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ มาค่ะมา Staycation สุดชิวกันที่ Banyan Tree Bangkok (โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ) เลย เพราะช่วงนี้เค้ามีโปรดีงามมากๆ ทั้งอร่อยอิ่มท้องกับดินเนอร์สุดหรูบน ห้องอาหาร Vertigo Twilight รูฟท็อปวิวสวยๆ 360 องศา พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารแสนอร่อย ให้คุณได้สัมผัสรสชาติแบบจัดเต็มและที่สำคัญยังได้พักที่ห้องสวีทสุดหรูหรา ทั้งหมดนี้ราคาหลักพันนะจ๊ะแต่คุ้มเวอร์ ไม่จองตอนนี้จะให้จองตอนไหน จองปุ๊บค่อยมาพักก็ยังได้นะเออ…

Banyan Tree Bangkok ที่พักผ่อนสุดหรูกับดินเนอร์สุดแสนพิเศษ





บรรยากาศบริเวณล็อบบี้ของทางโรงแรม

วันนี้ห้องที่ได้พักเป็นห้องสวีทที่ต้องบอกว่าสวยมากๆ มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง แบบเป็นสัดเป็นส่วนได้ลงตัว มีมุมนั่งเล่น ที่มีโซฟานุ่มๆ ให้นั่งชิวๆ ทั้งในห้องนอนและห้องรับแขก ใครที่ต้องทำงานก็มีโต๊ะทำงานกว้างๆ ให้ได้นั่งทำงานชิวๆ ได้เลย พร้อม Wifi ส่วนเตียงนอนที่กว้างนอนหลับสบาย ภายในห้องก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบมากๆ

ห้องสวีทสวยงามกว้างขวาง





บรรยากาศภายในห้องพัก มีการแบ่งสัดส่วนได้ลงตัวสวยงาม





ส่วนกลางห้องจะเป็นห้องนอนมีประตูเปิด-ปิดระหว่างห้องรับแขกได้





ห้องรับแขก มุมโต๊ะทำงาน และมินิบาร์









และความพิเศษถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ คือเสิร์ฟ ชุดน้ำชายามบ่าย ในห้องนอนเลยค่ะ ไม่ต้องออกไปทานข้างนอกอยู่ในห้องก็นั่งสวยๆ จิบน้ำชายามบ่าย ทานขนมของว่างได้ที่ห้องของตัวเอง ดีนะบอกเลย ส่วนเมนูที่เสิร์ฟก็อร่อยเราสามารถเลือกเครื่องดื่มได้ด้วยชุดนี้สำหรับ 2 ท่านนะ ฟินๆ กันไปค่ะ

จิบน้ำชายามบ่ายที่ห้อง สวยๆ ค่ะ













เมนูในชุดน้ำชายามบ่ายก็จะมีทั้งเมนูที่เป็นของคาวและของหวานรสชาติอร่อยดีนะ













มื้อค่ำ Vertigo Twilight





บรรยากาศที่ Vertigo Twilight





วิวเมืองสวยๆ รอบทิศทางลมพัดเย็นสบายดีค่ะ

แนะนำขึ้นไปช่วง 5 โมงเย็นเป็นต้นไปวิวสวยมาก





มื้อค่ำ แสนโรแมนติกชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองสวยๆ ยามค่ำคืน ณ Vertigo Twilight ห้องอาหารบนชั้นรูฟท็อปสวยๆ ที่ได้รับความนิยมสุดๆ ด้วยบรรยากาศที่สวยๆ ที่มองวิวเมืองได้รอบทิศ และอาหารที่เสิร์ฟทุกเมนูรังสรรค์ความอร่อยด้วยเชฟมากประสบการณ์และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างดีมาปรุงเมนูอร่อยเสิร์ฟทุกค่ำคืน เมนูอาหารครั้งนี้เราได้ลิ้มรสถึง 4 คอร์สทั้งเมนูคาว- หวาน และเครื่องดื่ม เลยทีเดียวค่ะ ได้นั่งทานอาหารอร่อยๆ และชมวิวสวยๆ โรแมนติกมากๆ





มีมุมถ่ายรูปมหาชน ที่ใครมาที่นี่จะต้องถ่ายรูปสวยๆ เช็คอินกัน

เริ่มเมนูแรกเป็นสลัดอร่อยๆ

ดื่มด่ำกับเมนูซุปรสชาติกลมกล่อม

เลือกเมนูหลักได้สำหรับสายเนื้อต้องลองสเต๊กเนื้อชิ้นโตจานนี้

สำหรับคนไม่ทานเนื้อสามารถเปลี่ยนเป็นเมนูปลาได้นะจ๊ะ อร่อยมากๆ

ปิดท้ายด้วยขนมหวานอร่อยๆ





เครื่องดื่มก็มีให้เลือกดื่มหลากเมนูสีสวยรสชาติก็อร่อยสดชื่นด้วยค่ะ





มื้อเช้าแสนอร่อยที่ห้องอาหารร่มไทร

ห้องอาหารร่มไทร

นั่งทานอาหารชิวๆ ยามเช้ากันค่ะ









บรรยากาศภายในห้องอาหารร่มไทร

มื้อเช้า ที่ห้องอาหารร่มไทร ห้องอาหารชั้นล่างของล็อบบี้ ห้องอาหารตกแต่งสวยงามมีกระจกบานใหญ่ให้มองเห็นวิวสวนสวยๆ ด้านนอก บรรยากาศชิวๆ ดี ช่วงนี้ห้องอาหารจะเสิร์ฟเมนูเป็น บุฟเฟ่ต์ All You Can Eat อยากทานอะไรก็สั่งพนักงานได้เลย มีทั้งอาหารไทย อาทิ ผัดไทยกุ้งสด ข้าวผัด ข้าวต้มหมู/ไก่/กุ้ง ก๋วยเตี๋ยว หรือชอบทานเมนู Breakfast นานาชาติ ก็มีให้เลือก อาทิ เมนู Bakery Basket ต่างๆ เช่น Croissant ,Danish หรือเมนูไข่ อย่างเมนู Ham Eggs Benedict ก็น่าทาน พร้อมเครื่องดื่มชา กาแฟ ช็อกโกแลต และอื่นๆ อีกมากมายให้เลือกทานเพียบเลยค่ะ















ข้าวผัดกุ้งกับผัดไทยกุ้งสด น่าทานทั้งนั้นเลยค่ะ





ไปค่ะ อยากสัมผัสความหรูหราทั้งที่พักและดินเนอร์อร่อยๆ ในราคาหลักพันช่วงนี้ต้องจองเลยสวยจริงอะไรจริง และอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ









พิกัด : BANYAN TREE BANGKOK เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-679-1200

เฟสบุ๊ค : https://m.facebook.com/BanyanTree.Bangkok/

🎉 โปรโมชั่น Vertigo Twilight

ㆍเซ็ทอาหารค่ำ 4 คอร์ส สำหรับ 2 ท่าน ที่ เวอร์ที่โก้

ㆍห้องพักประเภทสวีทหนึ่งห้องนอน 1 คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

ㆍชุดน้ำชายามบ่าย 1 ชุด เสิร์ฟในห้องหรือที่ลือบบี้

ㆍSunset drink ที่เวอร์ทิโก้ ท่านละ 1 แก้ว

ราคา 5,999 บาท (สำหรับ 2 ท่าน ) เวาเซอร์สามารถใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2564

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย Amontep Chaonikhom

บทความเช็คอินกินเที่ยวแนะนำ