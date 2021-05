ช่วงนี้ร่างกายต้องการพักผ่อน หลังจากต้องพบเจอกับปัญหามากมายในโลกกว้าง และเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน เพื่อนๆ เป็นเหมือนกันมั๊ยคะ ถ้าเป็นก็หาเวลาผ่อนคลายกันบ้างนะความเหนื่อยล้าเหล่านี้จะได้หายไป เติมพลังชีวิตบ้างก็น่าจะดี เริ่มจากการเปลี่ยนที่นอนก่อนเลย มานอนในที่ใหม่ๆ บรรยากาศใหม่ๆ กันบ้างก็ได้นะ

Sheraton Grande Sukhumvit #Staycation สุดสบายกับที่พักสุดหรูหราในราคาหลักพัน!! ไม่จองตอนนี้จะไปจองตอนไหน จองไว้ก่อนค่อยมาพักยังไม่สายเพราะราคานี้มีช่วงนี้เท่านั้นนะขอบอก

บรรยากาศด้านหน้าโรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit

ภายในล็อบบี้ของทางโรงแรมสำหรับเช็คอิน/เช็คเอ้าท์และนั่งพักผ่อนค่ะ

อย่างวันนี้จะพาเพื่อนๆ มา Staycation ในโรงแรมแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว นั่นก็คือ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล (Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok) นี่เองจ้า ใจกลางกรุงมากๆ แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ ร้านอาหารต่างๆ และแหล่งช้อปปิ้งอย่างศูนย์การค้า Terminal 21 เดินทางก็สะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า ทั้ง BTS สถานีอโศก และ MRT สถานีสุขุมวิท จะช้อปปิ้งก่อนหรือจะพักผ่อนยาวๆ ที่โรงแรมก็ได้









บรรยากาศภายในโรงแรม

Sheraton Grande Sukhumvit (เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท) เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว แค่เดินเข้าไปภายในโรงแรมก็รู้สึกหรูหราแล้วค่ะ เหมือนไปเที่ยวต่างประเทศเลยทีเดียว ตั้งแต่การตกแต่งภายในโรงแรมด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิกแบบยุโรปผสมผสานความร่วมสมัย ซึ่งมีความคลาสสิกสวยงามมีเอกลักษณ์ไปจนถึงห้องพักในแต่ละห้องก็ตกแต่งได้เรียบหรู บรรยากาศเหมือนพักในรีสอร์ทแต่มีความ Luxury บรรยายไม่ถูกต้องมาสัมผัสเองค่ะ

ห้องอ่านหนังสือ หรือนั่งชิวๆ พักผ่อนสบายๆ ค่ะ

เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท มีห้องพักให้เลือกใช้บริการกว่า 420 ห้อง พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม อาทิ ห้องประชุมสำหรับจัดงานประชุมหรืองานแต่งงานด้วยทีมงานมืออาชีพ มีห้องอาหารและบาร์ซึ่งได้รับรางวัล อาทิ ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ (Orchid Café) ห้องอาหารรอสซินีส์ (Rossini’s) เดอะ ลิฟวิ่ง รูม (The Living Room) เดอะ ศาลา (The Sala) บาร์สุ (BarSu) และห้องอาหารอื่นๆ อีกมากมาย มีบริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชม. พร้อมการบริการที่ครบครัน เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ หรือใครอยากผ่อนคลายลองไปที่ สปา ที่เดอะ แกรนด์ สปา (The Grande Spa) กันได้ และฟิตเนส สำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย พร้อมเครื่องเล่นหลากหลายประเภทให้ได้ฟิตหุ่นกัน สำหรับสายชิว ชอบดูหนัง ฟังเพลง เล่นมือถือ เค้ามีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้ได้ใช้บริการด้วย มีบริการรถรับส่งสนามบิน บริการคอนเซียช และอื่นๆ อีกมากมาย เรียกว่ามาพักผ่อนที่นี่ไม่ต้องกังวลใดใดเลยค่ะ พักผ่อนสบายแน่นอน





บริเวณสระว่ายน้ำที่ The Sala เป็นสถานที่พักผ่อน ว่ายน้ำกัน จะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ต้นไม้นานาพันธุ์ ร่มรื่นสุดๆ เลยค่ะ มีความพิเศษตรงที่สระว่ายน้ำจะไม่ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอย่างที่เราคุ้นเคยกัน แต่จะเป็นเหมือนแม่น้ำที่มีความคดเคี้ยว อีกความพิเศษคือเวลาคุณว่ายน้ำอยู่คุณจะได้ฟังเพลงใต้น้ำได้ด้วย คือเก๋มากค่ะ





ห้องแบบ Luxury Suite, 1 Bedroom Suite

ห้องแบบ Luxury Suite, 1 Bedroom Suite





ห้องพักที่นี่ก็มีหลากหลายประเภทให้เลือกนะ แต่วันนี้เราได้พักห้องแบบ Luxury Suite, 1 Bedroom Suite เป็นห้องที่ดีงามมากๆ ค่ะ มีความกว้างขวางมากๆ มีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากแบ่งเป็นสัดส่วนดีมาก แน่นอนว่ามี 1 ห้องนอนซึ่งก็กว้างโปร่งสบายน่านอนมากๆ เตียงก็นุ่มสบาย และภายในห้องนอนก็จะมีมุมแต่งตัว มีมุมสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนเอนกายชิวๆ มี 2 ห้องน้ำ ทั้งภายในห้องนอน 1 ห้อง และข้างนอกอีก 1 ห้อง รวมเป็น 2 ห้องเลยนะ มีห้องนั่งเล่นด้านนอกด้วย มีมุมโต๊ะทำงานให้สำหรับใครที่ต้อง WFH ในช่วงนี้ด้วยคือไม่ไปไหนแล้วค่ะ แค่อยู่ในห้องก็รู้สึกสบายแล้ว มีความเป็นส่วนตัวมากๆ และภายในห้องก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน ลากกระเป๋าใบเดียวอยู่ชิวๆ เลยค่ะ





สะดวกสบายมีห้องน้ำภายในห้องนอน และ ห้องแต่งตัวแบ่งเป็นสัดส่วนได้ลงตัว

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นสบู่ แชมพู โลชั่น ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแบรนด์ THANN เป็นที่รู้จักกัน





ในส่วนของห้องน้ำอีกห้องที่อยู่ทางด้านห้องโถงสำหรับรับแขก







มุมของห้องนั่งเล่น และมุมโต๊ะทำงาน ที่ดูกว้างขวางสวยงาม

ยังมีห้องต่างๆ ที่ดูหรูหรามากๆ อีก 2 แบบให้ได้เลือกด้วยนะ อาทิ ห้องพักแบบ Presidential Suite และ ห้องพักแบบ Royal Suite ซึ่งต้องบอกว่าหรูจริงอะไรจริงค่ะ

ห้องพักแบบ Presidential Suite

ห้องพักแบบ Presidential Suite













ห้องพักแบบ Presidential Suite ที่มีห้องนอน 1 ห้อง ห้องโถงรับแขก มุมโต๊ะทำงาน ซึ่งห้องนี้กว้างมากๆ ประมาณ 117 ตร.ม. เลยทีเดียวค่ะ

ห้องพักแบบ Royal Suite





ห้องโถงรับแขกที่กว้างขวาง

ห้องนอนเตียงแบบคิงไซส์





ห้องแต่งตัวและห้องน้ำที่ดูหรูหรา

ห้องพักแบบ Royal Suite ห้องกว้างประมาณ 248 ตร.ม. มีห้องนอน 1 ห้อง มีห้องแต่งตัว มีห้องโถงรับแขก มีห้องสำหรับประชุม มีห้องนั่งเล่นแบบ Outdoor บริเวณทางเดินไปห้องนอน ห้องนี้สวยมากๆ ค่ะ





มื้อค่ำแสนอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ (Orchid Café)





ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ (Orchid Café)

บุฟเฟ่ต์นานาชาติอร่อยๆ แบบไม่อั้น















เหล่าบรรดาซีฟู้ดต่างๆ ก็น่าทานมากๆ ค่ะ









ซูชิและซาซิมิ ต่างๆ ก็อร่อยนะ





หลังจากพักผ่อนหย่อนใจในช่วงกลางวันไปแล้ว มื้อค่ำวันนี้ต้องห้ามพลาดบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ที่ ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ (Orchid Café) อยู่ชั้นเดียวกับล็อบบี้ของโรงแรม ซึ่งเป็นห้องอาหารที่ได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of Excellence” จาก TripAdvisor เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอย่างด้านบุฟเฟ่ต์คุณภาพเยี่ยมอีกด้วย ว้าวมากๆ เลยค่ะ ซึ่งเมนูที่เสิร์ฟที่ห้องอาหารนี้ก็จะมีทั้งเมนูอาหารไทยสูตรอร่อยรสดั้งเดิม เมนูอาหารนานาชาติ อย่างเช่น ญี่ปุ่น อาท ชิ ซาชิมิ และเทมปุระต่างๆ รวมไปถึงอาหารแถบตะวันออกกลาง และเนื้อย่างเกรดพรีเมี่ยมอาทิ เนื้อวัว และเนื้อแกะ ก็มีให้เลือกทานหลากหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ยังมีขนมหวานที่ห้ามพลาดเลยค่ะ ทานกันแบบจุกๆ ไม่อั้นรับรองฟินเวอร์







มื้อเช้าแสนอบอุ่นเติมพลังให้เช้าวันใหม่ ที่ห้องอาหารรอสซินีส์ (Rossini’s)





ห้องอาหารรอสซินีส์ (Rossini’s)















บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า

มีเมนูอาหารเช้าที่หลากหลายให้เลือกทาน









หลังจากผ่านค่ำคืนอันแสนหวานกับห้องพักที่แสนสบายแล้ว ตื่นเช้ามาในวันสดใส กับบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าแสนอร่อยแบบชิวๆ กันที่ห้องอาหารรอสซินีส์ (Rossini’s) ค่ะ ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องอาหารแนะนำเลย เป็นห้องอาหารอิตาเลียนที่ดีที่สุด เพราะได้รับได้รับรางวัล L’Assiette หรือมิชลินเพลท ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นห้องอาหารคุณภาพดีที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่และปรุงอย่างพิถีพิถันอีกด้วย ว้าวอีกแล้วค่ะ ซึ่งปกติมื้อเช้าของทางโรงแรมจะจัดที่ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่ แต่ช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาจัดที่ห้องนี้กันบ้าง ซึ่งเมนูอาหารเช้าก็มีทั้งอาหารไทย และเทศให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวต้ม เมนูก๋วยเตี๋ยว เมนูไข่ต่างๆ ขนมปัง และผลไม้นานาชนิด ก็เลือกทานได้ตามชอบเลยค่ะ เปิดให้อิ่มอร่อยตั้งแต่ 6.30 น. – 10.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ และ 6.30 น. – 11.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลาและสถานที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของทางโรงแรมนะคะ)

ถ้าใครกำลังอยากเปลี่ยนที่นอนลองชวนคนรู้ใจหรือครอบครัวมาพักผ่อนกันที่ Sheraton Grande Sukhumvit (เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท) แห่งนี้กันได้นะ รับรองว่าคุณจะได้พักผ่อนแบบสบายๆ และอิ่มอร่อยไปกับมื้ออาหารต่างๆ ภายในโรงแรมแบบไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ได้ค่ะ

พิกัด : โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล เลขที่ 250 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (เดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้ทั้ง BTS สถานีอโศก และ MRT สถานีสุขุมวิท ฝั่งตรงข้ามกับ Terminal 21)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก : โทร 02-649-8888 หรืออีเมล [email protected]

หรือสำรองผ่านช่องทาง http://bit.ly/sheratongrande_th

เป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @SheratonGrandeBKK

โปรโมชั่นสุดพิเศษ พักผ่อนสุดหรูบรรยากาศรีสอร์ทในโรงแรมใจกลางเมืองกับโปรโมชั่น “Luxury Half Board” ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

สำรองห้องพักสุดหรูกับโปรโมชั่น “Luxury Half Board” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายนนี้ และสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ 27 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ในเรทราคาโดนใจ เริ่มต้นเพียง 3,398++ บาท ต่อคืนเท่านั้น พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย



• ห้องพักระดับ แกรนด์รูม พรีเมียร์รูม หรือ ลักซ์ชัวรี่รูม

• อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านที่ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่

• อาหารค่ำสำหรับ 2 ท่านที่ห้องอาหารออร์คิด คาเฟ่

• รับคะแนนแมริออท บอนวอย 1,500 คะแนนต่อการเข้าพัก

• เช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และเช็คเอ้าท์ได้จนถึงเวลา 18:00 น.

• ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

• สามารถยกเลิกการจองได้ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเข้าพัก

ทั้งนี้คุณยังสามารถพักผ่อน และหากิจกรรมได้ตลอดทั้งวันตลอดการเข้าพักในโรงแรมฯ อาทิ พักผ่อนที่สระว่ายน้ำกลางแจ้งในบรรยากาศสวนสไตล์ทรอปิคอล นวดผ่อนคลายที่เดอะ แกรนด์ สปา พร้อมอิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษจากห้องอาหารและบาร์ที่ได้รับรางวัลการันตีอีกมากมาย

สำรองห้องพักได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน และเข้าพักได้ตั้งแต่ 27 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพความปลอดภัยของท่านเป็นอันดับหนึ่ง การเตรียมการ ขั้นตอนและการบริหารจัดการของโรงแรมเป็นไปตามนโยบายและมาตราการของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความปลอดภัย ความสะอาด รวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย Amontep Chaonikhom / Pakkimji

