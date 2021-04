ช่วงซัมเมอร์เป็นเวลาแห่งการพักผ่อนที่แท้ทรู เพราะการได้พักผ่อนหย่อนกายในสถานที่สวยๆ บรรยากาศดีเป็นการชาร์จพลังได้ดีเลยทีเดียว และ “ทะเล” ก็คือเป็นสถานที่ที่เหมาะกับช่วงซัมเมอร์สุดๆ

วันนี้เรามีที่พักที่แสนสบายเหมาะแก่การชาร์จพลังมาแนะนำค่ะ ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นั่นก็คือ ANA ANAN Resort & Villa Pattaya ที่พักบรรยากาศดีสุดแสนจะสบายติดอ่าวนาจอมเทียนพัทยา นั่งดูพระอาทิตย์ตก แบบชิวๆ ยามเย็น คือโรแมนติกสุดๆ ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ

ANA ANAN Resort & Villa Pattaya (อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา) ถือว่าเป็นโรงแรมสุดฮิตฮอตที่หลายๆ คนไปพักผ่อนกันและผักก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มีโอกาสได้ไปพักผ่อนร่างกาย 2 วัน 1 คืน แบบเต็มๆ เพราะด้วยบรรยากาศที่ดี มีวิวริมทะเลที่เงียบสงบให้ได้นั่งชิว ห้องพักก็ตกแต่งสวย กว้างขวางดีไซต์ก็เก๋ มีพื้นที่ให้ได้ใช้สอยมากมายในห้องคือดี และที่สำคัญมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆ ซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการพักผ่อนจริงๆ ค่ะ

บรรยากาศภายในโรงแรมที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติสวยๆ สดชื่นมากค่ะ







บริเวณล็อบบี้ของ อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา

ถ้ามาพักผ่อนไม่ต้องกลัวจะเหงาเกินไปเพราะภายใน อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า แห่งนี้เค้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันจริงๆ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร และบาร์เครื่องดื่ม ให้ได้เลือกใช้บริการ อาทิ BLUE TANG , SPLASH BAR , THE PRIVY , OVER THE MOON Rooftop Bar , SQUID & CO. , UNDER THE SUN สำหรับสายเมื่อยก็มี สปา DHYANA SPA ให้ได้นวดผ่อนคลาย ส่วนสายออกกำลังกายที่นี่เค้าก็มีห้อง ฟิตเนส ที่ใหญ่พอสมควรและอุปกรณ์ครบครัน





มุมสระว่ายน้ำส่วนกลาง แบบ DOUBLE DECKER POOL

วิวด้านบนของสระว่ายน้ำชั้น 2 ค่ะ สวยมากวิวทะเล

ส่วนใครที่ชอบว่ายน้ำที่นี่เค้าก็มีทั้งสระว่ายน้ำที่มีแบบส่วนตัวในห้อง แบบ PLEASURE POOL และแบบสระว่ายน้ำหลักของโรงแรมจะเป็นแบบ DOUBLE DECKER POOL คือเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นบนเป็นสระว่ายน้ำแบบกระจกใส มองเห็นวิวทะเล เป็นมุมซิกเนเจอร์สำหรับสายถ่ายรูปเลยค่ะ ใส่ชุดว่ายน้ำสวยๆ มาแวกว่ายเก๋ๆ กับสระว่ายน้ำกระจก คือเซ็กซี่ไปอีก มุมนี้ห้ามพลาดที่จะต้องถ่ายรูปกันนะจ๊ะ เรียกว่าไม่เหงาแน่ๆ เลยค่ะ เที่ยวแค่ในที่พักก็อิ่มเอมแล้วจริงๆ





มุมหนึ่งในห้อง OCEANFRONT POOL VILLA

มุมนี้ต้องถ่ายรูปซะหน่อยค่ะเป็นห้องที่ดีมากๆ เห็นวิวทะเลสวยเลย





ANA ANAN Resort & Villa Pattaya อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา เค้ามีห้องพักให้เลือกหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นห้องพักปกติ หรือจะเป็นวิลล่า ทั้งหมด 263 ห้องเลยทีเดียวค่ะ ประเภทห้องก็เลือกได้ตามความชอบเลย กว่า 15 ประเภท เยอะมากจริงๆ อาทิ DELUXE ROOM , DELUXE FAMILY , GRAND DELUXE , SEAVIEW GRAND DELUXE , OCEANVIEW SKYBATH , OCEANFRONT SKYBATH , OCEANFRONT SKYPOOL , POOLSIDE CABANA , OCEAN SUITE SKYBATH , OCEAN SUITE SKYPOOL , VILLA CABANA , SKYDECK POOL VILLA , 2 BEDROOM POOL VILLA , OCEANFRONT POOL VILLA และ 3 BEDROOM POOL VILLA ก็เลือกได้ตามต้องการเลยจ้าสวยๆ ทุกห้องเลย

ห้อง SKYDECK POOL VILLA





บรรยากาศภายในห้องนอน

















ห้องน้ำก็กว้างมากมีอ่างอาบน้ำให้นอนแช่เบาๆ

ซึ่งผักพักที่ห้อง SKYDECK POOL VILLA มีความเป็นส่วนตัวมากๆ ห้องกว้างขวาง ขนาด SIZE 90 SQM เลยทีเดียว มีสระน้ำเล็กๆ ไว้แช่สวยๆ ที่หน้าห้อง มีที่นั่งเล่นชิวๆ ทั้งหน้าห้องและในห้องนอน มีโต๊ะทำงานสำหรับใครที่เอางานมานั่งทำ พร้อม Wifi ส่วนห้องน้ำคือกว้างมากๆ มีอ่างอาบน้ำตั้งสวยๆ กลางห้องน้ำ และมีบันไดขึ้นไปชั้นบนได้ด้วยคือเก๋มากๆ ภายในห้องก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเช่นกันค่ะ คือพักสบายมากๆ แอร์เย็น ที่นอนนุ่ม นอนหลับฝันดีเลยทีเดียว





มื้อเช้า

อาหารเช้าแบบ Floating Breakfast

บุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่ ห้องอาหาร SQUID & CO.







ตื่นตอนเช้าคุณยังสามารถสั่งอาหารเช้าในแบบ Floating Breakfast เก๋ๆ มาทานที่ห้องได้นะ แค่สั่งเอาไว้ตอนเข้าพัก แล้วเค้าก็จะมาสั่งตามเวลาที่นัดไว้ เหมาะมากสำหรับใครที่ไม่อยากออกจากห้องไปทาน จะถ่ายรูปเก๋ๆ ที่สระน้ำในห้องก็สวยจ้า หรือถ้าสำหรับสายบุฟเฟ่ต์กลัวว่าไม่อิ่ม อาหารเช้าเค้าก็มีบริการที่ห้องอาหาร SQUID & CO. ห้องอาหารหลักของทางโรงแรม มีทั้งอาหารเอเชียและไทยฝั่งตะวันออก อาหารทะเล ทั้งบุฟเฟ่ต์ และอาหารตามสั่ง ถ้าเป็นมื้อเช้าห้องอาหานี้จะให้บริการ ในแบบ All Day Dining เป็นบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า มีไลน์อาหารให้เลือกมากมาย ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ตามชอบเลยค่ะ ซึ่งมื้อกลางวันเราก็จะทานอาหารกันที่ห้องนี้

มื้อกลางวัน





ห้องอาหาร SQUID & CO.

ในส่วนของอาหารมื้อกลางวันที่ห้องอาหาร SQUID & CO. นี้จะเสิร์ฟอาหารในรูปแบบ A la carte เมนู เป็นอาหารนานาชาติ มีทั้งอาหารไทยท้องถิ่น อาหารทะเลต่างๆ ให้เลือกลิ้มรสกันด้วยนะ เมนูแนะนำที่ต้องลอง อาทิ เมนูหมึกน้ำดำ , ไข่เจียวหอยนางรม , ปลาผัดฉ่าหน่อกระวาน ต้องลองนะบอกเลยว่ารสชาติแต่ละเมนูนั้นเข้มข้น กลมกล่อม อร่อยเลยทีเดียวค่ะ





เมนูหมึกน้ำดำ

เมนูปลาผัดฉ่าหน่อกระวาน

ไข่เจียวหอยนางรมตัวโต





เมนูขนมหวานที่เสิร์ฟมาแบบเก๋ๆ ที่ดึงเอาเมนูถิ่นชลบุรีขึ้นชื่ออย่างเมนูข้าวหลามมาเป็นเมนูของหวานเสิร์ฟมาพร้อมกับมะม่วงสุกน่าทานมากๆ ค่ะ





มื้อค่ำ

บรรยากาศยามเย็นที่ UNDER THE SUN





ชิว ชิว ริมทะเล ชมพระอาทิตย์ตก สุดแสนโรแมนติก





ถ่ายรูปกับอีกมุมที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะ

เมนูมื้อค่ำแบบง่ายๆ เมนูปิ้งย่างต่างๆ กับเครื่องดื่มเย็นๆ ค่ะ

ส่วนมื้อค่ำต้องมานั่งทานอาหารชิวๆ กันที่ UNDER THE SUN บริเวณลานริมทะเล คือบรรยากาศยามเย็นในช่วง 5 โมงเย็น ดีงามมากๆ เค้าจะจัดเป็นโต๊ะเล็กๆ นั่งฟูกเพื่อชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเล ท้องฟ้าสีสวย ชิวสุดๆ ซึ่งที่นี่เค้าให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในแบบง่ายๆ เมนูแนะนำ อาทิ

เมนู Yang Noey Set ชุดย่างเนย ที่ประกอบด้วย หมูหมักซอสเทริยากิ เบคอนรมควัน ไก่หมักโคชูจัง ไส้กรอกไก่ เสิร์ฟมาพร้อมผักเครื่องเคียงอย่าง เห็ดเข็มทอง เห็ดนางรมหลวง ข้าวโพด หน่อไม้ฝรั่ง ฟักทอง แครอท ผักสลัด และน้ำจิ้มต่างๆ ราคา 399 บาท





เมนู Yang Cheese Set ชุดย่างชีส จะประกอบไปด้วย หมูหมักซอสเทริยากิ เบค่อนรมควัน ไก่หมักโคชูจัง ไส้กรอกไก่ กุ้ง หอยแมลงภู่ ท็อปปิ้งด้วยชีสยืด พร้อมผักเครื่องเคียงอย่าง เห็ดนางรมหลวง ข้าวโพด หน่อไม้ฝรั่ง ฟักทอง แครอท และน้ำจิ้มต่างๆ ราคา 499 บาท

เมนูปิ้งย่างยามเย็น BBQ Grilled & Chill ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าอยากจะสั่งอะไร อาทิ เมนูไก่หมักเครื่องเทศเสียบไม้ย่าง เมนูกุ้งย่าง 3 ตัว / 5 ตัว เมนูหมึกกล้วยย่าง เมนูซีฟู้ดเสียบไม้ย่าง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะ

ส่วนเมนูเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูเช่นกันทั้งค็อกเทล ม็อกเทลต่างๆ













ถ้าช่วงนี้ใครที่กำลังเบื่อๆ เหนื่อยๆ อยากพักผ่อนแนะนำมาพักที่ ANA ANAN Resort & Villa Pattaya อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา แห่งนี้เลยจ้า ครบจริงอะไรจริง สวยด้วยนะบอกเลย กลับไปพร้อมรูปเพียบแน่นอนค่ะ

ตอนนี้เค้ามีโปรโมชั่นด้วยนะจ๊ะ

โปรโมชั่น “CHEE VIT CHEE VA” ราคาห้องสุดพิเศษ และรับเพิ่มนวดน้ำมัน 2 ชั่วโมงกับโปรโมชั่น “RECHARGE” เมื่อสำรองและเข้าพักตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้

สำหรับโปรโมชั่น ““CHEE VIT CHEE VA” คุณจะได้รับส่วนลดค่าห้องพักและเงินคืนค่าอาหารใช้ที่ห้องอาหาร Squid & co ด้วยราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 3,000 บาทในวันธรรมดา (วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี)และรับเงินคืนค่าอาหาร 700 บาท และเริ่มต้นที่ 3,400 บาทในวันสุดสัปดาห์ (วันศุกร์และวันเสาร์)และรับเงินคืนค่าอาหาร 500 บาท

สำหรับโปรโมชั่น “RECHARGE” นอกจากคุณจะได้รับส่วนลดค่าห้องพักและเงินคืนค่าอาหารใช้ที่ห้องอาหาร Squid & co ด้วยราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 4,200 บาทในวันธรรมดา (วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี)และรับเงินคืนค่าอาหาร 700 บาท และเริ่มต้นที่ 4,600 บาทในวันสุดสัปดาห์ (วันศุกร์และวันเสาร์)และรับเงินคืนค่าอาหาร 500 บาทแล้ว คุณยังจะได้รับการนวดน้ำมันโดยเทอร์ราพิสผู้เชี่ยวชาญในบรรยากาศอันแสนผ่อนคลายอีก 2 ชั่วโมง

มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนในดินแดนแห่งความสุขที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเรียบหรู และความยั่งยืน ตัวรีสอร์ทตั้งอยู่ในซอยนาจอมเทียน 20 ถนนสุขุมวิท จังหวัดชลบุรี ใช้เวลาเดินทางทางรถยนต์จากกรุงเทพฯเพียง 2 ชั่วโมง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจห้องพักได้ที่เฟซบุ๊ก ANA ANAN Resort & Villas Pattaya

เว็บไซต์ www.anaanan.com หรือสอบถามได้ทางอีเมล [email protected]

พิกัด : ANA ANAN Resort & Villa Pattaya เลขที่ 288 นาจอมเทียน ซอย 20 สัตหีบชลบุรี 20250

โทรศัพท์ : 033 098 888

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย : Amontep Chaonikhom

ขอบคุณภาพมุมสูงโดยเพจเที่ยววัวตายควายล้ม

