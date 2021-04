พามาอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ติ่มซำเพียง 790 บาท!! ที่ห้องอาหาร Man Ho Chinese Restaurant @ JW Marriott Bangkok Hotel ราคาหลักร้อยก็ได้ทานติ่มซำสุดอลังการ กว่า 40 รายการ บอกเลยไม่อิ่มก็ให้มันรู้ไปค่ะ

Man Ho Chinese Restaurant (มานโฮ) เป็นห้องอาหารจีนที่อยู่ภายใน JW Marriott Bangkok Hotel (โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ) ซึ่งโรงแรมก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ระหว่าง สถานีนานา และ สถานีเพลินจิต ริมถนนสุขุมวิทซอย 2 ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าลงสถานีเพลินจิตก็สามารถเดินไปได้ประมาณ 300 เมตร ก็จะถึงโรงแรมค่ะ สะดวกดีค่ะ ส่วนการตกแต่งภายในห้องอาหารเป็นแบบจีนร่วมสมัย ใช้โทนสีฟ้าและใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ในการตกแต่ง ให้ความเรียบหรูในสไตล์จีนๆ สวยงามมากๆ บรรยากาศภายในมีความโปร่งโล่งสบาย ไม่อึดอัด มีห้องสำหรับใครที่อยากทานอาหารแบบเป็นส่วนตัว หรืออยากจะมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ กลุ่มใหญ่ๆ ก็มีให้เลือกหลายห้องเลยทีเดียวค่ะ ส่วนตัวมากๆ เหมาะที่จะพาครอบครัว หรือคนพิเศษมาทานจริงๆ ค่ะ

บรรยากาศภายในห้องอาหาร Man Ho Chinese Restaurant





เมนูติ่มซำเยอะมากสั่งที่เต็มโต๊ะเชียวคะ





ส่วนเมนูอาหารของมานโฮนั้นเค้านำเสนออาหารในแบบจีนสไตล์โมเดิร์น และทุกขั้นตอนเชฟก็พิถีพิถันในการรังสรรค์เมนูตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงเรื่องรสชาติ ให้เมนูอาหารแต่ละจานนั้นออกมาอร่อย จนมีคนพูดถึงกันมากมาย แล้วมาที่นี่ต้องลองอะไร มาที่นี่ต้องลองเมนูติ่มซำสิคะ เพราะเค้ามีมากกว่า 40 รายการเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเลือกทานได้แบบจุใจ



















เมนูบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ All You Can Eat แนะนำที่ห้ามพลาด อาทิ

เมนูงาทอดไส้ไหล เมนูนี้คือห้ามพลาดเลยค่ะ ทำจากแป้งคลุกเคล้ากับงาแล้วนำไปทอด เนื้อแป้งมีความเหนียวนุ่ม ส่วนภายในสอดไส้ครีมลาวาทานร้อนๆ คืออร่อยมากๆ แต่ต้องทานระวังหน่อยนะจ๊ะเพราะไส้จะไหลเยิ้มและจะทานเพลินเลยทีเดียวค่ะ อร่อยแนะนำเลย

เมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ กุ้งตัวโตเนื้อเด้งเวลากัดเข้าไปในเนื้อคืออร่อยมากๆ แถมเนื้อแป้งที่ห่อด้านนอกมีความบาง เมื่อราดด้วยซอสสูตรพิเศษรสชาติกลมกล่อมเข้ากัน ดีเลยทีค่ะต้องลองนะ

เมนูฟองเต้าหู้ราดซอสเป๋าฮื้อ รสชาติกลมกล่อมหอมหวานของซอสเป๋าฮื้อ ที่เข้ากับฟองเต้าหู้ทอด เป็นอีกเมนูที่ทานแล้วเพลินดี

เมนูเกี๊ยวกุ้งนึ่งผักโขม เมนูนี้ก็อร่อยเป็นเกี๊ยวแป้งบางสอดไส้ผักโขมและกุ้งชิ้นโตรสชาติละมุนๆ ขนาดชิ้นพอดีคำ ใครได้ลองแล้วจะติดใจค่ะ

ฮะเก๋ากุ้ง เมนูนี่หลายๆ คนคงคิดว่าธรรมดาแต่ที่นี่เค้าก็ทำออกมาได้ดีงามนะมีความแป้งบางแต่ไส้กุ้งคือชิ้นโตพอดีคำ อร่อยมากๆ กุ้งคือดี











เป็ดปักกิ่งลุยไฟ











นอกจากหนังเป็ดที่อร่อยแล้ว เนื้อเป็ดก็สามารถเอาไปทำเป็นเมนูอื่นๆ ได้อีกนะ

อร่อยไม่แพ้กัน อาทิ เมี่ยงเป็ด เป็ดผัดเปรี้ยวหวาน

นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆ ที่น่าลองอีกเพียบ อาทิ เผือกทอดยัดไส้หอยเชลล์ซอสวาซาบิ , ขนมผักกาด , ฮะเก๋ากุ้งและหอยเชลล์ , ซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่ , ข้าวเหนียวห่อใบบัว , ซาลาเปาไข่เค็ม (ลาวา) ,ขนมจีบซิวหม่าย , ปอเปี๊ยะไส้กุ้งมะม่วง และอื่นๆ อีกมากมาย





ถ้าช่วงนี้ใครอยากจะทานติ่มซำก็แวะไปที่ ห้องอาหาร Man Ho Chinese Restaurant @ JW Marriott Bangkok Hotel กันได้นะคะ

โปรโมชั่นติ่มซำสุดอร่อยในราคาพิเศษที่ห้องอาหารจีน มานโฮ สำหรับเดือนเมษายน 2564 นี้

🥢 วันจันทร์ – ศุกร์: ราคา 790 บาทสุทธิ และ ราคาพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก Club Marriott ราคา 690 บาทสุทธิ

🥢 วันเสาร์ – อาทิตย์: ราคา 1,250 บาทสุทธิ

✨ มื้อกลางวัน 11.30 – 14.30 น. ✨ มื้อเย็น 18.00 – 22.30 น.

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ +66 (0)2 656 7700 หรือ สำรองที่นั่งด้วยตัวเองได้ที่ https://bit.ly/2Vkot6T

** เวลาเปิด – ปิดช่วงโควิดนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564

ห้องอาหารจีนมานโฮ 🥢🥡🥟🍜 เปิดให้บินการทุกวัน

• มื้อกลางวัน 11.30 – 14.30 น.

• มื้อค่ำ เวลา 17.30 – 21.00 น. (ปิดรับ order 20.00 น.)



พิกัด : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิทซอย 2

ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : JW Marriott

บทความและภาพประกอบโดย Admin #Pakkimji

