เช็คอิน กิน ช้อป ที่ KING POWER สาขาศรีวารี

ช่วงนี้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ไม่รู้จะไปที่ไหน วันนี้ A Cuisine จะพาไปชิว ไปกิน ไปช้อป แบบจุใจ ที่ KING POWER สาขาศรีวารี กันค่ะ ช่วงนี้เค้าจัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำสำหรับสายช้อปปิ้ง ให้ได้ช้อปแบบจุใจไม่ต้องบินไปไหนก็ช้อปได้ในราคาพิเศษ!! ภายใต้ชื่องานว่า “KING POWER SHOP & HOP WEEKEND MARKET ไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปมันส์ กินฟิน เช็คอินได้!” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้น แล้วแบบนี้จะพลาดได้อย่างไรต้องไปสักครั้งแล้วค่ะ

ถ้ามาที่ KING POWER สาขาศรีวารี คุณห้ามพลาด 4 โซนปังๆ ที่ต้องไปเดิน อาทิ

1.โซน ไทยเทสต์ฮับ

2.โซนมาร์เก็ต

3.โซนช้อปปิ้ง

4.โซน OUT DOOR









โซน ไทนเทสต์ฮับ

โซน ไทยเทสต์ฮับ เริ่มด้วยสายกินอย่างชาวเรากันก่อนด้วยการเติมพลังให้ร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมช้อปปิ้ง เริ่มด้วยการทานเมนูอร่อยกันที่ โซนไทยเทสต์ฮับ เป็นศูนย์อาหารที่รวบรวมเอาร้านสตรีทฟู้ดดังระดับตำนานมารวมไว้ที่แห่งนี้ แบ่งเป็น 2 โซนที่นั่งมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขาว พร้อมการแสดงหุ่นละครเล็กให้ได้ชมกันด้วย บรรยากาศภายในศูนย์อาหารคือโปรงโล่งสบาย กว้างขวางไม่แออัด พร้อมทั้งยังมีมาตรการป้องกันตรวจวัดอุณภูมิ มีเจลล้างมือให้ด้วย สำหรับสายกินนั้นโซนนี้คือดินแดนของคุณเลยค่ะ เพราะมีร้านอร่อยมากมายให้เลือกจริงๆ แต่นอกเหนือกว่านั้น คือ เค้าดึงเอาร้านอร่อย ร้านดังจาก 3 เชฟที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ มารวมไว้ที่ คิง เพาเวอร์ สาขา ศรีวารี นี้ให้ได้ลิ้มรสกันด้วยว้าวมากๆ แล้วจะพลาดได้อย่างไร วันนี้เรามี ร้านอร่อยมาแนะนำถือว่ามาแล้วต้องชิม เริ่มจากความอร่อยของเมนูจาก 3 ร้านโดยเชฟระดับมิชลินสตาร์ ได้แก่

1.ร้าน PINN ร้านอร่อยจาก เชฟหนุ่ม ธนินทร จันทรวรรณ เชฟเจ้าของร้าน ‘ชิม’ บายสยาม วิสดอม ร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ เมนูอร่อยที่ต้องลอง อาทิ หมูย่างอังคัก, ข้าวหน้าไก่ซีอิ๋ว, บะหมี่กวนอูความพิเศษอยู่ที่เส้นเหนียวนุ่มอร่อยและหมูย่างที่รสชาติเข้มข้น





2.ร้าน BAAN BY CHEFTON โดย เชฟต้น ฐิติฎฐ์ จากร้านฤดู (Le Du) เมนูแนะนำที่ต้องลอง อาทิ ข้าวซอยเนื้อวากิว, ข้าวกะเพราเป็ดกรอบ, ข้าวกะเพราหน้าคอหมูย่างจิ้มแจ่ว ฯ ซึ่งแนะนำว่าข้าวซอยเนื้อวากิวคือ ดีมาก รสชาติเข้มข้นส่วนเนื้อก็นุ่มอร่อยเข้าถึงเครื่องข้าวซอยเลยทีเดียวค่ะ











ผัดไทยไฟทะลุ เมนูนี้คือดีมากๆ อร่อยแบบเข้มข้น ได้กลิ่นกระทะเบาๆ กุ้งตัวโต้ไม่ต้องปรุงเยอะก็อร่อย เมนูนี้แนะนำเลยค่ะว่าห้ามพลาดจริงๆ

3.ร้านร้านผัดไทยไฟทะลุ ถนนดินสอ โดยเชฟแอนดี้ หยาง จากร้านโรงเตี๊ยม และร้าน Table38 Patisserie โดยนำเมนูผัดไทยไฟทะลุต้นรับมาเสิร์ฟ พร้อมกับ ครัวซองท์สุดฮิต และ เมนูโครตคอหมูย่าง จากร้าน Pi Kun แต่ละร้านคืออร่อยสุดๆ ต้องไปลอง







4. ร้านข้าว ร้านอร่อยที่การันตีด้วยรางวัลมิชลินสตาร์ ที่มาเสิร์ฟเมนูอร่อย อาทิ ข้าวแช่สูตรเฉพาะของทางร้าน เมนูหมี่กรอบ และเมนูไส้กรอก ให้ได้เลือกทานมากมาย.นอกจากนี้ยังมีร้านอร่อยระดับตำนานอีกกว่า 30 ร้านให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นร้าน ก๋วยจั๊บฮ่องกง ร้านละมัยหอยทอดเยาวราช ร้านรองเมืองเกาเหลา ร้านสุกี้เมาเวอริค และร้านสว่างบะหมี่ก้ามปู ลองเลือกกันดูนะคะ เพราะร้านเยอะจริงๆ มีครบทั้งคาว-หวานเลย













โซนมาร์เก็ต

โซนมาร์เก็ต เมื่อทานอาหารแล้วก็เริ่มมีแรงช้อปปิ้งกันแล้วเนอะ พาไปเดินช้อปที่โซนมาร์เก็ตกันที่โซนนี้เป็นโซนมีร้านค้ามาเปิดบูธกว่า 70 ร้าน ทั้งร้านของกินเล่น ร้านเครื่องประดับ เสื้อผ้า ต่างๆ ทั้งร้านดังจากโซเชียล อาทิ April Pool Day , Deariata.brand , Drop By Dough , Little C และอีกมากมายให้ได้เดินเล่นเดินช้อปกันเพียบเลยจ้า .นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่น่ารัก น่านั่งถ้าใครชอบถ่ายรูปและอยากนั่งชิวแนะนำเลย ร้าน BOONTA (บุญตา คาเฟ่) เป็นคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสกว่า 2,000 ดอก มีทั้งเมนูเครื่องดื่มและขนมอร่อยๆ ให้เลือกเพียบเลยจ้าไปถ่ายรูปเช็คอินกัน

ร้าน BOONTA (บุญตา คาเฟ่)





สำหรับสายคาเฟ่มาที่ KING POWER สาขาศรีวารี คุณก็จะได้ชิวกับคาเฟ่น่ารักที่เต็มไปด้วยดอกไม่สวยๆ ที่ บุญตา คาเฟ่ (Boonta Cafe) แค่หน้าร้านก็สะดุดตาแล้วจนอยากจะหยิบกล้องออกมาถ่ายรูปเลยค่ะ เค้าจัดมุมให้ถ่ายรูปน่ารักเชียว ส่วนเมนูอาหารก็จะมีเมนูเครื่องดื่ม และขนมต่างๆ ให้เลือกมากมาย ที่สำคัญรสชาตอร่อยเลยทีเดียวค่ะ

แนะนำเมนู “คราฟต์ช็อคโกแลตผสมน้ำมะพร้าวสด” รสชาติไม่หวานมากแต่หอมกลิ่นมะพร้าว ซึ่งความพิเศษอยู่ที่ ช็อคโกแลตที่นี่เค้าใช้เมล็ดโกโก้ที่ปลูกในไทย มาผ่านกระบวนการหมักด้วยกรรมวิธีเฉพาะ ทำให้ได้สีและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ต้องลองเลยค่ะ

เมนูถัดมาเป็นขนมกันบ้าง ต้องลองเมนู “Boonta Garden To Go” เป็นวาฟเฟิลอบสดใหม่ๆ หอมๆ ทานคู่กับไอศกรีมรสวานิลลาและวิปปิ้งครีม ตกแต่งด้วยดอกไม้สวยๆ ที่สามารถทานได้ หน้าตาก็น่าทานด้วยค่ะ ส่วนรสชาติแน่นอนว่าทานวาฟเฟิลร้อนๆ กับไอศกรีม คืออร่อยดีงาม มากค่ะ ห้ามพลาดนะ

เมนู Banoffee Pie ก็ห้ามพลาด ใครชอบทานบานอฟฟี่ของที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้ใคร มีความหอมหวานของกล้วยและช็อกโกแลตที่เข้ากัน รสละมุนกลมกล่อมมากขอบอก แถมยังท็อปปิ้งด้วยผลไม้สดอย่างเหล่าเบอร์รี่ต่างๆ ที่รสชาติหวานอมเปรี้ยว และที่สำคัญตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้ เรียกได้ว่าสีสันน่าทานมากค่ะ ลองเลย





ถ่ายรูปเก๋ๆ ที่มุมคาเฟ่ได้นะจ๊ะสวยมากๆ

โซนช้อปปิ้งถัดจากโซนมาร์เก็ตเป็นโซนช้อปปิ้งที่เหล่าขาช้อปไม่ควรจะพบาดเพราะว่ามีสินค้าแบรนด์เนมปลอดอาการระดับโลกมากกว่า 100 แบรนด์ ที่สำคัญราคาพิเศษมากๆ แนะนำให้ไปวันเสาร์นะเพราะของจะมีให้เลือกเยอะมากๆ รับรองว่าได้ของราคาดีแน่นอน

โซน OUT DOOR เป็นโซนที่มีร้านฟู้ดทรัคและเปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมเซิร์ฟสเก็ต ให้ทดลองเล่นอย่างปลอดภัยอีกด้วย .เสาร์ อาทิยต์นี้ใครไม่รู้จะไปไหน ไปเที่ยวที่ KING POWER สาขาศรีวารี กันนะจ๊ะ

พิกัด : KING POWER สาขาศรีวารี โดยสามารใช้เส้นทางลาดกระบัง เข้าถนนวัดศรีวารีน้อย หรือถนนบางนา-ตราด กม.18 (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) เลี้ยวเข้าถนนวัดศรีวารีน้อย

เวลาเปิด-ปิด : ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. โดยเสิร์ซเส้นทาง Google Map พิมพ์คำว่า KING POWER SRIVAREE ซึ่งสามารถเดินทางมาได้ทั้งจากถนนบางนา ตราด และถนนลาดกระบัง มอร์เตอร์เวย์

บทความโดย Admin #Pakkimjiภาพประกอบโดย Mee Wara

