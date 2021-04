ช่วงนี้สุขภาพต้องมาก่อน วันนี้มีเมนูพิเศษใหม่ล่าสุดอร่อยสุขภาพดีทุกมื้อมาแนะนำค่ะ เป็นเมนูจาก เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper lunch) ซึ่งตอนนี้เค้าเปิดตัว 4 เมนูพิเศษใหม่ล่าสุด ที่ทำจาก “Plant-Based Meat” ในแคมเปญ Beyond Tomorrow สเต็กรสชาติเนื้อเน้นๆ แต่ไม่ใช่เนื้อ แต่ทำมาจากพืช!! สุดว้าวมากๆ ใครที่ไม่ทานเนื้อก็ลองทานเมนูนี้กันได้เลย

เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper lunch) รังสรรรค์อาหารแห่งอนาคต 4 เมนูพิเศษจาก Plant-Based Meat เปิดตัวแคมเปญ Beyond Tomorrowรสชาติเนื้อเน้นๆ ไม่น่าเชื่อว่าทำมาจากพืช

ซึ่งเมนูทั้งหมด 4 เมนูนี้เค้าทำจากผลิตภัณฑ์ของ Beyond meat จากพืช 100% แต่ให้รสสัมผัสต่างๆ รสชาติ เหมือนเนื้อมากๆ เรียกว่าทานเนื้อได้แบบไม่รู้สึกผิดเลยสำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อ และสำหรับใครที่กำลังดูแลสุขภาพอยู่ตอนนี้ การทานเนื้อที่ทำจากพืชก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะเพราะเนื้อจากพืชไม่มีคลอเรสตอรอล ให้ไฟเบอร์สูง และคงคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนอีกด้วย เริ่ดมากแม่ต้องลองแล้วค่ะ

สเต็กเนื้อบียอนด์และเฟรนช์ฟรายส์ (Beyond Meat Steak with french-fried)





มีทั้งหมด 4 เมนูให้เลือกนะจ๊ะ ซึ่งแอดมินได้ลองทานแล้วคือ คล้ายเนื้อมากๆ ทั้งรสสัมผัสแถมรสชาติยังอร่อยเข้มข้น ไม่รู้สึกเลยว่านี่หรอทำจากพืชเพราะได้กลิ่นจากพืชน้อยมากๆ ถ้าได้ทานบนกระทะร้อนๆ ในสไตล์ของเปปเปอร์ลันช์ รับรองว่าอร่อยสุดๆ แน่ๆ แต่เนื่องจากช่วงนี้ต้องปลอดภัยไว้ก่อนสั่งมาทานที่บ้านก็อร่อยได้เหมือนกันเนอะ ไปลองดูได้เลยค่ะแนะนำ





สเต็กเนื้อบียอนด์ (Beyond Meat Steak)

พาสต้าเนื้อบียอนด์ (Beyond Meat Pasta)

สลัดเนื้อบียอนด์ (Beyond Meat Salad)

เมนูอาหารแห่งอนาคต 4 เมนูใหม่นี้มีดังต่อไปนี้

• สเต็กเนื้อบียอนด์ (Beyond Meat Steak)

• สเต็กเนื้อบียอนด์และเฟรนช์ฟรายส์ (Beyond Meat Steak with french-fried)

• พาสต้าเนื้อบียอนด์ (Beyond Meat Pasta)

• สลัดเนื้อบียอนด์ (Beyond Meat Salad)

พิเศษ! เมื่อซื้อเมนูหลักเมนูใดก็ได้ รับสิทธิ์แลกซื้อ Beyond meat salad ได้ในราคาเพียง 69 บาท จำกัด 200 ท่านแรก เพียงกดรับสิทธิ์ผ่านทาง [email protected] แอดไปด่วนเลยค่ะ

จะเสิร์ฟความอร่อยนี้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 20 มิถุนายน 2564 ที่ ร้านเปปเปอร์ ลันช์ ทั้ง 15 สาขาที่ร่วมรายการ อาทิ จามจุรีย์สแควร์, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เทอมินัล 21 อโศก, เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, เมกา บางนา, สีลม คอมเพล็กซ์, เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, สยามสแควร์วัน, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, โรบินสัน บางรัก, เกทเวย์ เอกมัย, เซ็นทรัล เวิลด์, เดอะมอลล์ บางแค และ สามย่านมิตรทาวน์ นะจ๊ะ ไปสั่งกันเถอะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : PepperlunchThailand ,

[email protected] : pepperlunchth หรือ CRG Call Center โทร. 1312

ภาพและบทความโดย Admin #Pakkimji

บทความเช็คอินกินเที่ยวแนะนำ