เปิดประสบการณ์สุดเริ่ด!!! กับทริปล่องเรือไหว้พระสุดหรูหรา แถมยังได้อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูอร่อยๆ บนเรือลำใหญ่ “Saffron Cruise” และบริการสุดประทับใจอีกด้วย ขอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกสำหรับผักเลยก็ว่าได้กับทริปล่องเรือไหว้พระ แถมยังได้ทานอาหารอร่อยๆ บนเรือรู้สึกได้อีก feeling นึงที่ต่างจากการไปไหว้พระแบบธรรมดาที่เราเคยไปกัน ซึ่งทริปนี้ราคาก็น่ารักด้วยนะ เลยอยากแนะนำให้ลองไปกันดู รับรองว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะ

Saffron Cruise ล่องเรือไหว้พระ 3 วัด พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารบนเรือสุดหรูหรา

ล่องเรือ Saffron Cruise ไหว้พระ









ไม่ต้องเตรียมดอกไม้ไหว้พระไปเพราะทางทริปเค้าจัดไว้ให้ครบเลยค่ะสวยงามมาก

บรรยากาศบนเรือ Saffron Cruise

ตอนนี้เค้าจัดทริปล่องเรือไหว้พระแบบนี้ เฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะ สำหรับใครที่กำลังมองหาทริปไหว้พระเก๋ๆ แนะนำเลยค่ะ ดีงามจริงๆ จะพาคนรู้ใจ ครอบครัว ไปก็ได้นะ หรือถ้าใครที่เคยไป Saffron Cruise แล้วอยากจะไปอีกก็ได้เช่นกัน ช่วงนี้ราคาดีมากๆ เพียง 3,399 บาทสำหรับ 2 ท่าน หารออกมาก็พันนิดๆ ได้ทั้งไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลถึง 3 วัด คือ วัดกัลยาณมิตร, วัดอรุณ และ วัดระฆัง ซึ่งไกด์นำเที่ยวก็จะบอกเล่าเรื่องราวให้เราได้รู้อีกด้วย แถมยังได้อิ่มอร่อยกับเมนูเซ็ต และห้องพักที่ “โรงแรมบันยันทรี” ที่พักแสนสบาย เริ่ดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วต้องไปแล้วค่ะ





วัดกัลยาณมิตร









วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

หลวงพ่อโต วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เมนูกุ้งย่างยำส้มโอกับดอกไม้





เมนูปลากะพงทอดขมิ้นยำแตงอ่อน

เมนูมัสมั่นเนื้อน่องลาย เสิร์ฟกับโรตี

เมนูปากริมสีทอง เมนูแตงโมปลาแห้ง และไอศกรีมมะม่วงพริกเกลือ

เมนูไอศกรีมกะทิเมี่ยงคำ

ซึ่งอาหารบนเรือที่ผักได้สัมผัสนี้มีทั้งเมนูคาว – หวาน เครื่องดื่มครบมาก เริ่มด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยอย่าง เมนูกุ้งย่างยำส้มโอกับดอกไม้ เมนูเรียกความสดชื่นได้ดีเลยราดด้วยน้ำยำรสกลมกล่อมคือดีเลยค่ะ ตามมาด้วย เมนูปลากะพงทอดขมิ้นยำแตงอ่อน กับ เมนูมัสมั่นเนื้อน่องลาย เสิร์ฟกับโรตี เนื้อน่องลายนุ่มละลายในปากได้เนื้อก้อนโตมากๆ ทานเกือบไม่หมดเลยทีเดียวค่ะ ปิดท้ายด้วยขนมหวานแบบไทยไทย ให้ได้ลิ้มรสกันถึง 3อย่าง อาทิ เมนูปากริมสีทอง เมนูแตงโมปลาแห้ง และไอศกรีมมะม่วงพริกเกลือ แต่ละอย่างคือเข้ากับหน้าร้อนมากๆ ทานแล้วสดชื่นเลยทีเดียวค่ะ ห้ามพลาดทริปนี้เลยนะ

ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำสวยงาม พร้อมเรื่องราวต่างๆ ที่ทางไกด์นำเที่ยวบอกเล่าสนุกดีค่ะ

Looking Beyond The River เพียงราคา 3,399 บาท สำหรับ 2 ท่าน คุณก็จะได้ดังต่อไปนี้

– ไหว้พระ 3 วัด (วัดกัลยาณมิตร, วัดอรุณ, วัดระฆัง)

– เซ็ตอาหารกลางวันสำหรับ 2 ท่าน บนเรือ แซฟฟรอน ครูซ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

– ห้องพักฮอไรซอน (ไม่รวมอาหารเช้า) 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน

– มัคคุเทศก์นำชมตลอดเส้นทาง

– ดอกไม้ไหว้พระ

– ทริปไหว้พระมี เฉพาะวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 – เสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

****ถ้าสงสัยอะไรหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามไปยังโรงแรม Banyan Tree Bangkok ได้เลยนะคะ

เว็บไซต์ : www.banyantree.com/en/bangkok

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย Amontep Chaonikhom

