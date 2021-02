เอาล่ะ ในเมื่อช่วงนี้หลายๆ คนอยากจะออกไปเที่ยวพักผ่อนชาร์ทพลังให้กายและใจ อยากจะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรบ้างในแบบ #Staycation สบายๆ มาค่ะ วันนี้เรามีสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ หย่อนพุงเอ้ย! ไม่ใช่ อ๋อถูกแล้ว!! ถามเองตอบเองไปอีก! และที่สำคัญว่าราคาดีงามมากช่วงนี้ไม่ใช่ที่ไหน…แนะนำที่

The Landmark Bangkok Hotel โรงแรมดังระดับ 5 ดาว นอนหรู อาหารอร่อย ตอนนี้เค้าเอาใจสายชิว สายเที่ยวให้ออกมากิน มานอนแบบสบายๆ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ “Free Dinner Staycation” ให้คุณได้อิ่มเอมไปกับการพักผ่อนพร้อมทั้งได้อิ่มพุงกางไปกับมื้อร่อย “บุฟเฟ่ต์ฟรี!!” บ้าจริงได้ห้องพักที่แสนจะสบายแล้วยังได้ทานบุฟเฟ่ต์ฟรีทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็น ครบมากไปอีกคุ้มสุดๆ จองเลยมั๊ยถ้าไม่รีบเดี๋ยวหมดเวลานะเธอเพราะโปรโมชั่นนี้เค้ามีตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 นี้เท่านั้น มาถึงตรงนี้จองเลยมั๊ยละ ^^

บรรยากาศภายในห้องพัก ที่ The Landmark Bangkok Hotel

ชมบรรยากาศยามเย็น ตัวห้องจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตก

มีแสงแดดยามเย็นผ่านเข้ามานิดๆดูอบอุ่น ถ่ายรูปซะหน่อย ^^











พามาชมห้องพักกันหน่อยค่ะ ปกติเราได้พักห้องที่ PREMIUM ROOM ราคาของแพคเกจ Free dinner staycation นี้จะอยู่ที่ 2499++ บาทนะ แต่เราสามารถอัพเกรดเป็นห้อง PREMIUM CORNER ROOM เพิ่มอีก 1000++ ถ้าใช้เที่ยวด้วยกันก็จะมีส่วนลดไปอีกนะคุณก็จะได้ห้องที่วิวสวยบรรยากาศดี แถมห้องก็กว้างขึ้นอีกด้วย เริ่ดมากๆ ภายในห้องพักตกแต่งได้เรียบหรู แบ่งพื้นที่ใช้สอยได้สวยงาม มีเตียงที่นุ่มนอนสบาย มีโซนโต๊ะทำงานสำหรับใครที่กำลัง Work From Home ก็สามารถมานั่งทำงานที่นี่ชิวๆ ได้ มีโซนโซฟาที่กว้างขวางจะนั่งอ่านนั่งสือ จะนอนเล่น ก็ชิวดีค่ะ ใครที่อยากแช่น้ำตีฟองในห้องน้ำเค้าก็มีอ่างอาบน้ำให้ลงแช่ชิวๆ ใครที่หิวอยากจะดื่มอะไรก็มีชา กาแฟ ให้ได้ดื่มกัน เรียกว่าใช้ชีวิตในห้องพักได้ทุกส่วนจริงๆ ค่ะ สะดวกสบายมากๆ







สำหรับใครที่ชอบว่ายน้ำที่ The Landmark Bangkok Hotel

มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งกว้าง วิวดี ลมเย็นสบาย

ห้องอาหาร SUISIAN (ซุยเซียน)











ภายในโรงแรม The Landmark Bangkok Hotel จะมีห้องอาหารไว้บริการทั้งหมด 3 ห้องอาหารหลักๆ อาทิ ห้องอาหารเอเทรี่ยม (ATRIUM) ห้องอาหาร ซุยเซียน (SUISIAN) และ คลับเลาจน์ นี่คือ SUISIAN (ซุยเซียน) เป็นห้องอาหารจีน อยู่บนชั้น 10 สำหรับใครที่อยากทานอาหารจีนอร่อยๆ มื้อกลางวันแนะนำมาที่นี่เลยค่ะ บุฟเฟ่ต์ติ่มซำอร่อยๆ และอาหารจีนหลากหลายเมนูรอให้คุณได้ไปลิ้มรสกันแบบจุกๆ เลยทีเดียว (ดูรีวิวเพิ่มเติมห้องอาหาร SUISIAN)

ห้องอาหารเอเทรี่ยม (ATRIUM)

สำหรับโปรโมชั่น Free dinner staycation นี้เราจะได้ทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ และอาหารมื้อค่ำบุฟเฟ่ต์ด้วยนะ สำหรับมื้อค่ำในวันที่ผักนั้นได้ไปพักได้ทานอาหารที่ ห้องอาหารเอเทรี่ยม (ATRIUM) ชั้นล็อบบี้ของทางโรงแรม เป็นบุฟเฟ่ต์กุ้งแม่น้ำ และอาหารนานาชาติ คุณขาคือฟินเวอร์คุณจะได้อิ่มอร่อยไปกับกุ้งแม่น้ำตัวโต หัวเยิ้มๆ เนื้อเด้งแน่นอร่อยจะทานกี่ตัวก็ได้ นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆ ทั้งอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารอิตาเลี่ยนต่างๆ รวมไปถึงกองทัพซีฟู้ด อาทิ กุ้ง กั้ง ปูเนื้อ ปูม้า หอยหวาน มาแบบจัดเต็มมาให้คุณได้อิ่มอร่อยกันพุงกางแต่ละเมนูเค้าคืออร่อยและดีมากๆ ค่ะ ห้ามพลาดเลย











ห้องอาหาร เอเทรี่ยม (ATRIUM) ชั้นล็อบบี้ของโรงแรม เป็นสถานที่ในการทานมื้อค่ำแสนอร่อยของเราค่ะ ช่วงนี้เค้ามีบุฟเฟ่ต์กุ้งแม่น้ำตัวโตๆ ให้เราได้ลิ้มลองกันค่ะ

(ดูรีวิวห้องอาหารเอเทรี่ยม)

คลับเลาจน์ ชั้น 31 และอาหารเช้าอร่อยๆ







เมนูโจ๊ก ร้อนๆ ยามเช้า จะเป็นกุ้ง หมู ไก่ สั่งได้นะคะ





เมื่อตื่นนอนตอนเช้า คุณก็จะได้ทานอาหารมื้อเช้าชมบรรยากาศวิวเมืองสวยๆ รับแสงแดดยามเช้าบน คลับเลาจน์ ชั้น 31 เป็น Breakfast ให้เลือกหลากหลายแบบตามชอบจะแบบฝรั่งหรือแบบอาเซียนสไตล์ก็มีให้เลือกกัน เมนูก็น่าทานทั้งนั้นเลยค่ะ ใครที่ชอบทานเมนูไข่ ที่นี่คือมีหลายแบบให้เลือกมากๆ จะเป็น Egg Benedict ไข่เยิ้มๆ วางบนขนมปังท็อปปิ้งด้วยชีส หรือจะ Omelet เบาๆ หรือจะสั่งโจ๊กหมูร้อนๆ ก็มีนะจ๊ะ อร่อยด้วย หรือกลัวไม่อิ่มข้าวผัดสักจาน ขนมจีบลูกโตๆ สักจานก็มีด้วยนะ อาหารเช้าหลากหลายมากจริงๆ อยากให้ลองไปสัมผัสกันค่ะ เริ่มมื้อเช้าตั้งแต่ 6.00 น. – 10.30 น. อาหารเช้าจะเป็นแบบ All You Can Eat นะจ๊ะสั่งได้เรื่อยๆ เลยค่ะ

เมนูไข่เยิ้มๆ น่าทานมากๆ

ขนมจีบคำโตๆ ทานเป็นมือเช้ากับกาแฟก็อร่อยนะ











ทานมื้อเช้าและนั่งชมวิวไปด้วยเก๋ๆ สวยๆ ดีนะคะ

เป็นอย่างไรกันบ้างอยากไปพักผ่อนชิวๆ แบบนี้แล้วใช่มะ ไปค่ะ ไปจองกัน โปรโมชั่นดีๆ แบบนี้อย่าให้เสียต้องจัดซะหน่อยเนอะ

ราคาห้องพัก โปรโมชั่น Free dinner staycation

ราคา 2499 ++ ราคาเต็ม อยู่ที่ 2942 บาทสุทธิ

FREE DINNER STAYCATION

พิเศษ 2,499 บาท++ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

แพ็กเกจสุดพิเศษ ฟรี! บุฟเฟ่ต์ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ พร้อมให้ทุกท่านมาผ่อนคลาย เปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อน เปลี่ยนวันธรรมดาของคุณให้เป็นวันที่แสนพิเศษ! สำหรับคนพิเศษและครอบครัว

ข้อเสนอพิเศษ :

• แพ็กเก็จนี้ ราคารวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ที่คลับเลาจน์ ชั้น 31

• สำหรับลูกค้าที่เช็คอิน วันศุกร์ – วันเสาร์ ฟรี บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ สำหรับ 1ท่าน ที่ห้องอาหารเอเทรี่ยม มื้อกลางวันหรือมื้อค่ำ ท่านที่ 2 จะได้รับส่วนลด 50%

• สำหรับลูกค้าที่เช็คอิน วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี ฟรี บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ สำหรับ 1 ท่าน ที่ห้องอาหารจีนซุยเซียน มื้อกลางวันหรือมื้อค่ำ ท่านที่ 2 จะได้รับส่วนลด 30%

• เช็คเอ้าท์ ได้ถึงเวลา 16.00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

• สามารถใช้ร่วมกับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด (ราคาเพียง 1,499 บาท++ หลังจากหักส่วนลดราคาที่พัก 40% จากรัฐบาลแล้ว)

• สามารถยกเลิกการจองได้ก่อน 1 วัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

• ช่วงเวลาการจอง และเข้าพัก ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

• สิทธิพิเศษสำหรับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันหรือมื้อค่ำ สามารถใช้ได้เลยในวันที่เช็คอิน หรือใช้ในวันถัดไป

สำรองห้องพักได้ที่ https://bit.ly/38zti2T

พิกัด : The Landmark Bangkok Hotel (สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีนานา)

บทความโดย Admin #Pakkimji

ภาพประกอบโดย Amontep Chaonikhom

บทความเช็คอินกินเที่ยวแนะนำ