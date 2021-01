All You Can Eat A La Carte เมนูนานาชาติตามสั่งทานได้ไม่อั้น…ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์

All You Can Eat A La Carte พร้อมเปิดตัวบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดมื้อค่ำวันศุกร์และติ่มซำมื้อสายวันอาทิตย์ ที่ห้องอาหารเดอะสแควร์ ที่โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

All You Can Eat A La Carte เมนูตามสั่งทานได้ไม่อั้นมื้อกลางวัน

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ให้คุณออกเดินทางท่องโลกความอร่อยกับไฮไลท์เมนูจากห้องอาหารต่างๆ ที่เหล่าพ่อครัวนำมาเสนอผ่าน All You Can Eat A La Carte เมนูนานาชาติตามสั่งทานได้ไม่อั้นมื้อกลางวัน โดยมีติ่มซำเป็นไฮไลท์เมนู เริ่มต้นออกเดินทางจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ห้องอาหารญี่ปุ่นคินเซ็น นำเสนออาหารญี่ปุ่นเรียกน้ำย่อย ซูชิ ซาชิมิ ข้าวหน้าปลาดิบและเมนูอื่นๆอีกมากมาย และเดินทางต่อไปยังดินแดนมังกร ลิ้มรสความอร่อยของขบวนติ่มซำ ยำแมงกระพรุน หมูตุ๋นพริกดองจีน และพลาดไม่ได้กับเมนูเต้าหู้พริเกลือ จากห้องอาหารจีน โกลเด้น วิลเลจ พร้อมเดินทางลัดฟ้าข้ามทวีปไปเพลิดเพลินกับอาหารตะวันตกจากห้องอาหารนานาชาติเดอะ สแควร์ อย่างพิซซ่า พาสต้า ซุปนานาชนิด ก่อนปิดท้ายมื้ออาหารด้วยขบวนขนมหวาน ไอศคกรีม ผลไม้สดตามฤดูกาล เซอร์ไพร์เค้กประจำวันหลากชนิด จากเลอ กูร์เม่ต์ All You Can Eat A La Carte มื้อกลางวัน ราคาท่านละ 690 บาทสุทธิ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ ระหว่างเวลา 11.30 – 14.30 น. สมาชิกบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรับส่วนลด 20% สมาชิกแอคคอร์พลัส รับส่วนลดเพิ่ม 10%

All You Can Eat Seafood Extravaganza on Friday เมนูตามสั่ง…มื้อค่ำวันศุกร์ทานได้ไม่อั้น

เรายกวัตถุดิบส่งตรงจากทะเลมาให้คุณได้ฉลองวันศุกร์…แบบสุขสุดๆสำหรับคนรักซีฟู๊ด ใน All You Can Eat Seafood Extravaganza อรอ่ยกับล็อบสเตอร์เทอร์มิดอร์ ท่านละ 1/2 ตัว และอาหารทะเลอื่นๆที่ผ่านการปรุงรสในหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็น ซีฟู๊ดในรูปแบบของอาหารจีน ญี่ปุ่น ตะวันตก อาหารไทย เริ่มต้นเรียกน้ำย่อยจากแดนญี่ปุ่น อาทิ ซาซิมิแซลมอน ปลาซาบะย่างเทริยากิ เทมปุระกุ้งและผัก ลิ้มลองจานอาหารทะเลจากดินแดนมังกร อาทิ ปูนิ่มทอดคลุกพริกเกลือและสมุนไพร ปลากระพงราดซอสเอ็กซ์โอ และหอยเชลล์ผัดซอสพริกไทยดำ จากนั้นเดินทางข้ามทวีปและเพลิดเพลินไปกับอาหารจานตะวันตก อาทิ หอยนางรมอบพร้อมผักโขมและชีส พาสต้าแองเจิลแฮร์หมึกดำกับหอยเซลล์ซัฟฟรอนและซอสครีม และปลาแซลมอนย่างกับน้ำผึ้ง ซอสส้มและหน่อไม้ฝรั่ง ก่อนกลับมายังทะเลอันดามัน ลิ้มลองอาหารจานไทยรสจัดจ้านอย่างยำวุ้นเส้นและยำก๋วยเตี๋ยวทะเล และปิดท้ายมื้อแห่งความอร่อยด้วยขนมหวาน ไอศกรีม เค้กหลากชนิด และผลไม้สดตามฤดูกาล All You Can Eat Seafood Extravaganza on Friday เมนูตามสั่ง…มื้อค่ำวันศุกร์ทานได้ไม่อั้น เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เวลา 18.00-22.30 น. ในราคาท่านละ 890 บาท สมาชิกบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรับส่วนลด 20%

All You Can Eat Sunday Dim Sum Brunch ติ่มซำมื้อสายวันอาทิตย์

เพราะวันอาทิตย์คือวันพิเศษของทุกคนในครอบครัว เราขอชวนคุณและครอบครัวมาใช้เวลาความอร่อยร่วมกันผ่านเมนูติ่มซำมื้อสายวันอาทิตย์ทานได้ไม่อั้น… คัดเฉพาะวัตถุดิบพรีเมี่ยม มาเสิร์ฟที่ห้องอาหารเดอะสแควร์

พบกับติ่มซำโฮมเมดตำรับกวางตุ้ง ที่เน้นเสิร์ฟสดใหม่แบบเต็มปากเต็มคำ กว่า 20 รายการ ทั้งของนึ่งและของทอดทานได้ไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็นจานนึ่งอย่างขนมจีบกุ้ง ฮะเก๋า เห็ดหอมไส้กุ้ง ขนมพันชั้น ซาลาเปาไส้หมูแดง เกี๊ยวกระเพาะปลาแห้ง แล้วต่อด้วยจานทอดอย่าง อ่ำซุ๋ยก๋อ ทอดมันรากบัว พริกหวานกุ้งราดซอสเต้าซี่ หรือเลือกอร่อยกับปอเปี้ยะเป็ดย่างหรือบะหมี่ฮกเกี๊ยน ก่อนปิดท้ายมื้อสาย ในบรรยากาศแบบสบายๆด้วยของหวานอย่างแปะก๊วยบัวลอยน้ำขิง พุดดิ้งมะม่วง และผลไม้สดตามฤดูกาล All You Can Sunday Dim Sum Brunch ติ่มซำมื้อสายวันอาทิตย์ เปิดให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 11.30-15.00 น. ในราคาท่านละ 690 บาทสุทธิต่อท่าน ชาจีนร้อน-เย็น ดื่มได้ไม่อั้น ราคา 99 บาทต่อท่าน สมาชิกบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรับส่วนลด 20% สมาชิกแอคคอร์พลัส รับส่วนลดเพิ่ม 10%

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เดินทางสะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ สถานีสุวรรณภูมิ เพียง 300 เมตร จากทางเดินเชื่อมชั้นใต้ดิน หรือบริการรถตู้รับ-ส่งจากชั้นผู้โดยสารขาเข้า ประตูทางออก 4

All You Can Eat A La Carte เมนูนานาชาติตามสั่งทานได้ไม่อั้น…ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์



ห้องอาหาร: เดอะ สแควร์ (ชั้นล็อบบี้)

เวลาให้บริการและราคา:

มื้อกลางวันวันจันทร์-เสาร์ ระหว่างเวลา 11.30-14.30 น. ราคาท่านละ 690 บาทสุทธิ

มื้อสายวันอาทิตย์ “ติ่มซำมื้อสายวันอาทิตย์”ระหว่างเวลา 11.30-15.00 น. ราคาท่านละ 690 บาทสุทธิ

มื้อค่ำวันศุกร์ Seafood Extravaganza ระหว่างเวลา 18.00-22.30 น. ราคาท่านละ 890 บาทสุทธิ

สิทธิพิเศษ: สมาชิกสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เคทีซี และซิตี้แบงค์ รับส่วนลดเพิ่ม 20% (สูงสุด 4 ท่าน/บัตร)

สมาชิกแอคคอร์พลัส รับส่วนลดเพิ่ม 10%



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทรศัพท์ 02-1311111 หรือ [email protected]

เว็ปไซต์: www.novotelairportbkk.com