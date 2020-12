สิ้นสุดการรอคอย เตรียมพบกับ Tsuta ร้านราเมนระดับมิชลินสตาร์เจ้าแรกของโลก มาเปิดที่ไทยแล้ว! ที่แรก ที่เดียว ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำการเป็น The Biggest Food Destination in Asia 22 ธ.ค. นี้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำการเป็น The Biggest Food Destination in Asia ศูนย์การค้าแห่งเดียวที่มีพื้นที่รวมร้านอาหารใหญ่ที่สุด และเยอะที่สุดในเอเชีย สร้างปรากฏการณ์เขย่าวงการสายกินต่อเนื่อง เตรียมต้อนรับ Tsuta (ซึตะ) ร้านราเมนแห่งแรกของโลกที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ (THE WORLD’S FIRST MICHELIN-STARRED RAMEN) มาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ สาขาแรก และสาขาเดียวในประเทศไทย 22 ธันวาคม นี้ ที่ชั้น 3 เอเทรียม โซนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ร้านราเมนเจ้าดังที่รู้จักกันดีในบรรดาสายกินและสายเที่ยวญี่ปุ่นว่าจะทานแต่ละครั้งต้องเตรียมตัวต่อคิวเพื่อลิ้มรสชาติราเมนมิชลินฝีมือเชฟ Yuki Onishi ครั้งนี้ คนไทยไม่ต้องบินไปไกลอีกต่อไป เพราะเซ็นทรัลเวิลด์ส่งตรงมาให้แล้วถึงที่ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วแวะมาเปิดประสบการณ์ราเมนระดับมิชลินสตาร์ ได้ตั้งแต่ 22 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป