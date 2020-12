ซิซซ์เล่อร์ เปิดตัว “Father’s Day รักพ่อที่สุด” พร้อมชวนบรรดาคุณลูกมากอดคุณพ่อพร้อมบอกรักคุณพ่อผ่าน 2 เซตเมนูพิเศษช่วงวันพ่อ ได้แก่ เซตเมนูสเต๊กปลาเก๋า เสิร์ฟพร้อมสลัดแซลมอนมะม่วง ซอสครีมแซลมอน และคร็อกเก็ตกุ้ง และ เซตเมนูเซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ เสิร์ฟพร้อมมันบดทรัฟเฟิล และซอสพริกไทยดำ ตบท้ายมื้อพิเศษด้วย น้ำลิ้นจี่โมฮีโต้ และ พานาคอตต้าซอสมะม่วง และฝอยทอง ที่จะเสิร์ฟพร้อมกับเมนูทั้งสองจาน อีกทั้งยังสามารถเติมพลังด้วยสลัดบาร์แบบไม่อั้น พบกับสองเมนูวันพ่อได้ที่ซิซซ์เล่อร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2563

เซตสเต๊กปลาเก๋า เสิร์ฟพร้อมสลัดแซลมอนมะม่วง ซอสครีมแซลมอน และคร็อกเก็ตกุ้ง (Grilled Grouper Steak served with Panna Cotta with Mango & Golden Thread and Lychee Mojito) สเต๊กปลาเก๋า เนื้อนุ่ม กรอบหนัง เสิร์ฟพร้อมคร็อกเก็ตกุ้งกรอบเด้ง อีกทั้งสลัดแซลมอนมะม่วงหวานเปรี้ยว ที่ใช้ผักและอะโวคาโดคุณภาพจากโครงการหลวง และซอสครีมแซลมอนละมุนลิ้น และเติมความซ่าด้วยน้ำลิ้นจี่โมฮีโต้ ตบท้ายด้วยพานาคอตต้าซอสมะม่วงและฝอยทอง ในราคา 699 บาท

เซตเซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ กุ้งเนื้อแน่นบนสเต๊กเนื้อริบอาย เสิร์ฟพร้อมมันบดทรัฟเฟิล และซอสพริกไทยดำ (Surf and Turf with Truffle Mashed Potatoes, Panna Cotta with Mango & Golden Thread and Lychee Mojito) กุ้งเนื้อแน่นบนสเต๊กเนื้อริบอายย่างร้อน นำเข้าจากออสเตรเลีย เสิร์ฟพร้อมมันบดทรัฟเฟิลคุณภาพ และซอสพริกไทยดำเข้มข้น เข้ากันได้อย่างลงตัวกับน้ำลิ้นจี่โมฮีโต้ และ พานาคอตต้าซอสมะม่วงและฝอยทอง ในราคา 829 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ “ซิซซ์เล่อร์” โทรศัพท์ 02-365-6934 เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/SizzlerThai หรือ www.sizzler.co.th