วันนี้มีร้านอาหารไทยอร่อยๆ มาฝากอีกร้านค่ะ แถมยังเป็นร้านอาหารไทยระดับมิชลินสตาร์เชียวนะคะ เพราะฉะนั้นรับรองได้ว่ารสชาติอร่อยและคุณภาพจัดเต็มแน่นอนค่ะ ร้านอาหารไทยที่ว่านี้มีชื่อว่า “น้ำ” (Nahm) เป็นห้องอาหารภายในโรงแรมโคโม เมโทรโพลิแทน กรุงเทพ ค่ะ

ด้านหน้าร้าน น้ำ (Nahm)

น้ำ (Nahm) เป็นห้องอาหารที่อยู่ในภายโรงแรมโคโม เมโทรโพลิแทน นำเสนอเมนูอาหารไทยรสชาติที่จัดจ้านถึงเครื่องอย่างไทยแท้ๆ “น้ำ” ได้รับการยอมรับว่าเป็นห้องอาหารแถวหน้าของเอเชีย ด้วยดาวมิชลิน 1 ดวง 2 ปีติดต่อกัน (2561-2562) ตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา น้ำได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับของห้องอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จาก Asia’s 50 Best Restaurants ที่สนับสนุนโดยซานเปลเลกรีโน และอัคควา พันนา เลยทีเดียวค่ะ นำโดยเชฟพิม เตชะมวลไววิทย์ เชฟมากความสามารถและได้รับรางวัลมามากมาย รังสรรค์ความอร่อยให้อาหารทุกจาน ใส่ใจทุกรายละเอียดของอาหารไทยแต่ละจานให้มีรสชาติที่อร่อยถึงเครื่องโดยรังสรรค์จากสูตรเก่าแก่และคัดเลือกวัตถุดิบชั้นเลิศที่เสาะหามาจากเกษตรกรและผู้ผลิตท้องถิ่นทั่วประเทศไทยมาปรุง ให้แขกผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงความสดใหม่และอร่อย ส่วนภายในร้านตกแต่เรียบหรู อบอุ่น สามารถมองเห็นวิวบริเวณสระว่ายน้ำของทางโรงแรมอีกด้วย ห้องอาหารน้ำ ก็จะให้บริการทั้งมื้อกลางวัน และมื้อค่ำ นะคะ สามารถแวะเวียนมาทานกันได้ทั้งสองมื้อเลยนะคะ

แต่มื้อนี้ขอนำเสนอในช่วงดินเนอร์มื้อค่ำในบรรยากาศสุดโรแมนติกใครที่อยากจะพาคนรู้ใจ มาทานก็ได้บรรยากาศดีนะ ไปดูเมนูอาหารกันดีกว่าค่ะ ที่ห้องอาหารน้ำก็มีเมนูอาหารคาว หวาน หลากหลายเมนูให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นแบบเซ็ทเมนู หรือ จะสั่งเป็นแบบอะลาคาร์ท ( A la carte) ก็ได้นะ แต่ถ้าสั่งเป็นเซ็ทเมนูก็คุ้มเวอร์จริงๆ ค่ะ มีแนะนำให้เลือก 2 เซ็ท 2 ราคา ให้เลือก อาทิ เซ็ท นิว เอสเซนส์ (New Essence) ราคา 1,900++ บาทต่อท่าน ที่มาพร้อมกับอาหารทั้งหมดสี่คอร์ส รวมไปถึงเมนูอาหารไทยต้นตำรับแนะนำอย่าง เมนูเมี่ยงนพเก้า เมนูลาบคั่วไก่ต๊อก เมนูแสร้งว่าปลาดุกฟู และอื่นๆ อีกมากมาย อีกชุดคือ นิว เฮอริเทจ (New Heritage) ราคา 2,500++ บาทต่อท่าน ซึ่งจะแนะนำในวันนี้ค่ะ ไปดูกันเลย…

เซ็ท นิว เฮอริเทจ (New Heritage) ราคา 2,500++ บาทต่อท่าน เป็นเซ็ทที่คุ้มมากๆ ได้ทานครบรสทั้งคาว หวาน และเหมาะมากถ้าใครชื่นชอบอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมแท้ๆ จะต้องห้ามพลาดเซ็ทนี้ เพราะคุณจะได้อิ่มอร่อยกับเมนูอย่าง เมนูงบทะเล ห่อหมกที่อัดแน่นไปด้วยของทะเลทั้งกุ้ง ปูม้า เนื้อปลา ปรุงรสด้วยเครื่องแกงเผ็ดและขิงมีรสจัดจ้านกลมกล่อมถึงเครื่องเทศห่อด้วยใบตอง คุณก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆ จากการที่ย่างด้วยเตาทาคู่กับข้าวตังกรุบกรอบ อร่อยฟินมากๆ ต้องลองเลย เมนูปูซ่อนกลิ่น ใครชอบทานปูเมนูนี้คือเด็ด เค้านำเอาเนื้อปูม้ามาคลุกเคล้ากับกระเทียมดองและผักชี ปรุงรสชาติลงไปคือเอาเข้าปากทั้งคำคือครบรสสุดๆ ค่ะ

เปิดเมนูด้วยก่อนเลยด้วย เมนูขนมเบื้องเค็ม แป้งบางกรอบจากชาโคล รสหวานน้อย จะได้เปิดต่อมรับรส(พร้อมต่อมความหิวกันก่อนเลย อ๋อ เมนูจะเสิร์ฟให้ 1 คำ ต่อ 1 ท่านเท่านั้นนะคะ)

เมนูเมี่ยงนพเก้า (miang nopakao miang lobster, chicken, green mango, snakefruit and herbs served on a betel leaf)

ต่อด้วย เมนูปูซ่อนกลิ่น (pu sorn klin blue swimmer crab, coriander and pickled garlic on rice crackers with peanuts) เนื้อปูคลุกเคล้าเครื่องเทศกระเทียมดองและผักชีผสมกับความกรุบกรอบของข้าวตัง อร่อยมากๆ

เมนูงบทะเล ( ngob talay grilled banana leaf packet of blue swimmer crab, wild prawn and red grouper fish seasoned with wild ginger and red curry paste)

เมนูงบทะเล

เมนูเนื้อผัดพิโรธ (nuea pad piroth “angry beef” stir-fried with wagyu beef, coconut shoots, and green peppercorns)

เมนูยำผักผลไม้อย่างทวาย (yam pak yang tawai leaves and fruits salad with vegetarian tawai dressing)

ส่วนใครที่ชอบทานเนื้อต้อง เมนูเนื้อผัดพิโรธ ทำไมถึงพิโรธ ก็เพราะว่ารสชาติจัดจ้าน ค่อนข้างเผ็ดหน่อยนะคะ ใครที่ทานเผ็ดไม่ได้ต้องระวังนิดนึงแต่อยากให้ลองค่ะเพราะอร่อยมากๆ มาดับความเผ็ดด้วย เมนูยำผักผลไม้อย่างทวาย ทานแล้วสดชื่นสุดๆ ผลไม้หวานฉ่ำอร่อย มาถึงเมนูที่หลายๆ คนชื่นชอบนั่นก็คือ เมนูแกงปูใบชะพลู รสชาติถึงเครื่องมากๆ ค่ะ เนื้อปูดีงามหวานอร่อย เมนูนี้จะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ ก็อร่อย นอกจากนี้ยังมี เมนูผัดผักกูดไฟแดง เมนูกะปิพล่าพริกไทยอ่อน เมนูต้มยำกุ้งกับเห็ดป่า ก็อร่อยไม่แพ้จานอื่นๆ เลยทีเดียวค่ะ ที่นี่เค้าจะเสิร์ฟข้าว 2 ชนิดให้เลือกด้วยนะอาทิ ข้าวเขียวอ่อน ที่มาจากสุพรรณบุรี กับ ข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์ ซึ่งก็เลือกได้เลย ส่วนตัวข้าวเขียวอ่อนก็อร่อยดีเหมือนกันนะ ลองทานดูค่ะ

เมนูแกงปูใบชะพลู (gang pu bai cha plu southern yellow curry of blue swimmer crab with betel leaves and calamansi)

เมนูผัดผักกูดไฟแดง (pad pak goot stir-fried young fiddle head ferns)

เมนูกะปิพล่าพริกไทยอ่อน (gapi pla relish of wild prawns from songkhla, chumpon shrimp paste, green peppercorn. and somsa citrus)

เมนูต้มยำกุ้งกับเห็ดป่า (tom yum gung tom yum soup of river prawn, blue foot mushrooms, chili jam)

ข้าวเขียวอ่อน ที่มาจากสุพรรณบุรี

ขนมหวานจากมะพร้าว

ขนมหวานจากใบเตย

และปิดท้ายด้วยเมนูขนมหวานแบบไทยๆ จะเลือกเป็น มะพร้าว ที่เป็นเซ็ทขนมที่มีทั้งไอศกรีมมะพร้าว ขนมเหนียว ขนมใส่ไส้ และวุ้นมะพร้าว หรือจะเลือกเป็นเมนู ใบเตย ประกอบบไปด้วยขนมถ้วย ขนมมัน ขนมชั้น และขนมดอกจอกใบเตย ก็ได้ตามชอบนะจ๊ะ

ปิดท้ายด้วย ขนมเบื้องไส้หวาน ก่อนดื่มน้ำชาล้างปาก เป็นการจบมื้อได้อร่อยมากๆ

นอกจากเมนูอาหารที่จัดไว้เป็นเซ็ทแล้ว ใครที่ไม่ทานเป็นเซ็ทเมนู ก็ยังสามารถสั่งได้แบบอะลาคาร์ท ( A la carte) ได้นะ ก็มีเมนูอาหารไทยให้เลือกมากมายแบบครบเครื่อง ทั้งเมนูขนมจีน เสิร์ฟพร้อมน้ำยาหลายแบบและผักแนม คานาเป้และจานเรียกน้ำย่อยสไตล์ไทย รวมไปถึงซุป แกง เมนูผัดและย่าง และของหวานที่มีให้เลือกมากมายในราคาเริ่มต้นจานละ 350++ บาท ก็ลองเลือกเมนูที่ชอบได้เลย

เครื่องดื่มก็อร่อยไม่แพ้อาหารเลยค่ะ มีกลิ่นของสมุนไพรไทยๆ ผสมอยู่ด้วยเก๋มาก

2 เซ็ทเมนู แนะนำ :

เซ็ท นิว เอสเซนส์ (New Essence) ราคา 1,900++ บาทต่อท่าน

นิว เฮอริเทจ (New Heritage) ราคา 2,500++ บาทต่อท่าน

พิกัด : ร้าน “น้ำ” (Nahm) ตั้งอยู่ชั้น G ของโรงแรมโคโม เมโทรโพลิแทน กรุงเทพ ถ.สาทรใต้

เวลาเปิด – ปิด : สำหรับมื้อกลางวัน ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น. และมื้อเย็น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ ในเวลา 18.30-22.15 น. กรุณาสำรองโต๊ะล่วงหน้า

สำรองที่นั่งร้านน้ำโทร: 02 625 3388

อีเมล: [email protected]

Facebook: www.facebook.com/nahmbangkok/

Website: www.comohotels.com/en/metropolitanbangkok/dining/nahm

บทความและภาพโดย Admin Pakkimji

บทความเช็คอินกินเที่ยวแนะนำ