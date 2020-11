สายบุฟเฟ่ต์ต้องว้าว!! เพราะห้องอาหาร THE SQUARE (เดอะสแควร์) โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เค้าเปิดให้บริการแล้วนะ พร้อมให้ทุกคนได้มาอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด เมนูไฮไลท์จานโปรดของแต่ละห้องอาหาร รวบรวมความอร่อยมาให้ลิ้มรสกันที่เดอะสแควร์แห่งนี้ โดยเปิดความอร่อยด้วย บุฟเฟ่ต์นานาชาติตามสั่ง “All You Can Eat A La Carte” ที่พร้อมเสิร์ฟเมนูนานาชาติตามสั่งทานได้แบบไม่อั้นทั้งมื้อกลางวัน และมื้อค่ำ ซึ่งยกมาทั้งอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น และฝรั่ง มาให้เลือกเพียบเลยทีเดียวค่ะ

บุฟเฟ่ต์นานาชาติตามสั่ง “All You Can Eat A La Carte”

เริ่มต้นออกเดินทางจากดินแดนอาทิตย์อุทัย ห้องอาหารญี่ปุ่นคินเซ็น นำเสนออาหารญี่ปุ่นเรียกน้ำย่อยห้ามพลาด เมนูซูชิ ซาชิมิ ข้าวหน้าปลาดิบ และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นห้ามพลาดเมนูปลาดิบเลยแซลมอนชิ้นโตเต็มปากเต็มคำแถมเนื้อคือดีมากๆ ค่ะต้องลองเลย

สำหรับใครที่ชอบอาหารจีนดินแดนมังกร คุณก็จะได้ลิ้มรสความอร่อยของขบวน ติ่มซำอร่อยๆ ปอเปี๊ยะ เป็ดย่าง เมนูเป็ดไม่ผิดหวังเนื้ออร่อยรสชาติกลมกล่อมสุดๆ ค่ะ ขนมจีบ ซาลาเปาลาวาไส้เยิ้มๆ ก็มีให้ลิ้มรส และพลาดไม่ได้กับ เมนูเต้าหู้ผัดเสฉวน และอื่นๆ ของห้องอาหารจีน โกลเด้น วิลเลจ ที่รอให้คุณได้สั่งทานกันแบบจัดเต็ม





จานเด็ดต่อไปเราจะพาไปต่อกันที่อาหารตะวันตก เหมือนจะบินลัดฟ้าข้ามน้ำขามทะเลกันเลยทีเดียว จากห้องอาหารนานาชาติเดอะ สแควร์ อย่างพิซซ่า พาสต้า ซุปนานาชนิดซดอร่อย เบอร์เกอร์หมูเสิร์ฟมาพร้อมกับเฟรนช์ฟรายส์ ก็อร่อยเพลิน เรียกว่าเมนูจานเด็ดของห้องอาหารนี้ก็เด็ดดวงไม่แพ้กันค่ะ

ยังค่ะยังไม่หมด อาหารไทยก็มีนะ อาหารไทยเค้าก็รสชาติจัดจ้านแซ่บเด็ดแบบไทยๆ ถึงเครื่องพริกแกงจากห้องอาหารศาลาไทย ไม่ว่าจะเป็น เมนูมัสมั่นไก่ ขนมจีนแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา สะเต๊ะหมู ปอเปี๊ยะ ลาบแซลมอน ก็อร่อย จนต้องสั่งเพิ่มรัวๆ เลยทีเดียวค่ะ

ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยขบวนขนมหวาน ไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กหลากชนิด ผลไม้ ทับทิมกรอบ ลอดช่องและไอศกรีมก็มีให้เลือกนะ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เราสามารถสั่งได้เลยจ้า สั่งแบบไม่อั้น แต่สั่งแล้วอย่าทานเหลือนะจ๊ะ เสียดายค่ะ เอาเป็นว่าถ้ามาที่ห้องอาหาร THE SQUARE (เดอะสแควร์) โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต แห่งนี้คุณจะได้อิ่มและฟินเวอร์แน่นอนจ้า







สมาชิกแอคคอร์พลัสและจ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี รับส่วนลดเพิ่ม 20%

พิกัด : ห้องอาหาร THE SQUARE (เดอะสแควร์) โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต คุณสามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างสะดวก จากอาคารผู้โดยสาร สามารถเดินผ่านทางเดินเชื่อมชั้นใต้ดิน เพียง 300 เมตร หรือบริการรถตู้รับ-ส่งจากชั้นผู้โดยสารขาเข้า ประตูทางออก 4 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง



เวลาให้บริการและราคา : มื้อกลางวัน ระหว่างเวลา 11.30 – 14.30 น. ราคาท่านละ 690 บาทสุทธิ

มื้อค่ำ : ระหว่างเวลา 18.00-22.30 น. ราคาท่านละ 890 บาท สุทธิ

สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 02-1311111 หรือ [email protected]

เว็ปไซต์ : www.novotelairportbkk.com

บทความและภาพประกอบโดย Admin Pakkimji

